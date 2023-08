En el mundo de la música, la relación entre artistas, managers y distribuidoras es fundamental para el éxito y la difusión de una obra. Sin embargo, a veces surgen conflictos respecto a los catálogos musicales de reconocidos artistas.



Este es el caso de la demanda presentada por el exmanager de Carin León contra una distribuidora de música. Detrás de los éxitos de este reconocido cantante y compositor ha surgido una disputa legal que involucra derechos de autor y regalías.

Óscar Armando Díaz de León Huez, más conocido como Carin León, se ha dedicado a géneros como norteña, ranchera, corridos y banda, y ha logrado destacar como uno de los principales exponentes en este ámbito musical.



A lo largo de su carrera ha colaborado con varios sellos discográficos. Sin embargo, en este momento, su nombre se hace visible en una demanda por los derechos de su música.

(Le puede interesar: Bad Bunny enfrenta una demanda millonaria por parte de su exnovia).

Javier 'El Tamarindo' González ha presentado una demanda contra la distribuidora Oplaai y dos de sus ejecutivos por violación de derechos de autor y falta de pago de regalías.

El documento de la demanda es público. Foto: Captura de pantalla de la demanda

González alega que Oplaai siguió distribuyendo la música del sello Tamarindo Rekordsz, del cual es CEO y posee los derechos de autor, incluso después de que su contrato hubiera finalizado.



El conflicto comenzó en 2018 cuando González otorgó a Oplaai una licencia de dos años para distribuir grabaciones de Tamarindo Rekordsz, con la condición de retener el 30 % de los ingresos netos y pagar el 70 % restante como regalías.



Tras el éxito creciente de Carin León, en 2021 se ajustaron los términos, reduciendo la tarifa de distribución de Oplaai al 14 % y aumentando las regalías al 86 % de los ingresos netos.

(Lea también: Ed Sheeran ganó el juicio de plagio por su canción ‘Thinking Out Loud’).

A finales de 2022, Carin León y González decidieron separarse después de cinco años, y González notificó a Oplaai la terminación del contrato. A pesar de esto, González sostiene que la distribuidora de música continuó explotando las grabaciones sin autorización.



Además, alega que Oplaai cobró tarifas indebidas y no pagó las regalías correspondientes a los meses de marzo y abril de 2023. También afirma que no proporcionó los archivos de migración solicitados para transferir el catálogo a un nuevo distribuidor.



La demanda busca compensación por los daños sufridos y las ganancias no pagadas a raíz de las supuestas violaciones de derechos de autor y los incumplimientos contractuales.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

