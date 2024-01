Grandes eventos y estrenos 2024: misiones a la luna, 10 años de la muerte de Gabo y más

Desde nuevas misiones a la luna de la Nasa hasta la conmemoración de los 10 años de la muerte del escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, este 2024 promete ser un año lleno de eventos que marcarán la historia de la ciencia y la cultura.



Le contamos cuáles son los acontecimientos más esperados del 2024 en cuanto a series, películas, festivales en Colombia, misiones espaciales y nuevos libros.



Misión Artemis ll

La misión Artemis ll marca el inicio de las misiones tripuladas del programa y está previsto que se lance en noviembre de 2024, según National Geographic. De esta manera se busca que los cuatro astronautas que harán parte del programa realicen un vuelo alrededor de la Luna y regresen.



Este evento será un gran hito en el mundo de la ciencia, pues desde 1972 no volaban cerca del astro. En aquel momento fue que concluyó la misión Apolo 17, cuando los humanos viajaron y caminaron en la Luna por última vez.



Apolo 11 fue la primer misión de la historia en lograr que un ser humano llegara a la Luna. Foto: iStock

10 años de la muerte de Gabriel García Márquez

El 17 de abril de 2014 falleció uno de los escritores colombianos más reconocidos por sus grandes obras literarias en el país, Gabriel García Márquez, quien ganó un Premio Nobel de Literatura “por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente”, como manifestó la Academia Sueca.



Debido a esto, se publicará una edición especial el 6 de marzo de 2024, titulada 'En agosto nos vemos’, para conmemorar los 10 años desde que falleció y los 97 años de su natalicio.



Por otro lado, se estrenará la sexta edición de la biografía del escritor 'García Márquez: El viaje a la semilla', de Dasso Saldívar, para complementar un poco más la vida del hombre que dejó el alma en sus escritos.

García Márquez nació en Aracataca, en 1927, y murió en Ciudad de México, en 2014. Foto: Archivo EFE

Estrenos de series y películas esperadas para este año

El 2024 también está cargado de grandes estrenos de películas y series, estas son algunas de las más esperadas:- Películas: Deadpool 3, Kung Fu Panda 4, Intensamente 2, El Reino del Planeta de los Simios, Godzilla y Kong: El nuevo imperio, Beetlejuice 2, Joker: Folie à Deux, Dune 2 y John Wick.- Series: Bridgerton: temporada 3, The Witcher: Sirens of the Deep, You: temporada 5, The Boys: temporada 4, Zorro, La Casa del Dragón: temporada 2 y True Detective: Tierra nocturna.

La primera película de Kung Fu Panda se estrenó en el 2008. Foto: DreamWorks Animation. Efe

Festivales más esperados para 2024 en Colombia

En Colombia, este año estará lleno de eventos y festivales en diferentes ciudades, estos son algunos de los más populares:



- Afterlife en Medellín: se realizará el sábado 3 de febrero de 2024 en el estadio Cincuentenario para los amantes de la música electrónica.



- Festival Estéreo Pícnic: se desarrollará en el parque Metropolitano Simón Bolívar, entre el 21 y el 24 de marzo del próximo año y contará con la participación de artistas como Sam Smith, Paramore, Blink-182 y Feid.



- Festival de la Leyenda Vallenata: se llevará a cabo el 2, 3 y 4 de mayo en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araújo Noguera’, en Valledupar. Contará con la participación de Carín León, Mora, Grupo Frontera, Grupo Niche, Iván Villazón, Elder Dayán, Ana del Castillo, Poncho Zuleta, entre otros artistas.



- Baum Festival: se realizará el 24 y 25 de mayo en Corferias, en Bogotá. Será la unión entre música techno, house y electrónica.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

