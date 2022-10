Los seguidores de Shakira no dejan de apoyar a la barranquillera y más aún en este momento, y están tras la expectativa de conocer la letra completa de 'Monotonía', la canción en la que le envía un mensaje claro a Gerard Piqué, su expareja, y cuenta cuáles fueron las causas de su separación.

En los últimos días se ha filtrado parte de la letra, en la que la palabra monotonía, su título, tiene un sentido muy importante, pero en la que también la artista habla del egoísmo de ambos y de haberse olvidado de cultivar el amor.



El tema, que la barranquillera grabó con Ozuna, tuvo en un momento dado otro sentido para sus seguidores: que ella y el puertorriqueño habían inciado una relación sentimental, lo que no es cierto.

Hasta ahora se conocen estas líneas:



"Tú en lo tuyo y yo haciendo lo mismo

Fuimos cómplices del egoísmo

Nos olvidamos de lo que un día fuimos

Y lo mejor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía.



No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm)

Yo sabía que esto pasaría".



La expectativa sigue y a las 8 p. m. del 19 de octubre, hora de Colombia, saldrá la canción completa y también el video, que los artistas grabaron hace algunos meses en Barcelona.

Con lo poco que se sabe, sin embargo, el avance ha sido un éxito en las redes y ya hay mucha expectativa respecto a si Piqué hará algún tipo de comentario cuando se conozca completa.



De todas maneras, para el futbolista no ha sido fácil asumir la separación, pues ha recibido críticas. Incluso en varios partidos que ha jugado la estrella del Barcelona, los asistentes le ponen canciones de la barranquillera y lo critican por haberla dejado.



Shakira también ha pasado malos días, no solo porque Piqué dejó la casa familiar, sino porque su papá, William Meebarak, ha estado muy enfermo, y ella enfrenta un juicio en España por evasión fiscal.