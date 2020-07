Esthercita Forero no tiene la culpa

Barranquilla y Santo Domingo, además de hacer parte de la llamada Nación Caribe, tienen en común una cosa: Esthercita Forero le compuso una canción a la capital dominicana en los años 40, en un viaje a ese país. Se llama Santo Domingo y fue tan exitosa que se convirtió durante años en el segundo himno de esa ciudad.

Esthercita fue una embajadora colombiana. Sus giras la llevaron por Panamá, Venezuela, Puerto Rico, Cuba y la capital del mundo: Nueva York.



Nació en Barranquilla el 10 de diciembre de 1919 y compuso más de 500 canciones en homenaje a su ciudad, sus rincones y sus tradiciones. Era hija de un policía que la abandonó, pero en medio de la pobreza, su mamá, Josefina, la acompañaba desde los 4 años a fiestas locales, donde poco a poco se convirtió en una sensación.



Fue contratada por Elías Pellet Buitrago, en La voz de Barranquilla. Y luego llegó la leyenda: se convirtió en la 'Novia de Barranquilla' por la voz del locutor Gustavo Castillo García, que un día la vio vestida de blanco de pies a cabeza.



Barranquilla en diciembre, Luna barranquillera, Bombo y maracas, El caño de la ahuyama, La guacherna, La luna de Barranquilla (cuya primera versión la hizo en Nueva York, durante una nevada), Linda Barranquilla, Tambores de carnaval, Volvió Juanita y Mojana, entre otras canciones, forman un legado que merece un homenaje eterno y no un tema de discordia y agenda política. Su nombre no puede quedar en ridículo.



La actriz Jennifer Steffens, quien la representó en en la serie La invencible Esthercita Forero, de Telecaribe, recientemente le contó a ELTIEMPO.COM que el fin de la compositora fue “adorar a Barranquilla, fue un ser con el don de la palabra y la poesía para hacer sus canciones”. Agregó que para interpretarla se basó en varias declaraciones que hizo Forero en su vida: “Siempre decía que todos sabían de la artista, de Esthercita, pero a Esther Forero nadie la conocía. Era una mujer muy avanzada para su época”, dice.



“Nació en el barrio Abajo y fue capaz de enfrentarse a ese mundo de la música tan masculino de la época y abrirse camino en la década del 40. Además fue madre soltera. Tuvo una ruta muy difícil”, afirmó Yúldor Gutiérrez, productor de la serie.



La Guacherna, uno de los eventos más importantes de los precarnavales de Barranquilla, nació en 1974 por solicitud suya y le dejó una canción. En esta celebración participan grupos folclóricos de tamboras, cumbiambas y disfraces, en medio de la luz de las velas y los faroles de colores.



Su creación ha sido motivo de estudios por parte de conocedores de los sonidos del Caribe, así como de sus tradiciones más importantes, porque a eso se dedicó Esthercita Forero, a perpetuar la identidad de su Barranquilla natal.



Es una leyenda y tiene que ser respetada. Por eso, en estos días en los que el presidente del Congreso, Arturo Char, plantea determinar el 10 de diciembre de cada año como su día, como una de sus primeras iniciativas en plena emergencia, lo único que hace es manchar su nombre. Y Esthercita no se lo merece.