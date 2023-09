Entre los nominados al premio Grammy Latino, los colombianos siempre son un nutrido grupo de nominados. Tanto si se trata de artistas principales, como de productores e ingenieros.



Además de los consagrados Juanes, Shakira y Carlos Vives, cuyas producciones siempre alcanzan figuraciones en estos premios -los más importantes de la música latina-. Karol G y Camilo siguen liderando en lo que podría llamarse el mejor momento de su carrera hasta ahora.

Las nominaciones nos hacen poner la lupa sobre Feid, que aparece también en múltiples opciones. En la categoría de nuevo artista cabe destacar que hay tres colombianos entre 10 nominados: Ana del Castillo, cantante vallenata, también nominada en la categoría de vallenato-cumbia; Mareh y Timo.



A continuación, la lista con las nominaciones en las que figura algún artista colombiano (los nombres de los colombianos están puestos en negrilla).

Grabación del año

- Déjame llorarte. Paula Arenas y Jesús Navarro. (En esta canción también se cuenta la participación de la productora María Elisa Ayerbe.

- Shakira Bzrp Musis Sessions Vol. 53. Shakira.



- Si tú me quieres. Fonseca & Juan Luis Guerra (cuenta también Juanes, como parte del equipo de productores).



- Mientras me curo del cora. Karol G.(cuenta como nominación también para Juan Andrés Ospina y Ovy On The Drums, colombianos entre el equipo de producción).

- La fórmula. Maluma y Marc Anthony (entre los productores: Kevin Mauricio Jiménez Londoño).

Álbum del año

- A ciegas. Paula Arenas



- De adentro pa Afuera. Camilo



- Décimo cuarto. Andrés Cepeda



- Vida cotidiana. Juanes



- Mañana será bonito. Karol G



- Escalona nunca se había grabado así. Carlos Vives



- La cuarta hoja. Trabajo del español Pablo Alborán. El colombiano en el equipo de producción es Julio Reyes.

Canción del año

Fonseca, cantante bogotano. Foto: Paola España Press

Esta categoría premia a los compositores de las canciones.



- Acróstico. Shakira, Luis Fernando Ochoa, Kevin Mauricio Cruz y L.E.X.U.S.



- Nasa. Camilo & Alejandro Sanz (interpretada por Camilo).



- Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53. Shakira, Kevin Mauricio Cruz y Santiago Alvarado.



- Si tú me quieres. Fonseca, Yadam González & Yoel Henriquez (intepretada por Fonseca y Juan Luis Guerra).



- TQG. Shakira, Karol G, Kevy Mauricio Cruz y Ovy On The Drums.

Mejor nuevo artista

Ana del Castillo, cantante vallenata.



Mareh, cantautor caleño.



Timo, agrupación bogotana.

Mejor álbum pop vocal

- Beautiful Humans Vol. 1. Alemor.

- De adentro pa afuera. Camilo.

Mejor álbum pop tradicional

- A Ciegas. Paula Arenas



- Décimo cuarto. Andrés Cepeda

Mejor canción pop

- 5:24. Camilo & Edgar Barrera



- Bailo pa ti. (compositores: Natalia Hernández Morales, Monsieur Periné, Santiago

Prieto Sarabia, Julio Reyes Copello & Mitchie Rivera). Monsieur Periné.



- Contigo. Pablo Alborán (Compositores: Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Sebastián Yatra).



- Déjame llorarte. Compositores: Paula Arenas & Manuel Ramos. Interpretada por Paula Arenas & Jesús Navarro.



- Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Compositores: Shakira, Santiago Alvarado, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz

Mejor performance urbano

- TQG. Karol G featuring Shakira.



- Yandel 150. Yandel & Feid

Mejor performance de reguetón

- Feliz Cumpleaños Ferxxo. Feid



- Gatúbela. Karol G Featuring Maldy



- Hey Mor- Ozuna & Feid

Mejor canción de rap y hip hop

- Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum

Feid



- Mañana Será Bonito. Karol G

Mejor canción de rap / hip hop

- Le pido a Dios. Compositores: Martin Chris E, Feid & Esteban Higuita Estrada. Interpretada por Feid Featuring Dj Premier)

Mejor canción urbana

- TQG. Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums &

Shakira, compositores. Interpretada por Karol G y Shakira.



- Yandel 150- Jowan, Andres David Restrepo, Joan Manuel Ubinas

Jimenez & Yandel, songwriters (Yandel & Feid)

Mejor canción de rock

- Gris. Juanes (compositor Juanes).



- Leche de tigre ( Diamante Eléctrico y Adrián Quesada).

Mejor álbum de pop/ rock

- Vida cotidiana. Juanes



- Despídeme de todxs, Juan Pablo Vega​

Mejor álbum de música alternativa

- Bolero Apocalíptico . Monsieur Periné

Mejor álbum de salsa

- Cambios. Willy García



- Niche Sinfónico. Grupo Niche y Orquesta Sinfónica Nacional De

Colombia

Mejor álbum de cumbia / vallenato

Artista Vallenata Foto: Instagram: @anadelcastilloj

- Leandro Díaz Special Edition. Silvestre Dangond



- El favor de Dios. Ana del Castillo.



- Hombre Absurdo. Gregorio Uribe



- Escalona nunca se había grabado así. Carlos Vives.

Mejor álbum tropical contemporáneo

- Contigo. Mike Bahía



- Intruso Silvestre Dangond



- 24.7. Gusi

Mejor canción tropical

- Día de luz [ 80 Aniversario ]. Premia al compositor: Pablo Milanés (cubano), pero es una interpretación a dúo con Juanes.



- El merengue. Compositores: Édgar Barrera, Nico Cotton, Gale, Marshmello, Miguel

Andres Martinez Perea, Juan Diego Medina Vélez, Julián Turizo Zapata & Manuel Turizo. (Marshmello & Manuel Turizo)



- La Fórmula: Compositores: Marc Anthony, Edgar Barrera, René David Cano Ríos,

Sergio George, Kevin Mauricio Jiménez Londoño, Bryan Snaider Lezcano Chaverra, Maluma & Justin Rafael Quiles. Interpretada por (Maluma & Marc Anthony)



- Si tú me quieres. Compositores: Fonseca, Yadam González & Yoel Henríquez. Interpretada por Fonseca y Juan Luis Guerra.

Santiago Cruz, cantautor colombiano. Foto: David Micolta

Mejor álbum de cantautor

- Nueve. Santiago Cruz



- Tierra de promesas. Maréh

Mejor canción de cantautor

- 3. 1.200 Kilómetros. Santiago Cruz

Mejor canción regional mexicana

- Alaska. Édgar Barrera & Camilo ( intepretada por Camilo &

Grupo Firme)

Mejor álbum instrumental

- Made In Miami. Camilo Valencia & Richard Bravo

Mejor álbum de folclor

- Aguajes De Mar y Manglar. Cantares Del Pacífico



- Mamá Cumbé. Tato Marenco



- El Trébol Agorero, Homenaje A Luis Antonio Calvo. Quinteto Leopoldo Federico

Mejor álbum de latin jazz

- Semblanzas. William Maestre Big Band

Mejor álbum de música cristiana en español

- Vida. Álex Campos.



- El vallenato se hizo en el cielo. Gilberto Daza & Sergio Luis Rodríguez.

Mejor álbum de música para niños

María Mulata Foto: Cortesía archivo personal

- Colcha de retazos. María Mulata.

Mejor arreglo

- Songo Bop

Rafael Valencia (de ganar, el premio iría para el arreglista. Pero vale anotar que la canción es interpretada por Camilo Valencia Bravo y Milton Salcedo)

Compositor del año

- Kevyn Mauricio Cruz. Figura con un repertorio de éxitos conseguidos a lo largo del año, iinterpretados por Karol G, Maluma, Mike Bahía y Greeicy, además de Shakira.



- Felipe González Abad (Nabalez), artista mexico-colombiano. Tiene un repertorio en música regional mexicana. Y canciones interpretas por Morat & Feid, Alfred García y más artistas.

Productor del año

Julio Reyes Copello

Mejor video musical versión larga

El primer tour de mi vida. Camilo

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

EL TIEMPO