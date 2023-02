La música se ha convertido para muchos en ese arte que acompaña cada aspecto de la vida, como si de una banda sonora se tratara, y el viernes ya es por excelencia el día perfecto para que distintos artistas tanto de Colombia como del resto del mundo compartan los trabajos que han realizado.



EL TIEMPO reúne a los 10 más esperados de la semana en un top que ningún melómano querrá perderse.

1. Ren Kai - ‘Hoy salí’

Luego del lanzamiento de ‘Shorty’, un sencillo que Ren Kai promocionó fuertemente en Colombia, este cantante y compositor de madre ecuatoriana y padre chino vuelve con ‘Hoy salí’; una apuesta que promete ser el tema del verano.

2. NCT DREAM - ‘Best Friend Ever’

Hace menos de un mes Colombia vivió una experiencia inigualable: el concierto de NCT 127 en el Movistar Arena. Dos de sus integrantes (Mark y Haechan) también hacen parte de NCT DREAM, grupo de Sm Entertainment que debutó en agosto de 2016.



Esta semana volvieron con ‘Best Friend Ever’, canción en la que de hecho Mark participó en la composición:

3. Álvaro Díaz, Sen Sera - ‘1000 canciones’

El puertorriqueño Álvaro Díaz y el representante del R&B alternativo de España, Sen Senra, se unieron para lanzar ‘1000 canciones’, el tercer sencillo del anticipado álbum ‘Sayonara’, que verá la luz este año.



“Honestamente puedo decir que esta fue una de las mejores experiencias. Es bien raro que Sen o yo hagamos un tema de reggaetón y por eso está canción es tan especial”, afirma Díaz sobre el tema grabado en Madrid.

4. Rauw Alejandro ft. Daddy Yankee - ‘Panties y brasieres’

Precisamente, ‘Alvarito Díaz’ participó en la producción de ‘Panties y brasieres’, canción que hace parte del álbum ‘Saturno’ de Rauw Alejandro y en la que también se junta Daddy Yankee, uno de los más grandes del género.



Este 7 de febrero fue lanzado su video musical:

5. Big Time Rush - ‘Can’t get enough’

Este grupo de chicos viene a Colombia el próximo 28 de febrero para presentarse en el Chamorro City Hall y, mientras termina la espera, sus fans pueden disfrutar de su más reciente canción.



‘Can’t get enough’ muestra un lado más maduro de la agrupación y resalta las voces de cada uno de ellos.

6. León Larregui - ‘Su Majestad La Eternidad’

El vocalista de la banda argentina Zoé vuelve con un trabajo en solitario que llama la atención por las disonancias y arreglos sintetizados que componen la canción. “El resultado es una pieza deslumbrante, vanguardista y arriesgada”, dice su discográfica.



Por su parte, el videoclip dirigido por él mismo integra la ilustración, el video y la fotografía, llevando al espectador a un viaje que dura 3 minutos y 49 segundos.

7. Jeremy Zucker - ‘Internet Crush’

Jeremy Zucker es un cantante y compositor estadounidense, capaz de conmover a cualquiera con sus letras sobre el amor, pero no el amor que se encuentra en los libros o en las películas, sino el que se experimenta en la vida cotidiana.



Después de una larga espera vuelve con ‘Internet Crush’, que, como su nombre lo dice, está dedicada a una relación que nació por medio de las redes sociales.

8. Alizzz - ‘Pierdo el sentido’

Continuando con la escena musical española, Alizzz es bien conocido como uno de los productores más admirados. No es en vano, pues es el cerebro detrás de la mayoría de trabajos de C. Tangana, por ejemplo.



Pero no ha descuidado su carrera en solitario y este viernes lanzó su EP titulado ‘Boicot’, del que hacen parte temas como ‘Pierdo el sentido’ y ‘Los mejores’.

9. Dove Cameron, Khalid - ‘We Go Down Together’

La actriz, cantante y compositora estadounidense Dove Cameron sigue posicionándose como una de las promesas de esta generación y lanzó a la que se refiere como “su primera canción de amor.



Se trata de ‘We Go Down Together’, en la que participa Khalid para estremecer los oídos con su interpretación.

10. Paramore - ‘This is why’ (álbum)

No podía acabarse este top sin mencionar ‘This is why’, el nuevo álbum de Paramore que tardó varios años en ser una realidad (cinco y medio, para ser exactos), tiempo en el que su vocalista Hayley Williams exploró su faceta en solitario.



Durante los meses recientes ya se habían anticipado con los sencillos ‘This is why’, ‘The news’ y ‘C'est comme ça’. Ahora los fans de la banda pueden disfrutar de siete temas más, incluido ‘Running out of time’, en el que son expuestas distintas situaciones en las que Williams se ve corta de tiempo o llegando tarde, pero como ella misma le confesó a ‘Genius’ tiene un trasfondo y es que “mi ansiedad acerca del tiempo pasando ha empeorado después de la pandemia”.



El álbum ya está disponible en todas las plataformas de música, aquí encuentra el enlace que lo direcciona a Spotify:

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMA HORA