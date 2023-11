¿No sabe a qué conciertos ir en 2024? Los artistas que confirmaron su paso por Colombia

Ir a conciertos es una de las actividades más populares para los colombianos. Es por esto que grandes artistas mundialmente reconocidos han agregado el país a sus giras, como sucederá en el 2024 con los cantantes que ya confirmaron su paso por Colombia.



(Lea también: 'Espero que los fanáticos se conecten con nuestro mundo del arte' entrevista a Jungle).



Este 'boom' de los conciertos ha estado en crecimiento desde que finalizó la pandemia del covid-19. Fue así como el 2022 cerró con más de 20 mil millones de pesos recaudados en espectáculos de música en vivo, según la Cámara de Comercio de Bogotá. Ese año se presentaron estrellas internacionales como Coldplay, Guns N' Roses, Harry Styles y Dua Lipa, quienes hicieron 'sold out' en sus fechas.

Aunque el 2023 no se ha quedado atrás, pues este año trajo un gran repertorio de músicos que los colombianos no olvidarán, como fue el caso de conciertos como los de The Weeknd, Imagine Dragons, Romeo Santos, Alejandro Fernández, Billie Eilish, entre otros.



No obstante, este fenómeno no solo le ha dado 'sold outs' a los artistas internacionales, pues los cantantes nacionales también han generado un gran impacto, como fue el caso de la banda de pop latino y rock latino, Morat, quienes lograron vender cinco fechas en el Movistar Arena y ya vendieron dos en el estadio El Campín, en donde se presentarán en julio del 2024.



Otro de los artistas que ha alcanzado este nivel de éxito es Andrés Cepeda, con su "Me importas tour", con el que vendió otras cinco fechas en el Movistar Arena.

Concierto de The Weeknd en Colombia. Foto: Andrea Moreno. El Tiempo

Es por esto que los colombianos ya están a la espera de los eventos que encabezarán el 2024. En este apartado le contamos cuáles son los artistas internacionales que ya confirmaron su paso por Colombia.

Artistas del Festival Estéreo Picnic

La edición del 2024 del Festival Estéreo Picnic (Fep), ya tiene listo el cartel con más de 80 artistas que se presentarán los días 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024. Estos son algunos de los más esperados:



- Blink-182: la banda estadounidense de pop punk es una de las más esperadas, pues se suponía que se presentarían en la versión del Fep del 2023, pero por motivos de salud de uno de sus integrantes no sucedió.



- Sza: es una cantante y compositora estadounidense mundialmente conocida por canciones como 'Kill Bill', además de ser quien le ha compuesto a artistas como Beyoncé, Nicki Minaj y Rihanna.



- Paramore: la banda estadounidense de rock, Paramore, ya se presentó en Colombia durante el 2023, pero debido al gran espectáculo que dio, los fanáticos esperan otra presentación en vivo.



- Sam Smith: será la segunda vez del británico en el Fep, pues ya se había presentado en 2019, impactando a los asistentes con su carisma.



En cuanto a la ubicación del festival, en su mayoría se lleva a cabo en el campo de Golf Briceño, saliendo de Bogotá, pero debido a que el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, ha especulado sobre un cambio, aún no está claro.

La banda estadounidense de rock Paramore durante su presentación en el Movistar Arena en Bogotá el 14 de marzo de 2023. Foto: Angie Rodríguez / El Tiempo @angierodriguez0614t

Louis Tomlinson

El cantante británico y ex integrante de la banda One Direction, Louis Tomlinson, traerá su gira 'Faith in the future' por Colombia el 28 de mayo de 2024, que tendrá lugar en el Coliseo Med Plus, y será la segunda vez que el artista venga al país, pues ya se había presentado a mitad del 2022.



Las fanáticas también esperan que Niall Horan, quien también hizo parte de la banda británica, anuncie fechas para Colombia en 2024.

Luis Miguel

El cantante y productor mexicano, Luis Miguel, conocido por grandes éxitos como 'La bikina' o 'Ahora te puedes marchar', también traerá su gira a Colombia, con dos fechas en el Coliseo Med Plus, el 17 y 18 de febrero de 2024. Además, se presentará en Envigado, Antioquia, el 15 de febrero.



Será un evento para recordar para los asistentes amantes de las canciones románticas de tipo boleros, pop latino y mariachi.

Maná

La banda de rock y pop latino de origen mexicano, Maná, llegará al territorio nacional el 12 de abril de 2024, presentándose en el Movistar Arena. Este grupo es uno de los más simbólicos para los colombianos, pues canciones como 'Mariposa Traicionera' o 'Labios Compartidos' son muy frecuentes en las radios nacionales.

Maná, la banda mexicana que ha conquistado a millones en el mundo. Foto: Cortesía Warner Music

No Te Va a Gustar

El grupo musical de Uruguay, No Te Va a Gustar, es otra de las bandas que ha estado presente en las radios de Colombia desde hace más de 10 años, con canciones como 'Chau' o 'Al vacío', llegando a marcar generaciones.



Es por esto que se presentarán el próximo 22 de febrero en el Movistar Arena de la capital colombiana. También estarán en Medellín el 15 de febrero y en Cali el 24 de febrero.

Megadeth

Los amantes del trash metal también tendrán grandes eventos para asistir, pues el grupo musical estadounidense, Megadeth, se presentará en el Movistar Arena el próximo 21 de abril de 2024.

Gilberto Santa Rosa

Gilberto Santa Rosa, conocido como 'el caballero de la salsa' por canciones como 'Conteo regresivo', 'Conciencia' o 'Que alguien me diga', que han sonado durante años en toda Colombia, llegará al Movistar Arena el próximo 24 de febrero de 2024.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

