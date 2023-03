La música se ha convertido para muchos en ese arte que acompaña cada aspecto de la vida, como si de una banda sonora se tratara, y el viernes ya es por excelencia el día perfecto para que distintos artistas tanto de Colombia como del resto del mundo compartan los trabajos que han realizado.



EL TIEMPO reúne a los 10 más esperados de la semana en un top que ningún melómano querrá perderse.

1. The Mills - ‘Un eterno loop sin fin’

Esta banda colombiana, integrada por el vocalista Bako, el guitarrista Jorge Bello, el bajista Ramón Gutiérrez, el teclista Diego Cáceres y el baterista Diego Cadavid, se encuentra en promociones de su más reciente sencillo ‘Un eterno loop sin fin’.



El video fue dirigido por el propio Cadavid y en este presenta un amor libre, pero que él mismo describe como ‘trágico’. Las referencias a la serie de Jeffrey Dahmer son innegables y es que el también actor y fotógrafo se inspiró en dicha producción.

2. Marshmello, Manuel Turizo - ‘El merengue’

Siguiendo el éxito mundial de ‘La Bachata’, Manuel Turizo unió fuerzas con el Dj internacional Marshmello en ‘El Merengue’.



El videoclip ya fue lanzado y en este se ve al artista de Montería en una discoteca disfrutando hasta que se encuentra a su exnovia. Fue dirigido por Chadrick Preuss y Sandeep Vadlamudi.

3. Rauw Alejandro - ‘QUE RICO CH**NGAMOS’

Continuando con los lanzamientos (que hacen parte del álbum ‘Saturno’), Rauw Alejandro presentó este 2 de marzo el videoclip de ‘QUE RICO CH**NGAMOS’, que se desarrolla en Japón y como es costumbre en este artista muestra un concepto único y diferente.

4. Ana Mena, Natalia Lacunza - ‘Me he pillao x ti’

El próximo 24 de marzo la española (de ascendencia italiana) Ana Mena lanzará su álbum ‘Bellodrama’ y como primer acercamiento desveló ‘Me he pillado x ti’, tema en el que participa Natalia Lacunza.

5. The Change - ‘Un Día’

Esta artista dominicana independiente vendrá al Festival Estéreo Picnic para presentarse el primer día, aquel 23 de marzo en el que también participan estrellas como Twenty One Pilots, Tame Impala y The 1975. Pero no es la primera vez que pasa por el país, pues en 2022 hizo parte del cartel del Bizme Live.



En esta oportunidad vuelve a la escena con ‘Un día’, una canción dedicada a un amor prohibido.

6. TIMØ, Andrés Cepeda - ‘Conquistar El Planeta’

TIMØ, el trío de pop latino que ha conquistado tantos corazones colombianos, lanzó su primer álbum titulado ‘Estemos donde estemos’ y uno de los temas que lo componen es ‘Conquistar El Planeta’, un dúo en el que participa Andrés Cepeda.

7. LIM KIM (림킴), JAMIE (제이미) - 'Love Me Crazy'

SM Entertainment, una de las empresas líderes de la industria del K-pop estrenó una entrega más de su formato STATION, en el que suelen colaborar sus artistas. Esta vez fue el turno de Lim Kim y Jamie.

8. J-Hope, J. Cole - ‘On the street’

J-Hope, integrante de BTS que cuenta también con carrera en solitario, lanzó la canción ‘On the street’ en colaboración con el rapero estadounidense J. Cole.



Este es uno de los últimos trabajos del artista antes de ingresar al servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

9. Lali - ‘Cómprame un brishito’

La artista argentina Lali presentó esta semana el videoclip oficial de ‘Cómprame un brishito’, en el que además de su voz relucen sus dotes para el baile.



Por estos días Lali celebra que ha agotado varios estadios en tiempo récord. Además de alistarse para dar un show en el Estadio de Vélez Sarsfield (Buenos Aires), donde han actuado artistas de la talla de Queen, Guns & Roses y Shakira, vendió dos funciones en el Estadio Luna Park y tres en el Estadio Movistar Arena Buenos Aires.

10. Thalia, Kenia OS - ‘Para No Verte Más’

Dos de las artistas mexicanas más reconocidas, cada una en su género y en su época, se unieron en ‘Para no verte más’, nueva versión del clásico de La Mosca Tsé Tsé.



El video fue dirigido por Simon Brand y producido por Ntertain Studios. En este evocan y hacen homenaje a la estética de los 90 mediante la historia de desamor de una de las protagonistas.

