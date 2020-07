Exclusivo/ ex Beatle Ringo Starr habla de lo que es cumplir 80 años

El legendario baterista de Los Beatles cumple el 7 de agosto 80 años y desea enviar un mensaje de paz y amor al mundo en su cumpleaños.

Ringo Starr va a celebrar sus 80 años de vida con un poco de ayuda de sus amigos, como en una de las canciones que hicieran famosa a la banda inglesa que lo hizo famosos.



Desde 2008, Starr, cuyo nombre de pila es Richard Starkey, ha justificado la celebración de su cumpleaños como una oportunidad para promover la “paz y el amor” en el mundo.



“No he dejado de promover ese mensaje desde los años 60”, señala en su conversación con EL TIEMPO, además de seguir componiendo y creando junto a grandes amigos y miembros de la familia.



Su hijo, Zak Starkey toca para The Who, mientras que Joe Walsh es su cuñado. Pero este año, la pandemia del coronavirus ha forzado a Starr a realizar la celebración de su cumpleaños en casa y aprovechando la tecnología digital.



Por eso este 7 de julio, el legendario ex Beatle presentará el llamado “Ringo's Big Birthday Show” en su canal de YouTube, a las 7 p.m. hora de Colombia en el canal de Ringo Starr en YouTube.com de manera gratuita.



Igual se recibirán donaciones a beneficio de MusiCares, la Red Global de Black Lives Matter, la Fundación David Lynch y WaterAid.



Además, será una combinación de actuaciones caseras en cuarentena con varios artistas, entre ellos, Paul McCartney, Joe Walsh, Sheryl Crow, Sheila E., Gary Clark, Jr. y Ben Harper.



El espectáculo también incluirá una presentación de “With a Little Help From My Friends”, que cantó con los Beatles, y que filmó en septiembre pasado durante uno de sus conciertos, con el que celebró el 30 aniversario de su agrupación All-Starr Band.



“Por la pandemia en curso, voy a celebrarlo un poco diferente de lo que he hecho en los últimos 12 años, que era un momento de paz y amor”, recalca Ringo Starr en la charla con EL TIEMPO desde el estudio de su casa cerca de Los Ángeles.



“Lo celebré en diferentes partes del mundo. El año pasado lo celebramos en Niza, en Francia. Y lo he hecho en Hamburgo. Pero comenzamos en 2008 en Chicago donde comencé con la idea de que me gustaría que todos al mediodía en mi cumpleaños ese año fueran a un recital mío para celebrar la paz y al amor. Y desde ese entonces mi celebración es aún un día para enviar ese mensaje”, insistió.

Como al resto del mundo, el confinamiento y la cuarentena hizo que los planes de Starr cambiaran radicalmente este año. Canceló sus giras planeadas con su All-Starr Band y ha pasado su tiempo trabajando en nueva música, grabando y visitando a miembros de la familia virtualmente.



“Hemos mantenido la práctica del distanciamiento social, incluso con nuestra propia familia”, comenta Starr, quien es padre de tres hijos y fue nombrado caballero en Gran Bretaña en 2018.



“Por lo general, es almuerzo o cena virtual. Los niños están en su mesa, yo estoy en otra mesa y los amigos están en otra mesa. Es la única forma en que podemos conectarnos ahora”.

En cuanto a giras, eso no lo ve ya probable a corto plazo. “No me importa estar en casa. Estoy haciendo cosas, pero en mayo me deprimí un poco porque todo se detuvo y siento que puede durar mucho más”, explicó.



"El año que viene, si todo esto mejora, esperamos que la gira de mayo a junio en 2021 pueda continuar, pero no estoy completamente seguro de eso”, aseguró.



En cuanto a la llegada al “octavo piso”, Ringo Starr dice que se siente mejor que nunca. “No me imaginé tener que celebrarlo a la distancia de mucha gente, pero al menos he llegado, rodeado de mucha paz y amor”, dice.



“Y lo mejor de todo, me sigo sintiendo como si estuviera en mis veintes, no solo mental sino físicamente, y eso es un gran regalo de la vida. Y si mucha gente ha llegado muy bien a los 100, ¡Pues estoy dispuesto ha hacerlo también!”.

Nuevo mundo y proyectos

Él ve con algo de optimismo que en medio de la pandemia haya sucedido la serie de protestas que estallaron a raíz de la muerte de George Floyd por la policía el 25 de marzo en Minneapolis, Minnesota.



“Lo que es increíble para mí es que las calles de las grandes ciudades de Estados Unidos se llenaron de jóvenes de 18 a 25 años”, dijo.



“La próxima generación está resuelta a querer un cambio y es el tiempo de transformar muchas cosas para mejorar el mundo. Cambiar la vieja mentalidad e otras personas, la mentalidad que tienen muchos gobiernos y yo tengo la esperanza de eso va a pasar”, aclaró.



Otro proyecto que se ha aplazado para presentarse en agosto del próximo año debido a la pandemia es la película de los Beatles del director Peter Jackson 'The Beatles: Get Back', una versión alternativa de 'Let It Be' de los años 70, seleccionada de 56 horas de material no utilizado, incluida la presentación de la banda en 1970 en el techo de la sede de Apple Records, que fue la última vez que se presentaron juntos como banda.

Foto: Linda McCartney



“Encontramos 56 horas de material de archivo, pero fue material no utilizado. Y con Peter Jackson, le preguntamos si podía ayudarnos aquí. Y él acaba de armar el concierto del techo, que duró 10 minutos, 12 minutos en el documental original. Y ahora tiene 46 minutos de duración y es increíble, es increíble. Por ahora es todo lo que he visto. Las otras cosas que he visto es cuando Peter vino a mi casa y me muestra cosas que encontró en estas 56 horas. Ahora el documental tiene una perspectiva completamente diferente, más alegre".



"Porque en la 'Let It Be', original, siempre siento que tenía una actitud muy seria, que se eligieron momentos negativos. No es que no tuviéramos puntos bajos, pero también tuvimos muchos momentos emocionantes y Peter Jackson los ha proyectado”.



Mario Amaya

Para EL TIEMPO

Hollywood, California.