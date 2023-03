El 2022 fue el año del regreso de los conciertos. Coldplay, Daddy Yankee, Bad Bunny, Guns N’ Roses, Harry Styles y más. Tras dos años de larga espera, poco a poco la reactivación del sector cultural trajo actividades de gran calibre al país. Entre ellos, los festivales de música que cuentan con importantes artistas nacionales e internacionales, como es el caso del Estéreo Picnic o Rock al Parque.



Incluso, el 2023 ya se ve prometedor con festivales como ‘Monsters of Rock’, el cual está programado para el próximo 15 de abril del 2023, o con artistas como ‘Maneskin’, quienes se presentarán el 24 de octubre del 2023 en el Movistar Arena.

Por esto mismo, y por la cantidad masiva de intérpretes que cada vez siguen llegando a Colombia, vale la pena cuestionarse por los artistas locales y, sobre todo, cómo está siendo remunerado su trabajo.



Hablar de cuánto puede llegar a ganar un artista nacional o local no es tan fácil como parece. No se puede hablar de un salario fijo en todos los casos y mucho menos si es alguien o un grupo que apenas está incursionando en la industria musical.



Cuánto vale el trabajo de un artista comprende elementos como su imagen, trayectoria musical y aporte al mercado. Pero, de manera adicional, se debe comprender el contexto también del dónde se presentará y por qué.



Los Petit Fellas en el Festival Cordillera. Foto: Laura Bohórquez

Por ejemplo, las empresas privadas como Páramo Presenta, reconocida especialmente por la organización del Festival Estéreo Picnic, cuenta con dinero proveniente de la boletería vendida y los patrocinadores presentes en el evento. Es decir, cuentan con recursos privados que invierten en la producción y el pago de los artistas, que a su vez podrán ser distribuidos bajo sus propios criterios o necesidades.



Pero por otro lado tenemos festivales como Rock Al Parque, realizado por Idartes. En este caso, no hay patrocinadores, la entrada es gratuita y la financiación viene directamente del distrito. Esto implica que las dinámicas de pago de los artistas, son muy distintas en comparación con Páramo, por ejemplo.

Puede sonar muy general, complejo y ambiguo; sin embargo, es necesario entender que hay muchos factores que condicionan el pago del artista y su equipo.

¿Trayectoria o popularidad?

Lo primero que se debe tener en cuenta es el valor del artista. Para esto, hay que entender cuánto le aporta al mercado.



En conversación con Alejandra Gómez, directora de la casa productora de proyectos musicales ‘Biche’ y manager de artistas como Las Añez y Semblanzas del Río Guapi (quienes estarán en el Festival Estéreo Picnic 2023), la empresaria explicaba que “si es una banda nueva, que no pertenecen a ninguna escena, que se acaban de graduar… es una música que no está generando ninguna atracción, va seguramente en los primeros años a ganar cero o 500 mil pesos a lo sumo”.

Además, explicó que también esto aplica a las bandas o artistas que hacen covers o cantan canciones que no son de su autoría, pues al no aportar al mercado, no podrían tener fácilmente mayores ganancias.



Acá es importante aclarar que cuando se habla de aportar al mercado se hace referencia a que se producen productos que contribuyan a la industria musical a nivel ‘material’, tales como la producción de sencillos, álbumes o productos en sí originales.



Incluso puede ser un cover, lo que significa que pueden cantar canciones de otros autores, siempre y cuando se paguen las regalías al respectivo autor. Esto lo manejan empresas como la Asociación Colombiana de Editoras de Música (Acodem), quienes dan la autorización para que se pueda hacer o no de manera legal.



Las Áñez. Foto: Prensa Las Áñez

No obstante, cuando se habla de bandas que empiezan a generar un insumo -como una canción propia o álbum musical- para la industria, las cifras van cambiando poco a poco. Si una agrupación o artista, así no sea muy reconocido, comienza a generar un impacto en el campo, la remuneración cambia.



Es decir que si las personas comienzan a reconocerlos más, buscan su música, se empieza escuchar de la banda en radio y poco a poco van ganando un reconocimiento mayor por quienes son y lo que hacen, se estaría hablando de que la banda o el artista está generando un impacto cultural y económico con lo que hace. Esto será decisivo en las negociaciones que tenga con promotores o en festivales a lo largo de su carrera.

“Puede llegar hasta a 40 o 45 (millones de pesos colombianos), pero hay bandas de nuestro circuito que cobran 60, 80 hasta 100 sin ser, pues las más ‘top’”.



Según Miguel Santacoloma Vallejo, vocero de la compañía Páramo, en el sector privado las bandas también manejan unos precios que particularmente varían de acuerdo a la trayectoria y popularidad. En una entrevista para EL TIEMPO, resaltó que el pago que se llegue a negociar con ellos también radica en su pulso, que hace referencia a la gente que consume al artista y al éxito musical que tienen en ese momento.



(Además: Semblanzas del Río Guapi, melodías desde el litoral pacifico llegan hasta el FEP).



“Claramente un artista nacional de trayectoria importante (...) como por ejemplo Morat cobra un poco más que otros artistas. (...) una banda que tiene una alta convocatoria, que ha agotado arenas, una banda internacional, pues tiene un costo mayor que otros artistas”, explicó.

¿Empresas privadas o sector público?

Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que no todos los eventos pagan igual. Abrir un concierto no es lo mismo que ir a un festival o tener un espectáculo propio.



Aquí si queremos saber cuánto gana el artista, también debemos entender cuánto gasta. Según el gerente de música de Idartes, Michael Navarro, si los artistas se postulan para participar en programas que apoyan las prácticas artísticas y culturales de los ciudadanos, tal y como pasa con festivales como el Festival Rock al Parque, no deberán suministrarle nada al Distrito.

Asistentes de Rock al Parque en el Simón Bolívar. Foto: Rock al Parque.

En el proceso, los artistas ganadores de las becas son seleccionados por un jurado que suele estar conformado por profesionales del ‘ecosistema de la música’. En un primer momento revisan el material suministrado por los artistas durante su postulación, luego se hace una preselección para que los postulantes puedan hacer una audición en vivo.



Finalmente, en un tercer momento, quienes tengan los mejores puntajes pasarán a ser parte de la parrilla de programación del festival. De esta forma, podrán acceder a un lugar en el festival y, a su vez, ganarán un sueldo del cual no se les descuenta absolutamente nada.

Rock al parque. Foto: Juan Paez/ El Tiempo

“El recurso entregado durante 2022 para cada uno de los artistas ganadores de las becas de los cinco festivales al parque es el mismo. En el caso de la Beca Festival Rock al Parque - Bogotá Ciudad creativa de la Música, corresponde a $ 4’500.000 (cuatro millones quinientos mil pesos). A este recurso entregado se suma también el apoyo en la divulgación de la participación del artista en el Festival, mediante el plan de comunicaciones adelantado por el Idartes”, explicó en una entrevista para EL TIEMPO.



“Este recurso se destina totalmente a los artistas ganadores y se les entregan de manera directa”, agregó al explicar que además de la presentación de los artistas, se hace un plan de implementación de estrategias para lograr oportunidades de negocio en diferentes líneas, mediante el encuentro con agentes invitados de la industria de la música.



(Le recomendamos: ¿En qué anda Morat? uno de sus vocalistas y guitarristas habla sobre la banda).



Ahora bien, con respecto al sector privado la cuestión es distinta. Mientras que con los eventos públicos muchas veces los artistas son quienes se postulan, en los eventos organizados por empresas privadas sucede al revés, pues son ellos quienes contactan a los músicos de acuerdo con el impacto que tengan en la industria y su relevancia en el mercado.

En cuanto al pago la dinámica también cambia, pues, según Miguel Santacoloma Vallejo, los ingresos que reciban los artistas se determinan de acuerdo con lo que se pacte con ellos y su mánager. Son ellos quienes ponen los precios y desde ahí se entra a negociar.



“A todos los artistas nacionales se les paga. Son pagos importantes si se tiene en cuenta otras participaciones en otros festivales de Colombia”, explica Santacoloma.

No solo ganan, también pagan

También se debe tener en cuenta que siempre que hay un ingreso, también hay un gasto de por medio. Ya sea en festivales o conciertos aparte, los artistas no son quienes reciben todo el dinero y a su vez deben invertir en aspectos importantes a la hora de presentarse.



Puede que de alguna manera sea algo evidente, pero al final es crucial tener esto en cuenta para entender que el saldo neto que les queda a ellos depende de varios factores.

Nicolai Fella, vocalista de los PetitFellas Foto: Laura Bohórquez Escuela de Periodismo

Andrea Gonzáles, manager de la banda colombiana ‘Los Petit Fellas’, explicó a EL TIEMPO que gran parte de lo recaudado en boletería y productos de ‘merchandising’ (como camisetas, gorras y otros elementos vendidos por la banda) muchas veces dan lo justo para cubrir los gastos que tiene una presentación en una arena.



En gran parte se invierte en los músicos que los acompañan, el equipo técnico, el alquiler del lugar, las personas que manejan el maquillaje, vestuario, y toda la producción que hay detrás.



(Lea acá: Fumaratto, el ‘rey de la guaracha’, quiere conquistar el Estéreo Pícnic).



Esto también aplica en los festivales, pero en menor medida. De acuerdo con Vallejo, los artistas deben pagar gastos de producción interna, tales como el maquillaje, músicos de apoyo o vestuario.



“El festival lo que les pone es todo el tema técnico de luces, la tarima, los camerinos, la alimentación y el transporte hacia el festival. Así como corre con todos los impuestos y todos los temas de producción”, declaró.



Alejandro Peña, integrante de la banda ‘Piel Camaleón’, aclaró que dentro de todo hay retenciones de por medio. La banda, que nació en Bogotá en 2014, ha trabajado para producciones como ‘Pálpito’ en Netflix y participado en diferentes festivales de renombre en Colombia.

De acuerdo con Peña, una banda que está empezando y que puede tener un recorrido corto como ellos, puede estar ganando en algún festival entre 1 y 3 millones de pesos colombianos. O eso es lo que se pacta inicialmente, pues a pesar de que se acuerde algo en el papel, existen retenciones que impiden que se pague en su totalidad el monto estipulado en un principio.



“Nunca ganamos netamente lo que nos ofrecen, sobre todo en festivales grandes”, comentó. Incluso declaró que en uno de esos eventos recibieron el 70 por ciento de lo acordado inicialmente.

Además, si hablan de conciertos individuales, la cuestión se complica, pues deben pagar más elementos, así como lo explicó Andrea Gonzáles anteriormente.



“Es muy triste decir que a veces la victoria es quedar en ceros”, concluyó, tratando de explicar que cuando se hacen conciertos en solitario, muchas veces lo que se gana se invierte de igual manera y lo mejor es “quedar en ceros” y no debiendo.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN EL TIEMPO