El 2022 viene abultado de grandes conciertos después de la sequía musical que se vivió durante la pandemia. Vuelven a ser escenarios el Movistar Arena, el estadio El Campín y el Royal Center, entre otros.



A continuación una lista de fechas y precios de estos esperados espectáculos musicales.

Zoe: 'Sonidos de karmática resonancia tour'

Facebook Twitter Linkedin

La banda mexicana Zoé prepara su siguiente disco después de ‘Aztlán’, con el que ganron un Grammy y un Grammy Latino. Foto: Cortesía Universal Music.

Fechas:

Bogotá: 25 de febrero. Medellín: 26 de febrero.

La banda mexicana recordada por canciones como Labios rotos, No me destruyas y No hay dolor estará en Colombia con su gira 'Sonidos de karmática resonancia', bautizada en honor a su séptimo álbum de estudio.



Zoe está conformada por León Larregui, Sergio Acosta, Jesús Báez, Ángel Mosqueda y Rodrigo Guardiola. Y estará presentándose en el Movistar Arena de Bogotá y en el Teatro Metropolitano de Medellín.

Boletas Movistar Arena Bogotá:

Tribuna fan sur: $ 239.000 (más servicio de $ 35.900)

Platea: $ 179.000 (más servicio de $ 27.900)

Piso 2: $ 135.000 (más servicio de $ 20.300)



Boletas Teatro Metropolitano​ de Medellín:

​Luneta fila A-R: $ 239.000 (más servicio de $ 28.700)

Luneta fila F-Ñ: $ 199.000 (más servicio de $ 23.900)

Luneta fila O-: $ 159.000 (más servicio de $ 19.100)

Balcón fila A-: $ 108.000 (más servicio de $ 13.000)

Caifanes (Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

La agrupación Caifanes es una de las leyendas del rock mexicano. Foto: Archivo particular

Fecha: 17 de marzo



La banda mexicana de Saúl Hernández es una de esas leyendas de la música en español. La agrupación recordada por canciones como No dejes qué, Afuera, Aquí no es así y Nubes, vuelve después de muchos años a los escenarios de Medellín. Para un concierto programado el 17 de marzo en La Macarena.



Como se trata de un show que fue reprogramado, son válidas las boletas que se vendieron para el espectáculo de la fecha anterior, del 11 de noviembre del 2021.

​

Boletas en Latiquetera.com

Precios: General: $ 113.000 y Preferencial: $ 203.000.

Miley Cyrus

Fecha: 21 de marzo



Cyrus, quien tiene el récord de mayor cantidad de discos en el top 10 del Billboard 200, presentará su show musical el 21 de marzo en Bogotá. El concierto, según informó la compañía Páramo en un comunicado, será para mayores de 4 años.



El show en Bogotá será una parada en la gira que la cantante -recordada por los éxitos We Can't Stop y Adore You- realizará por Latinoamérica y que la llevará a Lollapalooza de Argentina, Brasil y el festival Asunciónico, de Paraguay.



Cabe recordar que Cyrus ya se presentó en el país una vez, en el 2011, cuando comenzaba como artista pop. Ahora que su música ha trascendido este género y ha llegado a incursionar en diferentes tipos de música, trae ya los éxitos de una trayectoria que ha pasado por el hip hop, el glam, el folk y el disco.



Boletas:



Tribuna Fan Sur: $ 429.000 (más servicio)

Platea: $359.000 (más servicio)

Piso 2 (202-205 & 215-218): $ 279.000

​Piso 2 (206-214): $ 239.000

Piso 3 (303-306 & 314-317): $ 179.000

Piso 3 (307-313): $ 139.000

Piso 3 (302-318): $ 129.000

Estéreo Picnic 2022

Facebook Twitter Linkedin

J Balvin empezó su carrera hacia el año 2007. Vive entre Medellín y Nueva York, y es coleccionista de tenis. Foto: Universal Music

Fechas: 25, 26 y 27 de marzo.



Foo Fighters, J Balvin y The Strokes son las grandes figuras que encabezan las presentaciones de cada uno de los días de este festival musical que en cada edición consigue más seguidores por la calidad de su cartel de invitados y de su organización.



También estarán Fatboy Slim, el DJ Martin Garrix, Los Gaiteros de San Jacinto, El Binomio de Oro de América, Javiera Mena, La Pacifican Power y C. Tangana entre el nutrido grupo de estrellas de todo género musical que se reunirán en el Campo de Golf de Briceño, para este encuentro, solo para mayores de edad.

Boletas: se venden combos para los tres días y precios por un solo día



Combos:

General: $ 880.000 (más servicio de $ 115.000)

Vip: $ 1'690.000 (más servicio de $ 220.000)



​Entrada por día individual:

General: $ 475.000 (más servicio de $ 62.000)

Vip: $ 690-000 (más servicio de $ 90.000)

Ricardo Montaner

Facebook Twitter Linkedin

El intérprete habla de sus nuevos experimento en la creación musical. Foto: Sony

Fecha: 30 de abril



El baladista venezolano que ahora es jefe de un nutrido clan de artistas musicales como Evaluna Montaner y Mau & Ricky, tiene una larga carrera de éxitos en la balada y el pop latino. Su álbum más reciente se tituló Fe, del que seguramente interpretará canciones como Amen, uno de sus hits más recientes, pero también muchos de sus éxitos inolvidables cosechados a lo largo de cuatro décadas de carrera artística. Montaner, recordado por canciones como La cima del cielo o Déjame llorar, dara su concierto en el Movistar Arena de Bogotá, el 20 de abril del 2022.

Boletas:

Tribuna fan sur: $399.000 (más servicio de $57.000)

Platea 102. Seis primeras filas: $369.000 (más servicio de $53.000)

Platea 101 -103: $339.000 (más servicio de $48.000)

Piso 2 (202-204 & 216-218): $259.000 (más servicio de $37.000)

Piso 2 (205-206 & 214-215): $229.000 (más servicio de $33.000)

Piso 2 (207-213): $199.000 (más servicio de $28.000)

Piso 3 (303-304 & 316-317): $169.000 (más servicio de $24.000)

Piso 3 (305-306 & 314-315): $139.000 (más servicio de $20.000)

Piso 3 (307-313): $108.000 (más servicio de $16.000)

Piso 3 (302-318): $99.000 (más servicio de $14.000)

Emperor

Fecha: 15 de mayo



Otro concierto que tuvo que reprogramarse fue el de Emperor, una de las bandas más importantes del black metal. Este show del conjunto noruego fundado en 1991 se realizará en el Royal Center, de Bogotá, el 15 de mayo.



Son válidas las entradas originales (con la fecha inicial del show), pero quienes no puedan asistir pueden solicitar la devolución de su dinero (información: en servicioalcliente@entradasamarillas.com). La preventa agotó la boletería.

Baum Festival

Fecha: 21 de mayo



Este gigantesco rave tuvo que esperar desde el 2020 para hacerse realidad. La nueva fecha será el 21 de mayo y el escenario será en Corferias (Bogotá). La boletería está agotada.

Joan Manuel Serrat: 'El vicio de cantar 1965-2022'

Facebook Twitter Linkedin

Mediterráneo fue grabado oen 1971, en Italia. Foto: Efe

Fecha: 25 de mayo de 2022



Esta será una sentida gira de despedida: El gran cantautor hispanoamericano Joan Manuel Serrat se despedirá definitivamente de los escenarios con un tour mundial tras más de cinco décadas de carrera artística. Aún ahora sus canciones del álbum Mediterráneo suenan vigentes y el público siempre espera oírlas. Esta vez, en la gira El vicio de Cantar 1965- 2022, Serrat espera hacer un show que recuerde lo mejor de su carrera.



El cantautor de 78 años se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el 25 de mayo. La gira comenzará en el Beacon Theatre de Nueva York, un mes antes, y su último show está planeado para el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 23 de diciembre del 2022.



Precios de las boletas:

Las boletas para el show de despedida de Joan Manuel Serrat tendrán precios desde $ 199.000 (más el valor del servicio), en adelante.

Gorillaz

Facebook Twitter Linkedin

Gorillaz: de izquierda a derecha, el baterista Russel Hobbs, la guitarrista Noodle, el cantante (principal) 2-D y el bajista Murdoc Niccals, líder de la banda. Foto: Cortesía Warner Music

Fecha: 12 de mayo



La 'banda virtual' inglesa, que ya había sido la gran estrella del Estéreo Picnic en el 2018, celebra con esta gira sus 20 años de trayectoria. Su concierto se realizará en el Movistar Arena el 12 de mayo del 2022. Edad mínima de asistencia: 12 años. Al ingreso debe presentarse el carné de vacunación.



Precios de boletas:



Tribuna Fan Sur: $ 700.000 (más servicio de $ 105.000). Agotado.

Platea: $ 399.000 (más servicio de $ 59.900)

Piso 2 (Sector 202-205 y 215-218): $ 349.000 (más servicio de $ 52.400)

Piso 2 (Sector 206 a 214): $ 329.000 (más servicio de $ 49.400)

Piso 3 (Sector 303-306 y 314-317): $ 229.000 (más servicio de $ 34.000)

​Piso 3 (Sector 307 a 313): $ 189.000 (más servicio de $ 28.400) Agotado.

Erasure: The Neon Tour

Fecha: 19 de julio



El dúo Erasure, conformado por Andy Bell y Vince Clarke, acaba de terminar una exitosa gira por el Reino Unido y anunciaron que llevarán en mismo show, The Neon Tour, a México, Colombia, Chile, Argentina y Brasil. El título más reciente de la agrupación es la canción Time (Hearts Full of Love), parte de un EP que complementa su álbum The Neon.



El paso de Erasure por América Latina será a mediados del 2022. La gira comenzará el 15 de julio en Ciudad de México y continuara en Bogotá, en el Royal Center, el 19 de julio.





Precios:

-Localidad general: $89.000 y servicio de $18.000: Total. $ 107.000

-Localidad Balcón VIP: $119.000 y servicio de $24000: Total. $ 143.000

​Localidad VIP: $159.000 y servicio de $32.000: Total. $ 191.000

Localidad Platino: $189.000 y servicio de $38.000: Total. $ 227.000

Coldplay: 'Music Of The Spheres World Tour'

Facebook Twitter Linkedin

Coldplay. Foto: Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO

Fecha: 17 de septiembre



La agrupación Coldplay había prometido volver al país desde su emocionante presentación del 13 de abril del 2016. Con el show de Music Of The Spheres Tour cumplirá su promesa el 17 de septiembre del 2022 en el estadio El Campín, de Bogotá. Alternará con la artista Camila Cabello.



El tour lleva el nombre del álbum más reciente de la agrupación, Music Of The Spheres (2021), cuyos sencillos Higher Power y My Universe han sido éxitos internacionales.



Se planea que ese día las puertas se abran a las 5 p.m., y que Coldplay inicie su concierto a las 9 p.m.



Boletas (no incluyen cargo por servicio):

Cancha Platino: $ 620.000

Cancha General $ 280.000

Occidental Alta: $ 360.000

Occidental baja: $ 480.000

Oriental Alta: $ 295.000

Oriental baja. $ 350.000

Norte alta: $ 240.000

Norte baja: $ 130.000

Dua Lipa: Future Nostalgia Tour

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Cortesía Warner Music

Fecha: 18 de septiembre del 2022

El parque Salitre Mágico será el escenario del gran concierto de la cantante, compositora y actriz británica Dua Lipa. El fuerte del show serán las canciones de su álbum de estudio Future Nostalgia, ganador del Grammy a mejor álbum pop en el 2021, además ha sido el álbum de una artista femenina que más tiempo ha estado en el top 10 de Billboard 200 en el año y el más reproducido en Spotify. Todo gracias a éxitos como Break My Heart y Levitating.



Precios de boletas:



Platino: $ 420.000 (más un servicio de $ 84.000). Total: $ 504.000

General: $ 225.000 (más un servicio de $ 45.000). Total: $ 270.000

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET