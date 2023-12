Agéndese: estos son los conciertos confirmados para Colombia en enero de 2024

Comienza un nuevo año y con ello una nueva agenda llena de música, espectáculos y emociones. Desde hace algunos años Colombia ha ido tomando fuerza en las agendas de los artistas que buscan hacer grandes conciertos en Latinoamérica y parece que este año 2024 no será la excepción.



Con grupos como Iron Maiden, Maná o los Jonas Brothers, o solistas tales como Luis Miguel, Mon Laferte o Quevedo, el año se ve prometedor.

(Le recomendamos: Martin Garrix llega a Bogotá: estos son los precios y fechas de su concierto).

Sin embargo, para ir organizando la agenda es importante tener presentes cuáles serán los conciertos confirmados para cada mes.



Tenga en cuenta que estos podrían llegar a cambiar si las circunstancias lo requieren. Así mismo, existe la posibilidad de que sigan confirmando más artistas acorde va transcurriendo el tiempo.

Si desea ir organizándose, a continuación le compartimos información sobre algunos de los artistas más esperados que se presentarán en Colombia durante el mes de enero.

Silvestre Dangond

Para iniciar el año está el reconocido cantante y compositor colombiano de música vallenata, Silvestre Dangond.



Después de una breve pausa en su vida sobre los escenarios, el intérprete de Justicia se presentará en el Estadio de Béisbol La Esperanza de Santa Marta el sábado 6 de enero de 2024.

Santiago Cruz

El músico y compositor colombiano, reconocido por temas como 'Desde lejos' continuará su gira 'Después de la Tormenta Tour' con nuevas fechas en este nuevo año.



Entre las anunciadas está Manizales, siendo el punto de encuentro para escuchar al colombiano el próximo 13 de enero de 2024.

Nick Carter

Llega a Colombia uno de los exintegrantes de la icónica banda pop, los Backstreet Boys.



Con su gira 'Who I Am', precedida por el lanzamiento del video 'Made Of Us', Nick Carter estará en México, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador y Colombia, marcando el comienzo de grandes eventos en el año 2024.

(Además: Carlos Vives y la importancia de Bogotá en su música, como antesala a su concierto).

La cita es en el Teatro Astor Plaza de Bogotá el próximo 12 de enero de 2024.

Quevedo

Pedro Luis Domínguez, o más conocido como Quevedo, estará en Bogotá este 20 de enero de 2024 en el Movistar Arena.

Esta es la primera vez que el cantante español toca suelos colombianos con el fin de brindar un espectáculo sin precedentes como parte de su gira 'DQE Tour'.



A comienzos de este año, Quevedo presentó su primer álbum titulado 'Donde quiero estar', una obra musical ecléctica que explora géneros más allá del dembow y el reguetón. Este álbum incluye colaboraciones con artistas destacados como Myke Towers, Omar Montes, entre otros.

Underoath

La banda de metalcore Underoath llevará a cabo una presentación en la capital colombiana el 23 de enero de 2024.



La oportunidad de presenciar en vivo a Aaron Gillespie, Christopher Dudley, Timothy McTague, Grant Brandell y Spencer Chamberlain, será en el Teatro Astor Plaza, ofreciendo un encuentro imperdible para los amantes del rock.

(No deje de leer: Afterlife vuelve a Medellín: lo que debe saber sobre el evento).

Slash ft. Myles Kennedy and the Conspirators

Y no hay mejor forma de cerrar el mes que con un gran broche de oro. El mítico guitarrista de la banda Gun's N Roses se presentará en el Chamorro City Hall de Bogotá, el 26 de enero del 2024.

Esta vez, traerá a Bogotá el show de su gira 'The River is Rising', en la que viene con su banda Myles Kennedy & The Conspirators.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO