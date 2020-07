Ev, un núcleo de cosas guardadas del ‘indie’ nacional

Evelyn Delgado es una colombiana que hace 'bedroom pop' en paralelo a la vida “normal” en Medellín. Guitarrista, compositora y productora, Ev saltó al

indie local con su ep debut 'Cosas guardadas'.

La música independiente es un océano nutrido por cientos de ríos anónimos. De vez en cuando emergen allí mareas tímidas que dejan flotando sonidos, como señales para navegantes. Evelyn Delgado, una música y compositora de 27 años de Medellín, dejó en esas mareas su ep debut 'Cosas guardadas' hace cuatro meses: seis canciones, dieciséis minutos.



Ev, como se llama su proyecto musical, es una sílaba difícil de encontrar en el universo 'mainstream'. En Google, el primer resultado es “Electronvoltio”. En el buscador de Spotify los primeros resultados van desde canciones de Billie Eilish hasta perfiles de músicos con más de seis millones de oyentes mensuales. Pero Ev, en su perfil de Spotify tiene 2.517 oyentes mensuales, un canción de 2018 y un ep de 2020. Es como un pequeño tesoro para navegantes sin rumbo.



“Es el inicio de muchas palabras, pero creo que mi nombre aparecerá con el tiempo, con mi ep o mis canciones. Igual es todavía muy 'underground' ”, dice Ev en una llamada con EL TIEMPO desde su casa en Medellín. Delgado, que inició a hacer canciones en 2016, subió a Spotify su primera canción 'Time’s up' en 2018.



Su música se engloba en el concepto etiquetado como ‘bedroom pop’, o pop hecho en la habitación, y buena parte de sus canciones contienen ese ambiente relajado e íntimo de letras y acordes que surgen en el ambiente personal y bajo presupuesto de un cuarto en una casa cualquiera. 'Ola', la primera canción que Ev compuso para su ep en 2016, encierra ese espíritu independiente: “si mi barco anda a la deriva, navegar una ola a la vez”.

Mis canciones han salido sin pensarlas mucho, eran algo que necesitaba decir en esos momentos así fuera a mí misma. Por eso decidí ponerle a mi ep 'Cosas guardadas' FACEBOOK

TWITTER

Con varios toques en escenarios alternativos de Medellín como Mad Radio, La Pascasia y Anti-Tattoo; y de Bogotá como El Chamán y el Especial de Navidad de Rompeolas en 2019, el proyecto de Ev se mueve de a poco entre oyentes 'indie' que la escuchan desde rincones de internet.



En Anghami, una de las principales plataformas legales de transmisión de música y distribución digital en el mundo árabe, su ep está disponible desde marzo y su perfil tiene casi 900 escuchas.



(Lea también: Lido Pimienta, disidencia y cultura en la antítesis de ‘Miss Colombia’)



Ella dice que su música “se comparte con el voz a voz”, pero con la vida digital que engloba la música comercial y emergente es innegable que también se mueve en las conversaciones digitales de foros y los 'links' en redes sociales. Por ahora Ev ha expuesto al mundo sus cosas guardadas en un año raro para la música y para la vida en general.

¿Qué pasaba en su proyecto antes de 'Cosas guardadas'?

La primera cosa que saqué en el 2018 y ahí tuve un 'break'. Fui DJ en lugares y tocaba con amigos, pero siempre hacía otra cosa diferente a la música para generar ingresos. Todas las canciones de mi ep estaban ahí hace rato, yo las tocaba en vivo, pero como que un público pequeñito y mis amigos las conocían, nunca hice nada con ellas hasta el año pasado, en diciembre.

¿Qué le han aportado los escenarios locales a su proyecto?

Toda la vida he sido muy reservada, siento que estaba muy en mi mundo. Siempre les he dicho a mis amigos que soy como un ratón de biblioteca, pero en la música. Mis procesos los desarrollé muy individualmente, entonces como que ir a toques y todo eso me fue abriendo el mundo y me permitió conocer otros músicos de los que podía aprender. De todo me he enriquecido, como tocando en vivo y en la parte de audio, de producción, de todos esos elementos que juegan un papel importante en la música.

¿Qué referentes han marcado su música?

Cuando yo empecé a tocar guitarra Laura Marling, una artista de Londres, me marcó mucho. Ella todavía hace música 'folk', pero en los 2010 sacó un montón de álbumes superbonitos y me motivaba un montón, quería aprenderme todas las canciones y aprender de composición. También hay una canadiense que se llama Feist de la que me marcaron mucho sus temáticas, la manera de componer. Siempre he visto un referente en mujeres que hacen su música y que están a la cabeza de sus proyectos. En estas dos artistas se ve que su música es su esencia y eso siempre me impactó.



(Le puede interesar: La Ramona, cantante bogotana lanza su nueva canción 'Biutiful')

¿Tiene algún referente latinoamericano?

Tengo dos. Una colombiana que se llama Elsa y Elmar, a la que sigo desde que era muy 'underground'. Yo decía 'ella es de las mías'. Y otro referente desde siempre, y creo que para muchas de mis colegas, es Natalia Lafourcade, ella ha hecho música de todos los tipos: folclórica, pop; trabaja con unas temáticas en sus letras muy interesantes y también dirige su proyecto.

'Cosas guardadas' es como sacar un puñado de tesoros al mundo, tanto en música como en letras...

Todas las canciones son muy distintas entre sí. Hay un tema al que yo siempre llego y es la incertidumbre de las cosas, soy alguien que se cuestiona todo y mis canciones han sido para soltar eso un poco. La verdad, las canciones que he hecho han salido sin pensarlas mucho, eran algo que necesitaba decir en esos momentos así fuera a mí misma. De hecho, por eso decidí ponerle 'Cosas guardadas' al ep, porque yo sentía que todas las canciones eran un espacio-tiempo distinto que había vivido en un punto de esos cuatro años (2016 - 2020).

¿Y siente que el ep tiene alguna canción ‘manifiesto’?

Yo diría que 'Rotación translación' es una canción muy personal. La instrumentación y la temática. Mi música siempre es muy tranquila y para mí esta canción contiene todo eso.

¿Le incomoda la etiqueta 'indie' para su proyecto?

Para nada. De hecho, yo también se la he puesto. A mí me gustaba decir que era ‘indie pop casero’, hasta que produje mi ep que no fue producido caseramente. De resto, todo es hecho desde mi casa. Me gusta esa etiqueta es porque básicamente todo mi proyecto ha sido financiado literal de mi bolsillo. También los conceptos visuales no tienen una intención comercial realmente, por eso me siento identificada con el 'indie', porque es música, porque quería hacer música.

El 'indie' nacional que canta en inglés a veces no es muy bien recibido, ¿por qué decidió hacerlo?

Es un comentario que recibo mucho. Pero yo siento que no cantar en inglés sería negar una dualidad mía. Desde que estaba muy chiquita aprendí inglés, justo por la música. Yo tenía una leve obsesión con la música y me acuerdo de que tenía unos CD de Avril Lavigne y todos los días me escuchaba el cd de “pe a pa” leyendo el librito de canciones que venía con él. Quería saber qué era lo que decían. Siento que nunca voy a dejar de escribir canciones en inglés porque justamente encontré en la música en inglés alguien que me entendía, algo con lo que me identificaba. Es una segunda naturaleza.



(Lea además: La síntesis de Piazzolla en un álbum ‘triunfal’)

¿Cómo fue el proceso de grabación del ep?

Fue un proceso supercorto. Las canciones ya estaban listas. Las baterías de algunas canciones las hizo Aldemar Posada y, cuando llegué al estudio, Juan Diego Galvis, que fue el ingeniero, puso la parte técnica y su conocimiento a disposición de mi proyecto y todo fluyó. Muchas veces estuve a punto de dejar la música y es porque la industria musical es muy turbulenta y siento que no encajo mucho en eso. También en estos momentos que saqué el ep es como ‘tienes que hacer 'lobby' y promo’, y eso me pesa. De hecho, yo logré grabar este ep porque inicialmente estaba ahorrando un dinero para hacer un viaje (risas) y un día dije ‘no, voy a utilizar este dinero para grabar mi ep’. Fue un arranque de un día para otro.

Era la artista invitada en el concierto de Tobogán Andaluz, en Medellín, ¿cómo se gestó esa invitación?

Es charro porque salió de esa red de cosas que ya había ido construyendo. Resulta que Juan Diego Galvis de Alto Estudio (donde produjimos el ep) conoce a varias personas que organizan eventos y Pablo Chilito, que estaba programando el toque de Tobogán Andaluz, ha creído en mí desde siempre. Esas cosas confluyeron y me escribieron de Rockal para que fuera la artista que abriera el concierto. Iba a ser la primera vez que Ev iba a estar en formato 'full banda', porque usualmente soy mi guitarra y yo, y secuencias en un sintetizador. Fue muy triste cuando todo se derrumbó por la pandemia, pero al mismo tiempo me lo tomé con mucha tranquilidad.

KAREN PARRADO BELTRÁN

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

parkar@eltiempo.com

En Twitter: @piedemosca