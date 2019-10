Guns N' Roses, The Chemical Brothers y The Strokes en Estéreo Picnic

El Festival Estéreo Picnic lo hizo de nuevo. Para la edición del próximo año, que se llevará a cabo del 3 al 5 de abril en Bogotá contará con la participación de tres grandes de la música: Guns N’ Roses, The Chemical Brothers y The Strokes.





Estos tres cabezas de cartel marcan un aire interesante cargado de mucho rock y una potente propuesta electrónica cuyo motor funciona a base de purea experiencia.



Guns N’ Roses, una de las agrupaciones más importantes y exitosas del universo roquero internacional regresará al país con esa combinación que la convirtió en leyenda: Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff McKagan comandarán el brutal desembarco musical en la nueva edición del festival.



Con una fanaticada más que fiel y la reciente noticia de estar trabajando en una nueva producción discográfica los 'Gunners' (como les apodan con cariño) prometen un rencuentro con clásicos como 'Welcome to the Jungle', 'It's so Easy', 'Live and Let Die', You Could be Mine, 'Civil War', 'Sweet Child O' Mine' y 'Knockin' on Heaven's Door', solo por nombrar algunas.



El hecho de que Guns ‘N Roses sea uno de los protagonistas de lujo del Estéreo Picnic revela la fuerza que el rock mantiene dentro universo que ha configurado el festival en toda su historia. Pero en el ámbito de la electrónica, otro de los géneros que dominan en este encuentro con la música, también hay una gran sorpresa.



Se trata de Chemical Brothers, que también compartirán escenario con esos beats tan definidos y contundentes de la mano de Tom Rowlands y Ed Simons, quienes también regresan para una cita con un público que conocen bien y a la vez para celebrar los 20 años de su tercer disco ‘Surrender’, una de las producciones emblemáticas de esos artistas de Manchester, Inglaterra.



Ellos no solo harán un recorrido por una carrera que comenzó en 1991 sino que aprovecharán para presentar en vivo parte de su más reciente producción discográfica 'No Geography'.



Así mismo, el Estéreo Picnic quiso invitar de nuevo a The Strokes, agrupación neoyorquina que estuvo en la edición del festival en el 2017 y que hizo derramar lágrimas y hasta generó una que otra dosis de controversia por su presentación en ese año.



Liderada por Julian Casablancas, la banda de rock está lista para llamar de nuevo la atención con su repertorio de rock ecléctico, directo y orgánico, en el que pondrán a temblar el suelo del Campo de Golf Briceño en el kilómetro 19 vía Tunja, lugar en el que se llevará a cabo el Festival Estéreo Picnic, con canciones como 'Someday', 'Soma', Last Night' y 'Reptilia', entre otras.

Junto a estas leyendas un cartel con lo más caliente de la música global: Armin Van Buuren, Paulo Londra, Vampire Weekend, Nile Rodgers & Chic, Cage The Elephant, Four Tet, Hot Chip, James Blake, Charli XCX, Cultura Profética, Black Midi, Kacey Musgraves, LP, Madeon, Rita Ora, Javiera Mena, Idles, King Princess, Pabllo Vittar, Red Axes, El Binomio de Oro de América, Elsa y Elmar, Rex Orange County, Nanpa Básico, Tomasa del Real, entre otros.



. El próximo martes 15 de octubre a las 9:00am se abrirá la venta para los clientes de los Bancos del Grupo Aval en Entradas Amarillas. Las personas que quieran asegurar su entrada al #FEP2020 se podrán acercar al local de Entradas Amarillas en la Calle 85 #12-25 en Bogotá donde 1000 Combos Etapa 1 en entradas físicas estarán habilitadas. Otros dos mil Combos Etapa 1 se podrán adquirir en los otros canales.



El jueves 17 de octubre a las 9:00am iniciará la venta para el Público General en Entradas Amarillas.



