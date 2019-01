'La plata': el vallenato según Juanes

Que Juanes quiera hacer un vallenato no significa necesariamente que a su lado aparezca un acordeonero. Más bien, le apostó a esa otra instrumentación que también es clásica, el vallenato con guitarra.

De esa inspiración surgió La plata, una composición suya que reza: “Se fue la plata y quedó la pena” y tiene una temática que a veces parece despecho, a veces coqueteo, a veces algo jocoso: “Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto”, canta.



Juanes estrena esta canción junto con el video, que estuvo a cargo de la productora 36 Grados. Puede que la canción se haya cocinado en Estados Unidos, pero la inspiración y el talento presente fueron colombianos: la producción fue de Andrés Torres y Mauricio Rengifo, y tuvo como invitado al samario Lalo Ebratt.



“Colombia se ha vuelto el centro de la música para Latinoamérica, y ser reflejo de ese cambio me hace sentir feliz”, dijo Juanes a EL TIEMPO.



¿Cómo surgió la idea de inspirarse en el vallenato?

Me encanta. Realmente he sido fan del vallenato. Medellín, en general, siempre ha sido cercano al género. En mi casa sonaron Diomedes Díaz, Los Hermanos Zuleta y otros artistas. Tenía ganas de hacer un vallenato, y lo trabajé con Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

¿Cómo nació ‘La plata’?

Me la paso grabando ideas en mi teléfono, con la guitarra, cuando estoy en el avión, en el hotel. Donde esté, siempre voy grabando lo que se me ocurre. Y tenía un pedacito de la melodía en una de esas grabaciones, así que la desarrollamos. La idea era regresar a esa tradición del vallenato sin acordeón, con guitarra, y mezclarlo un poco con el género guasca, que también he tocado. Hicimos un híbrido. Y me tiene contento porque es alegre, de buena onda.



¿Por qué con guitarra?

Digamos que la influencia vallenata está en la canción. Pero mi intención tampoco era hacer un vallenato tal como lo hacen los artistas del género. Quería una versión mía, una propuesta que tuviera naturalidad en relación con mi trabajo. Aunque usé el acordeón en otros temas, en este caso fue con guitarra.

¿Cómo es llevar estas influencias tradicionales a un escenario musical lleno de reguetón?

A mí me suena bueno. Estoy de acuerdo en que mucho de lo que suena parece lo mismo. La música nueva también me gusta, ¿cómo no si tengo tres hijos que la escuchan? Al final se me va metiendo un poco y la disfruto, pero quiero poner un punto diferente. Una base de folclor colombiano llama la atención. Quiero agregarle a la música cosas distintas, más en un momento en que todo suena uniforme.



¿En qué momento se dio el dúo con Lalo Ebratt?

Hace parte de un colectivo llamado Trapical Minds, son cuatro chicos talentosos. Cuando casi habíamos terminado, llegó Lalo a Los Ángeles y agregó su rap de una manera original. Eso le dio un toque importante a la canción. Le dio frescura.

¿‘La plata’ hace parte de un álbum futuro?



Sí. Pa’ dentro fue el primer sencillo de esta nueva etapa. Esta canción es la segunda. Este año sacaré varias canciones. Al final voy a recopilarlas, pero no pienso en este momento en el formato de álbum como tal. Hay artistas que ya ni lo sacan. El consumo musical hoy está yendo hacia las canciones. Las lanzan en plataformas digitales. Obviamente, soy más de hacer discos, pero me gustan las oportunidades que da sacar canción por canción: al tiempo puedes estar de gira e ir tanteando lo que a la gente le gusta.



¿Qué más viene este año?



Estaremos en festivales chéveres: Lollapalooza de Chile, Vive Latino, en México. Este año me veo tocando, es lo que siempre hago, lo que me encanta y quiero seguir haciendo.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA@Lilangmartin