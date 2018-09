La compositora Violeta Cruz estrena su obra 'Goqui' con Batuta

La imagen de Goqui, un pueblo abandonado de China, cuyas construcciones fueron recubiertas por el verde de la naturaleza, inspiró a la compositora Violeta Cruz para crear una obra musical que la Orquesta Batuta de Bogotá estrenará este sábado.

Cruz, que reside en París hace nueve años, cuenta que aquella mezcla entre la continuidad de la vegetación y la irrupción de estas formas de la construcción civilizada le sirvió de punto de partida para crear una metáfora sobre cómo la construcción del hombre civilizado es un símil de la música melódico armónico.



"Es como el lenguaje de la música de los siglos XVI al XIX, que es métrica, regular, con un equilibrio, con unas estructuras construidas muy precisas. Y yo propongo que el verdor de esa vegetación es la forma de pensar en la música como sonido, como si fuera algo más natural, más espontáneo, más amorfo; una música sin forma civilizada", asegura Cruz sobre su obra, 'Goqui'.



La artista explica que este proyecto nació gracias a la iniciativa de Audrey Spoule y Didier Nguyen, dos estudiantes de la maestría en Pedagogía del Conservatorio de París, quienes inventaron este laboratorio.

"Ellos están interesados particularmente en acercar a los niños al lenguaje de la música contemporánea, que es un repertorio que no se toca en Batuta", afirma.



El proyecto se complementa con la invitación a los jóvenes de Batuta para participan en la creación musical, por eso, en el concierto de este sábado, la orquesta también interpretará la suite orquestal 'El Cascanueces', de Tchaikovsky, así como una serie de miniaturas orquestales compuestas por los niños y jóvenes.



Cruz cuenta que para esta obra tuvo en cuenta cuál era el nivel de los niños y jóvenes de Batuta, y también las eventuales dificultades que pudieran tener para apropiarse de elementos de música contemporánea.



"Por ejemplo, tocar de manera desincronizada dentro de un grupo, o tocar unos acordes que no están pensados de manera rítmico melódica sino más bien con respecto al color del sonido", añade.

Además de esta pieza, Cruz estrenó el año pasado en París su ópera 'La Princesse légère', un encargo de la Opéra Comique, que se presentó primero en la Opéra de Lille.



Según la artista, la pieza, que se traduce al español como 'La princesa ligera', está dirigida a la familia, entonces en esa medida tiene que ser narrativamente muy clara para los niños, pero también lo suficientemente profunda, interesante y rica para los adultos.



"La ópera es un género un poco lejano para mí, no era la música con la que yo crecí. Entonces con el director teatral quisimos hacer una ópera más cercana a la gente, en la que la pudieran reconocerse emocionalmente", asegura.



La compositora agrega que el resultado de la ópera, tanto en Lille como en París, fue satisfactorio. "Los que trabajan en el teatro estaban sorprendidos de ver a los niños tan silenciosos, tan atentos".



Sobre el estreno de 'Goqui' en Bogotá, Cruz asegura que le interesa que la experiencia se pueda propagar a las otras Orquestas Batuta en Colombia e incluso a otras agrupaciones en Francia.



"Mi interés en lo pedagógico está con otras obras y con otros públicos, entonces la idea sería continuar con este repertorio y comparar las experiencias de Batuta con la de Francia para ver en distintos contextos cómo se recibe la obra", finaliza.

¿Cuándo se presenta 'Goqui'?

La Orquesta Batuta estrenará la obra este 8 de septiembre, a las 11 a. m., en el Auditorio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.