Estrenos musicales de la semana para disfrutar desde las casas

Durantes los recientes días, la industria musical ha estado muy ‘movida’, pues los artistas se han acercado más a sus fanáticos por medio de canales digitales, dadas las circunstancias del aislamiento que vive gran parte mundo por el covid-19.



Conciertos desde las casas y ‘chats’ interactivos son las actividades más populares de ver en redes sociales últimamente. Igualmente, varios músicos han lanzado nuevos trabajos para que sus audiencias canten y valen desde sus casas.

A continuación podrá conocer y escuchar las novedades musicales de la semana.

Esteman

‘Hasta que tú me quieras’ es el nuevo sencillo del colombiano Esteban Mateus Williamson, mejor conocido como Esteman. El jueves 26 de marzo, el artista compartió el video de la canción, en el que comentó: “Gracias por tanto amor, aquí les dejo la letra”.

Camilo

“Ahora más que nunca nos damos cuenta que nuestro lugar favorito es cualquiera donde estemos con la gente que amamos”, escribió camilo en los comentarios del video de su nueva canción ‘Favorito’, que estrenó el jueves 26 de marzo.



La producción audiovisual del nuevo tema muestra momentos románticos y divertidos que Camilo grabó con su esposa, Evaluna Montaner.



Además, el músico colombiano aprovechó para dejar un mensaje de aliento para el mundo, que atraviesa un difícil momento. “En momentos donde parece que todo está jodido, el amor sigue siendo la bandera que levantamos para mantenernos vivos”, confesó.

Alejandro Sanz

El 21 de marzo, el artista español Alejandro Sanz compartió “una canción creada desde el encierro”. ‘#ElMundoAfuera fue una improvisación que el cantautor hizo desde su casa, “viajando en nota de voz, unas instrucciones de armonía y un sentimiento común”, escribió en el video del nuevo tema.

Ovy On The Drums y Tini

El popular músico y productor Daniel Oviedo, mejor conocido en la industria como Ovy On The Drums, estrenó en la noche del miércoles 25 de marzo un nuevo video de la canción ‘Ya no me llames’, la cual es interpretada también por la argentina Tini.

Sebastián Yatra y Ricky Martin

El colombiano Sebastián Yatra estrenó nuevo tema junto al puertorriqueño Ricky Martin, en la tarde del 26 de marzo. El tema titulado ‘Falta amor’, ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones en YouTube.

Major Lazer

El popular trío musical Major Lazer compuesto por los artistas Diplo, Walshy Fire y Ape Drums estrenaron nueva canción titulada ‘Lay your head on me’, el jueves 26 de marzo, junto al cantante británico Marcus Mumford.

Rosalía

La popular artista española Rosalía compartió con sus fanáticos un nuevo sencillo titulado ‘Dolerme’, como parte de la inspiración que tuvo al estar tanto tiempo en casa, por el aislamiento.



Desde su cuenta de Instagram, el martes 24 de marzo, publicó un link del video-letra del nuevo tema musical, acompañado de un mensaje y reflexión personal.

Pearl Jam

Oficialmente, la banda estadounidense Pearl Jam, la cual cuenta con 30 años de historia, volvió a la música después de 7 años con un nuevo álbum titulado ‘Gigaton’, este viernes 27 de marzo.



En su canal de YouTube, la banda ha publicado unos videos para poder escuchar los temas del nuevo trabajo discográfico.

Dua Lipa

Desde el viernes 27 de marzo, los fanáticos de la británica Dua Lipa se deleitaron con su nuevo álbum ‘Future Nostalgia’.



La cantante fue noticia recientemente, pues ella confesó, en un video de Instagram, que el trabajo discográfico estaba estipulado para estrenarse el 3 de abril. Sin embargo, debido a que el álbum fue hackeado y publicado antes del tiempo, la artista se vio obligada a anticipar fechas.



En su canal de YouTube, la artista publicó hace unos días un video del tema ‘Break my heart’, como un adelanto de su nuevo disco.

Juan Pablo Vega

El viernes 27 de marzo, otro colombiano sorprendió con un nuevo estreno. Se trata de Juan Pablo Vega con su tema ‘Dembow’, el cual fue presentado con un video musical.