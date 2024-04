¿Tiene su boleta? Estos son los conciertos agendados en Colombia en abril de 2024

Comienza un nuevo mes y con ello una nueva temporada de conciertos que contará con artistas de todo tipo. Desde artistas internacionales, hasta estrellas que vuelven a su país, Colombia será el escenario de grandes eventos musicales en abril.

La música en español será la protagonista en los próximos días, así como la nostalgia de quienes crecieron en la burbuja de la cultura pop entre el 2005 y 2010.

A esto se le sumará el 57 festival de la Leyenda Vallenata, el cual será este año un homenaje al cantante Iván Villazón.

Tenga en consideración que estas condiciones podrían variar si la situación lo amerita. Además, es probable que se sumen más artistas conforme avance el tiempo.

A continuación, le contamos cuáles son los artistas más esperados que actuarán en Colombia durante el mes de abril.

Air Supply

Air Supply es un dúo conformado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock. Su apogeo fue en los años 80, cuando clásicos como The One That You Love o Tonite sonaban en todas las emisoras del mundo.

¿Cuándo y dónde?: el dúo de soft rock se presentará en el Movistar Arena, Bogotá, este 2 de abril.

Karol G

Tras el éxito del ‘Mañana será Bonito Fest’ en Medellín, Karol G puso la vara tan alta que muchos internautas y seguidores señalaron que ‘La Bichota ‘ hizo historia en su ciudad natal.

¿Cuándo y dónde?: el evento será este 5 y 6 de abril en el estadio El Campín de Bogotá.

Royal Blood

El duo británico está listo para sacudir el suelo bogotano. Al mejor estilo de bandas como The White Stripes, The Black Keys y Two Gallants, pero con toques rústicos y atrevidos, Ben Thatcher y Mike Kerr se presentarán ante casi 3.000 personas con su álbum homónimo.

¿Cuándo y dónde?: el evento será el próximo 5 de abril de 2024 en el centro de eventos Royal Center, ubicado en la carrera 13 #66-80.

Turnstile

Compuesto por Brendan Yates (voz), Franz Lyons (bajo/voz), Pat McCrory (guitarra) y Daniel Fang (batería), esta banda de hardcore punk estará en Colombia.

¿Cuándo y dónde?: el evento será el próximo 7 de abril de 2024 en el centro de eventos Royal Center, ubicado en la carrera 13 #66-80.

Maná

"Labios divididos, mi amor. Yo no quiero compartir tus labios..." si esta canción le suena, estos conciertos podrían interesarle. T ras dos años desde la última vez que se presentaron en Colombia, la banda mexicana Maná volverá al escenario para cantar clásicos y éxitos.

¿Cuándo y dónde?: la cita será el 10, 12 y 13 de abril en el Movistar Arena de Bogotá.

Jonas Brothers

Después de 13 años, la banda estadounidense que saltó a la fama en 2010 con Disney, anunció que traerán a Colombia su gira 'The Tour: Five Albums.

¿Cuándo y dónde?: la cita será en el Movistar Arena de Bogotá, el 19 de abril de 2024.

Mon Laferte

Mon Laferte ya ha dejado huella en el público bogotano. Ha estado en Rock al Parque y el Festival Cordillera, como una de varias invitadas, también hizo un show en el Royal Center, pero como los buenos artistas, siempre deja con ganas de más.

¿Cuándo y dónde?: la cantante cuyo nombre de pila es Norma Monserrat Bustamante Laferte será la estrella de la noche del 20 de abril en el Movistar Arena.

Willy García

La salsa también tendrá su espacio en este mes. Con su concierto "30 años, 30 éxitos en vivo", el exvocalista del Grupo Niche Willy García pondrá a bailar a Medellín, Bogotá y Cali.

¿Cuándo y dónde?: El primer concierto se llevó a cabo el sábado 16 de marzo en La Macarena, Medellín. La segunda parada será el sábado 6 de abril de 2024 en el Movistar Arena de Bogotá. Finalmente, terminará el 26 de abril en la Arena Cañaveralejo, en Cali.

Megadeth

Fundada por Dave Mustaine en 1983, la banda de trash metal Megadeth sige vigente y llevando su música al mundo. En una nueva gira, la banda de Los Ángeles regresa a Colombia después de 12 años de ausencia.

¿Cuándo y dónde?: Megadeth se presentará en el Movistar Arena de Bogotá, el 21 y 22 de abril de 2024.

Raphael

El artista, nacido en 1943, sigue interpretando a todo pulmón y con el sentimiento que lo hizo un ídolo de la canción romántica himnos como Yo soy aquel, Qué sabe nadie, Cuando tú no estás o Como yo te amo.

¿Cuándo y dónde?: el artista andaluz traerá su más reciente show a Bogotá, el 23 de abril, en el Movistar Arena; al teatro de la Universidad de Medellín, el 25 de abril y al teatro Enrique Buenaventura de Cali, el día 27 de abril del 2024.

Vilma Palma E Vampiros

La banda de rock argentina, responsables de éxitos como La Pachanga, Verano Tridor y Bye Bye celebrará sus 35 años de carrera con un gran concierto en la capital.

¿Cuándo y dónde?: el concierto será en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 27 de abril.

57 festival de la Leyenda Vallenata

El gran homenajeado de esta edición será Iván Villazón Aponte. Entre los invitados estelares este año, se destacan: Carín León, Mora, Grupo Frontera, Grupo Niche, Iván Villazón, Elder Dayán, Ana del Castillo, Poncho Zuleta, Alex Manga, Diego Daza, Pipe Bueno, Peter Manjarrés.

¿Cuándo y dónde?: el evento se celebrará del 30 de abril al 4 de mayo en Valledupar.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS