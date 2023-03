Aurora Aksness es una artista noruega que se ha robado el corazón de miles de personas alrededor del mundo. Es coherente en cada una de sus acciones y palabras. En todo momento transmite un mensaje de unidad y amor con la naturaleza y la vida.

Algunas de las canciones más reconocidas de la cantante son ‘Runaway’, ‘The Seed’ y ‘Cure For Me’. Esta última, fue presentada en su más reciente álbum, titulado ‘The gods we can touch’, en donde la intención está en la conexión con nosotros mismos.



Durante los descansos del Festival Estéreo Pícnic 2023, en donde se presentó y fue una de las revelaciones, EL TIEMPO entrevistó en exclusiva a la artista, quien reveló su admiración y carisma por la cultura colombiana. También envió un mensaje de perseverancia a todos sus fanáticos.



¿Cómo te inspiras para crear tus canciones?

“Muchas veces no sé qué es lo que se supone que debería hacer con mi vida, pero este proceso de crear canciones hace que me replantee todo lo que está a mi alrededor. Ya hace un año que lancé mi último álbum y lo que siempre quise fue que las personas se conectaran con lo divino, con la naturaleza”, confesó Aurora.



También contó que lo que más recuerda de esa experiencia son todas las prácticas religiosas que acercan a las personas a lo más puro de la tierra, y que las llevan hasta lo más alto, hasta el cielo.

“Este proceso hace que no olvidemos la adoración a la naturaleza, y por supuesto a las mujeres, quienes son dadoras de vida. La tierra da vida, las mujeres dan vida. Claro que los hombres también hacen parte del proceso. Debemos brindar esa protección y amor que la tierra reclama”, dijo.



Aurora también argumentó que todas las personas en el mundo, sin distinción alguna, pueden conseguir la paz por medio de la conexión con la vida.



“Aunque no me considero una persona de una sola religión, sí me considero espiritual. Creo que las mujeres tenemos una conexión muy especial con la tierra”, expresó la cantante.



‘A través de los ojos de un niño’

Una de las canciones que tienen más significado para Aurora es ‘Through The Eyes Of A Child’. Contó que las pequeñas cosas sí importan para ella y que muchas veces nos olvidamos de hacerlas.

“Cuando eres niño piensas de una forma más optimista. Sueles imaginar que las cosas pueden pasar y las crees con fuerza, pero cuando creces, olvidas las pequeñas cosas que le dan sentido a la vida.



No podemos ignorar las cosas que están en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando regalas una sonrisa a una persona, haces que su día quizá no sea igual al anterior. Esas pequeñas acciones son las más importantes. Que nunca se nos olvide transmitir amor”, afirmó la artista.

La experiencia de la noruega en Colombia

Aurora contó que su paso por Colombia ha sido una experiencia muy diferente, pero que está contenta al poder vivir esta cultura.



“Todo ha sido muy diferente para mí porque ustedes suelen ser muy abiertos a las emociones. Y en serio aprecio todo el amor y pasión con la que me expresan todo su cariño. En mi país las personas son muy frías, muy serias, cosa que considero mala, y por eso esto es tan especial para mí, estar aquí”, contó con una sonrisa enorme en el rostro.

Adicional, confesó que prefiere mucho más la cercanía.



“Prefiero mucho más esta relación que ustedes tienen. Yo soy muy expresiva y no me importa demostrarlo. Siempre he dicho que no debes reprimir tus emociones. Así que me gusta mucho Colombia”.

Lo que dice Aurora del Estéreo Picnic

“Me encanta mucho este festival. La naturaleza es espectacular y la comida es muy rica. Probé un plato vegetariano muy delicioso e incluso el Ajiaco. Además, tomé café. Pero lo que más me ha gustado son las personas. Todos han sido muy amables”.



Por esa razón, el mensaje que la cantante quiere dejarle a todos sus fanáticos en Colombia es el amor y pasión por la vida.



“Hola, mis guerreros colombianos. Lo primero que quiero decirles es que los amo. Ustedes son perfectos… Lindísimos. Quiero agradecerles por traerme aquí y por escuchar mi música. Espero que sepan que ustedes pueden con todo. Les agradezco por quienes son. No importa quién eres, si eres trans o gay, o si te sientes extraño en este mundo, yo simplemente de adoro”, fueron las palabras de Aurora.

SUSANA RIBERO DUARTE

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

