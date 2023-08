Coldplay terminó hace algunos meses una de las giras más largas y exitosas no solamente de su carrera -que incluyó la impresionante cifra de diez conciertos en el estadio Monumental de River en Buenos Aires-, sino que hay hecho una agrupación en la historia de la música. Lo que poco se sabía era que la relación de la banda con su mánager, Dave Holmes iba en detrimento en los últimos tiempos. Y se evidenció hace unos días cuando se conoció la demanda que presentó Holmes en Inglaterra en contra de Coldplay.



Durante 22 años Dave Holmes fue el mánager de la banda inglesa integrada por el líder vocalista y multinstrumentista Chris Martin, el guitarrista Jonny Buckland, el bajista Guy Berryman y el baterista Will Champion. Los músicos confirmaron la demanda interpuesta pero no emitieron opiniones al respecto.



Coldplay es uno uno de los grupos más exitosos del Reino Unido: vendió más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y ganó 7 premios Grammy desde su álbum debut, Parachutes, en el 2000. Su más reciente producción se titula , Music of the Spheres, que le dio nombre a su gira mundial.Por el momento, no se conocen detalles de la demanda de Holmes en contra de Coldplay en una corte en Inglaterra.

