El desahogo de Selena, la de 'Élite' con Trapical y otros estrenos

El cantante británico Alex O'Connor, conocido como Rex Orange County, estrena su tercer álbum de estudio que se titula Pony y está conformado por diez canciones; un á lbum que podrá escucharse en el Festival Estéreo Picnic 2020, donde cantará por primera vez. Este es uno de los recomendados de la redacción de Cultura de EL TIEMPO para esta semana.

Rex Orange County - 'Pony'

Esta es It's Not The Same Anymore, uno de los sencillos de Pony , del británico Rex Orange County.

Beret y Melendi - 'Desde cero'

Beret, estrena esta semana un sencillo con Melendi: Desde cero. Se trata de un pop con una letra melancólica, sonidos con guitarra y una fuerte percusión. El cantante español Beret es recordado también por la canción Vuelve con Sebastián Yatra.

Silvestre Dangond - 'Vallenato Apretao'

Aunque no se trate específicamente de un vallenato, la canción que Silvestre Dangond estrena se llama Vallenato Apretao. La presenta con un video ambientado en la década de 1950. Contiene un fuerte 'beat' característico de los ritmos urbanos.

Selena Gómez - 'Lose You To Love Me'

Selena Gómez estrenó dos canciones esta semana después de una larga temporada sin sacar música propia. Sin embargo, la canción que más llama la atención y de la que más se ha hablado es Lose You To Love Me, en la que aparentemente le da un mensaje fuerte al canadiense Justin Bieber, quien fue su novio durante años. El título traduce 'Perderte para amarme'.

Danna Paola, Skinny Happy, Yera - 'Polo A Tierra' ft. Trapical

Danna Paola Rivera, la actriz y cantante mexicana reconocida, entre otras cosas, por interpretar a Lucrecia en la serie española de Netflix Elite, estrena canción junto a los colombianos Skinny Happy y Yera (Trapical). Se llama Polo A Tierra e incluye un divertido video.

Sebastián Yatra con Ñejo y Dálamta - 'Mañana No Hay Clase (24/7)'

En esta ocasión, Sebastián Yatra se juntó con Ñejo y Dálmata, un dúo de reguetón que hace tiempo no se veía en una misma canción. Este sencillo se llama Mañana No Hay Clase (24/7) y viene con un video de una estética bastante retro en los colores, las locaciones y los vestuarios.

Matisse, Camilo - 'Primer Avión'

Primer Avión: así se llama la canción del grupo mexicano Matisse junto con Camilo Echeverry, el cantante paisa que recientemente grabó con Shakira. Se trata de un pop con un ritmo alegre y un beat urbano.

Arcangel y Mike Towers - 'Memoria Rota'

Tras su regreso a la industria de la música el mes pasado, el cantante puertorriqueño Arcangel se junta con Mike Towers para cantar una canción romántica y melancólica de trap, titulada Memoria Rota.

Danny Ocean - 'Dime tú'

Danny Ocean, el cantante venezolano que se hizo famoso con Me rehúso, estrena canción esta semana. Se titula Dime tú y no se parece tanto a sus otros temas. Contiene ritmos de bolero y otros ritmos tropicales, combinados con la característica voz reggae del artista.

Louis Tomlinson - 'We Made It'

Uno de los exintegrantes de la banda juvenil británica One Direction estrena canción. Se trata de Louis Tomlinson, que esta semana lanza su sencillo We Made It, que, según la disquera, “está inspirada en las noches de Manchester en épocas de One Direction".

