Exbaterista de Guns N' Roses hospitalizado por apuñalarse a sí mismo

Steven Adler, el exbaterista de los Guns N' Roses , fue internado después de clavarse un cuchillo en el estómago, en un posible intento de suicidio, según publicó el portal de noticias 'TMZ'.



El jueves 27 de junio por la tarde, la policía y el departamento de bomberos de Los Ángeles respondieron a una llamada de la casa del rockero de 54 años.



"Al llegar, los oficiales determinaron que no había ningún delito y que el incidente sería tratado solo como una emergencia médica", le dijo el oficial Jeff Lee a la revista 'People'.



Es por este motivo que las autoridades descartan que alguien más haya sido involucrado en el acto y creen que fue él quien presuntamente se lastimó a causa de su supuesta adicción a las drogas. Adler fue trasladado a un hospital, pero su vida no corre peligro.

Los hechos con las drogas se retoman a julio de 1990, cuando Adler habría sido expulsado de los Guns N' Roses por su supuesta adicción a las drogas. Sin embargo, en los últimos años se había acercado nuevamente a la banda, y solía tocar la batería en uno o dos temas durante las presentaciones en vivo del grupo (en 2016 en Buenos Aires hicieron 'Out Ta Get Me').

De hecho, según una entrevista que dio Adler al podcast 'Or on one with Mitch Lafon', "si la gente cree que me echaron por drogarme, se equivocan. Todos se drogaban y yo lo hacía menos que cualquiera. Me echaron a mí, luego a Izzy y después a Slash y Duff porque Axl quería tomar el control de todo. Quería adueñarse del nombre, ser el único al que le pagaran por las canciones, ser el mánager, el contador y todo".

Más allá de haber tenido dos intentos de suicidio en el pasado, el músico se encontraba activo: venía de dar shows en Mississippi y Texas, y tenía programado un recital en las Vegas para el 12 de julio.



