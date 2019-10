Black Eyed Peas, Jesse & Joy y otros estrenos musicales de la semana

Esta semana llegan no solo nuevas canciones sino nuevos talentos musicales colombianos. Ritmos de pop, urbanos, rancheros y muchos más.



Black Eyed Peas trae una propuesta musical con un poco de electrónica y hip hop junto Anita, asimismo Jesse y Joy llegan con su tercer sencillo, Alejandro Fernández con su tradicional ritmo ranchero y unas nuevas propuestas musicales como Las Villa firmadas por Warner Music y Relyd Molina un joven samario que lanza su sencillo luego de trabajar con talentos como Jay Z y 50 Cent.

Black Eyed Peas y Annita- Explosion

'Explosion' es una canción que se compuso hace cinco meses por Black Eyed Peas y Annita. El sencillo esta inspirada y dedicada a Rock en Río, el famoso festival que se celebra en la capital de Brasil. La producción de 'Explosion' fue realizada en Las Vegas y será presentada el 5 de octubre en el festival.

Jesse & Joy & Luis Fonsi – Tanto

Jesse y Joy junto a Luis Fonsi mantienen la letra romántica que los caracteriza. El sencillo esta compuesto con ritmos de pop y balada.



'Tanto' es el tercer sencillo del próximo material discográfico de Jesse y Joy del que aún no se sabe el nombre, y el cual terminaron de grabar a principios de año en Londres.



El video de tanto fue producido en Miami, Florida y dirigido por Kacho López que ha hecho videos como Tal Vez, de Ricky Martin y Ojos Color Sol, de Calle 13.

Alejandro Fernández – Caballero

Es el primer sencillo del disco que estrenará Alejandro Fernández en el 2020. El mexicano vuelve con su tradicional ritmo mariachi. La canción fue escrita por José Luis Roma (del grupo Río Roma), y habla un amor que debe permanecer secreto.



El video fue dirigido por Oliver Castro y fue filmado en Tapalpa, un pueblo de Jalisco que se considera la cuna del mariachi.

Relyd Molina - La juma

La juma es la canción con la que se da a conocer el samario Relyd Molina, . ha trabajdo junto a Jay Z y 50 Cent, entre otros.



El sencillo La Juma, una expresión coloquial que alude a la borrachera, mezcla ritmos urbanos y del Caribe.

Andy Rivera - Alguien me gusta

El artista pereirano estrena la nueva versión urbana de 'Alguien me gusta'. Gira en torno a un amor platónico que no trasciende del sentimiento. El guion y codirección del video estuvo a cargo del mismo artista.



La primera versión fue presentada junto a Jessi Uribe y su padre, Jhonny Rivera en ritmos populares y ha tenido buena acogida en plataformas como Spotify.

Las Villa - Nadita

Las Villa es una agrupación colombiana de dos hermanas Laura y Lucía Villa, que se dan a conocer con su primer sencillo 'Nadita', que nace de la fusión de ritmos como trap y reggaetón.



El video, fue filmado en Los Ángeles, California, dirigido por Marc Klasfeld quien ha estado en otro proyectos musicales con Katy Perry, Britney Spears, Justin Timberlake, Red Hot Chili Peppers, entre otros. La coreografía del video fue inspirada en la estética del K-pop.

Cnco - La ley

'La ley', el nuevo sencillo del grupo venezolana Cnco, el cual estará incluido en su próximo producción extendida Que quienes somos, que estará disponible desde el 11 de octubre, se enfoca en la trama de un amor imposible.



Mantiene el ritmo tradicional de la banda (pop junto a ritmos urbanos). La agrupación ganó los premios de Choice Latin Artist y Choice Latin Song por su éxito Pretend, este año.

Lionel Ferro, Gustavo Elis, Emilio Jaime y Ancizar - Ojalá

Lionel Ferro conocido por ser influencer en Argentina junto a Gustavo Elis (Venezuela), Emilio Jaime(Perú) y Ancizar (Colombia) lanzan este sencillos con ritmos latinos y electrónicos con una letra que habla de amor.

Norah Jones, Mavis Staples - I'll Be Gone

La cantante y compositora Norah Jones junto a Mavis Staples vocalista de la banda The Staple Singers llegan con la canción I´ll be Gone, con sonidos de 'blues'.



Es una propuesta que nace de una serie de sencillo en dueto que está realizando Jones con el nombre de Begin Again, con colaboraciones como Jeff Tweedy, Thomas Bartlett, y Brian Blade.

REDACCIÓN CULTURA

@CulturaET