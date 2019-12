Exconcursante de 'Factor X' fue hallada muerta en su casa

La exconcursante del programa televisivo de talentos del Reino Unido " X Factor" Ariel Burdett fue hallada muerta en su casa de Leeds (norte de Inglaterra) el pasado 12 de noviembre con una herida incisiva en el cuello, han revelado medios británicos este fin de semana.



Un portavoz de la policía del condado de West Yorkshire detalló que "no hay circunstancias sospechosas" en torno a la muerte de Burdett, de 38 años, cuyo nombre real era Amy.

Según la investigación forense, empleados del casero de la vivienda donde residía la artista se presentaron en la propiedad el 4 de noviembre, al haber recibido advertencias por parte de los vecinos sobre la posibilidad de que sufriera algún problema.



La cantante no abrió la puerta ni respondió a las llamadas de esos empleados, que regresaron el ocho días después con un cerrajero y la encontraron muerta.



Durante una audiencia en la Corte Forense de Wakefield, en la que no estuvo presente ningún familiar de la artista, según el tabloide "Daily Mail", la policía confirmó ante el juez que no consideran que haya circunstancias sospechosas alrededor del suceso.



Andrew Smalling, vecino de la zona y conocido de Burdett, declaró a "The Sun" que quedó conmocionado por la noticia y que la artista "había luchado contra sus demonios durante un tiempo".

Ariel Burdett se presenta en Factor X Ariel Burdett se presenta en Factor X Esta fue su polémica audición para el programa 'Factor X' en 2017.

"Creo que se arrepentía de haber aparecido en ' X Factor', porque realmente era una buena artista y aquello, de alguna manera, la manchó", declaró Smalling. Burdett se hizo famosa en el Reino Unido al participar en una audición del "reality" de talentos en 2008, aunque no superó esa fase del concurso.



Sin embargo, se trató de una actuación polémica en la que, incluso, insultó al jurado con unos aires de prepotencia, que obligaron a que se hiciera presenta la seguridad del programa.



Ante las cámaras, la artista se arrancó el identificador que le había colocado la cadena de televisión y dijo: "Soy un ser humano, no un número".



Al acabar su actuación, en la que utilizó diversos registros vocales y que se convirtió en uno de los momentos más recordados por el público del concurso, el jurado la calificó de "una completa y absoluta pesadilla".



EFE/Londres