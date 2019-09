La tanda de estrenos musicales de esta semana 

Cada vez son más nutridos los lanzamientos de fin de semana y siguen en furor las colaboraciones. Esta vez, destacamos el remix de una canción de Aterciopelados con Jorge Celeón, lo nuevo de Cali y El Dandee, un nuevo dúo que se estrena en Andrés Carne de Res este fin de semana. Y en materia de rock, lo más nuevo de Babasónicos. ​

Remix de 'Ay Ombe, vamo a relajar el Pony': Aterciopelados y Jorge Celedón

A lo largo de un año, el álbum Claroscura ya le ha dado varios reconocimientos al grupo Aterciopelados. Su canción 'Ay Ombe, vamo a relajar el Pony', grabada inicialmente de una manera lenta, cadenciosa, ahora presenta un remix más bailable. En este remix se sigue apreciando la química musical entre los roqueros colombianos y el cantante vallenato Jorge Celedón, como artista invitado.



La canción tiene que ver con la forma de afrontar una relación tóxica y la violencia machista. Este remix estuvo a cargo de Bleepolar, productor musical, DJ y artista visual bogotano y se define como un "vallenato futurista".



Fecha de lanzamiento del remix: 13 de septiembre 2019. Pronto habrá video oficial, por lo pronto, puede escucharse así:

'Pendejo', el debut de Blackie y Lois

"Dile al pendejo ese, que ya yo llegué, que ya no le perteneces..." ese es el tenor de esta canción debut de Blackie y Lois (Victor Herrera y Lionel Pacheco) como dueto. Ambos artistas han trabajado antes como compositores y también productores para artistas como Bad Bunny, Alex Sensation y Farruko, entre otros.



El tema se inscribe en el género urbano, el video -grabado en Barranquilla- acaba de salir, este 13 de septiembre, respaldado por el sello Warner Music.



"Escribimos esta canción pensando en todas esas mujeres que no son valoradas por sus parejas. Si esa persona no te genera confianza, no te da amor, no te hace reír, no te regala buenos momentos... get out of the way, es tiempo de un cambio", dicen los artistas que, a propósito, debutarán en la séptima edición del Picnic de Andrés. Alternarán con Chocquibtown, Nacho y el dúo Mau y Ricky.

'Tequila Sunrise': Cali y El Dandee con Rauw Alejandro

Cali y El Dandee presentan esta colaboración con el puertorriqueño de género urbano Rauw Alejandro. La canción, de corte romántico, habla de un amor que es imposible de olvidar, pese a los intentos de seguir la vida. "Ya intenté buscar otros besos para mi, pero todo me habla de ti", reza la letra.



Los autores de este tema son Raúl Alejandro Ocasio, Andrés Torres, Mauricio Rengifo (Dande) y Alejandro Rengifo (Cali). El video fue dirigido por Andrés Wolf.

'Adiós en Pompeya': Babasónicos

El álbum Discutible de Babasónicos ya completa casi un año y de él se han desprendido canciones como La pregunta, Cretino y Bestia pequeña. Ahora, sale a la luz el video de Adiós en Pompeya, otra de las canciones presentes en este álbum.



​El video fue dirigido por Juan Cabral y la casa productora Labhouse/mjz y tiene como base imágenes de una presentación en vivo de la agrupación argentina de amplia trayectoria, en el estadio Obras, de Buenos Aires.

