Nueva edición de la trilogía del 9 de abril de Miguel Torres

Disparos fantasmas. Un taxista que lleva en el asientos de su vehículo el cuerpo del hombre más importante de Colombia. Paredes que lloran por una herida que nunca pudo cicatrizar.



Con imágenes como estas se arma la arquitectura de la trilogía literaria que el escritor Miguel Torres construyó a partir de una fecha fundamental de la historia colombiana: el 9 de abril de 1948.

En su saga, que inició hace 13 años con el lanzamiento de 'El crimen del siglo', Torres le pone la lupa al reverso de la historia oficial, examina todos los acontecimientos que llevaron a ese sangriento viernes y a todos los cimbronazos que tuvo y ha seguido teniendo esa fecha.

Luego de la primera novela, que se metía en la vida de Juan Roa Sierra, el presunto asesino de Gaitán, Torres lanzó 'El incendio de abril' (2012) y 'La invención del pasado' (2016).



La trilogía del 9 de abril ahora tiene nuevo empaque, pues la Editorial Maxi Tusquets lanzó un estuche especial con las tres novelas de Torres. Para el autor, el 9 de abril siempre ha sido una especie de obsesión y esta trilogía, además, fue un proyecto no planeado, pues cuando publicó la primera novela no tenía en su cabeza profundizar en la historia hasta completar esta saga.



“Para mí es muy satisfactorio haber terminado la trilogía, y por primera vez están reunidos estos tres libros, gracias a la intensa labor del director literario de Planeta, Juan David Correa. Yo creo que, por ahora, ya no voy a tocar más ese tema, ya lo dejo así, que lo toquen otros, que hace bastante falta que los escritores escribamos sobre estas cuestiones de la historia”, asegura.



Torres también tiene una extensa experiencia teatral, pues fue uno de los artistas que acompañó a Santiago García en la creación de la Casa de la Cultura (luego rebautizada como Teatro la Candelaria), fundó el Teatro El Local y escribió 'La siempreviva', un clásico de la dramaturgia nacional que tomaba como protagonista a una de las desaparecidas de otro holocausto colombiano: la toma y la retoma del Palacio de Justicia.

Su trilogía literaria sobre el Bogotazo arranca con un punto de vista novedoso, pues Gaitán aparece como un personaje más en esa compleja maraña de situaciones que lleva a Roa Sierra a desatar todo el caos (aunque el libro deja abierta la pregunta de si en realidad él fue el responsable del asesinato del caudillo liberal).



“Yo la llamo la trilogía del fracaso, porque me parece que eso fue lo que pasó a partir del 9 de abril. El crimen de Gaitán es la fecha que inauguró el gran fracaso de este país, como sociedad, como nación… Y realmente las cosas han ido empeorando cada vez más”, reflexiona el escritor.



La pluma de Torres empieza a relatar cómo ese día reverbera en la frágil estructura de nuestro país. En 'El incendio de abril', por ejemplo, el autor descoloca la mirada y plantea un fresco lleno de diversos personajes, que con sus testimonios en primera persona empiezan a armar el rompecabezas de lo que pasa en Bogotá luego de que Gaitán cayera fulminado.



El hilo de esa narración continúa con 'La invención del pasado', que se centra en una mujer que, mientras buscaba a su esposo desaparecido, recogió a un niño de las ruinas del 9 de abril. A partir de la vida de esos dos personajes se cuenta cómo la violencia bipartidista sigue desgarrando la cotidianidad de nuestro país.



Torres anuncia que tiene proyectado lanzar para la Feria del Libro del 2020 su nueva novela: 'Breve historia de un amor sin fin'.

