Un arcoiris, un aguacero y un barrial empantanado parecen las únicas fronteras entre un género musical y otro.



Cecilia viajó desde El Salvador para ver a Alci Acosta y enviarle los videos a su familia, que creció con sus boleros. Desde Perú, Jaime viajó a Bogotá y quedó fascinado con el show de Jerry Rivera: "Tiene una voz impecable". Un poco más al sur, Alejandro viajó desde Viña del Mar, Chile, para ver a su banda favorita: The Chemical Brothers y Alex, una inglesa de intercambio en Bogotá, confiesa que ha aprendido español gracias a las canciones de Morat, banda de la que es fanática.

Drake se presentó el pasado viernes en el Festival Estéreo Picnic.

Hasta el domingo a las ocho de la noche, 135.000 personas habían asistido al Festival durante los cuatro días para ver a los más de 110 artistas. La duodécima edición del Estéreo Picnic, un festival que se ha convertido en referente de la región, dejó una sensación variopinta, y con los pies embarrados y adoloridos: una experiencia musical descrestante en su mayoría pero una logística que generó muchas inquietudes.



La lluvia, una fiel compañera del evento, llegó con presencia a la inauguración pero tímidamente se fue opacando hasta el día del cierre: un domingo con cielo despejado y soleado pero con una noche helada. Este es un recorrido por esos mundos.

La inauguración: tormenta eléctrica y TwentyOne Pilots a la colombiana

Twenty One Pilots era una de las presentaciones más esperadas por los asistentes: eran los responsables de mantener el ánimo de los fanáticos luego de que Blink182 cancelara su presentación tras el accidente de Travis Barker, baterista de la agrupación.

Se presenta el jueves 23 de marzo en el Estéreo Picnic.

Superó las expectativas con creces. Un trompetista tocó la introducción de canciones colombianas famosas como ‘Hips don’t lie’, de Shakira; ‘Mi gente’, de J Balvin; y ‘La rebelión’, de Joe Arroyo; y Tyler Joseph pasó las vallas de seguridad para subirse a una tabla de plástico sostenida por el público.



“No se suponía que estuviéramos acá en el festival, pero estamos muy honrados de estar en este escenario. Esperamos que esta presentación sea todo lo que esperaban”, dijo el vocalista, antes de tocar ‘All the small things’ en homenaje a Blink-182.



The 1975, Cigarretes After Sex y Tame Impala también definieron la gran inauguración del Festival. “Desde hace muchos años, Tame Impala era un artista que yo había admirado mucho. Ha sido referente para las personas que se interesan por la música independiente, ver la forma en la que montaron show de luces, y con una puesta de escena psicodélica, fue muy bonito, me conmovió bastante”, explica Santiago, asistente del Festival. La salvadoreña Cecilia admite que viajó a Bogotá solo para ver al reconocido dj australiano.



Sofi Tukker fue uno de los grandes actos de la inauguración que trajo toda la euforia del house. El dúo deslumbró con la sensualidad y el carisma que caracteriza su puesta en escena. La banda puso a bailar la macarena, aplaudir y tocarse los pies en el clásico juego “Yo digo” o en este caso “Sofi dice”. “Es muy especial para nosotros estar aquí. Estuvimos antes de la pandemia, esperamos este momento por años y se siente muy bien”, señaló la artista.



El día cerró con una excitante presentación del disc-jockey alemán Purple Disco Machine y la banda de ‘indie-dance’ Cut Copy, que inauguró con gran fuerza la escena techno.



La dualidad del viernes: el show más aclamado y el más criticado



Para muchos, fue el día de mayor asistencia. Las personas se reunieron desde todos los ángulos para ver a la 'Motomami'. A las 9:45 p. m. las luces se encendieron y apareció Rosalía, acompañada de sus bailarines. La primera canción que interpretó fue 'Saoko'.

Rosalía en el Festival Estéreo Picnic 2023

La española mantuvo la energía al máximo: bailó con destreza todas las coreografías, su voz brilló y, como siempre, interactuó con el público. De hecho, un fanático le hizo llegar una chaqueta de los colores propios del álbum 'Motomami', rojo y negro. La cantante se la puso y dijo: “Es muy bonita porque es única así en el mundo. Es una chaqueta motomami”.



Al final de su show, la artista invitó a ir a la presentación de su amigo Drake. Sin embargo, los fanáticos del rapero quedaron bastante decepcionados. “Ha sido el peor show hasta ahora para mí, desentonaba, entró tarde, se fue rápido”, señaló Margarita, una asistente.“El momento que mas odie fue cuando hizo sus canciones más populares en versión corta como un popurrí y no me pareció bueno para el show”, cuenta Jaime, asistente peruano.



Incluso, en las redes sociales, el reconocido musicólogo Julio Correal no ha escatimado en críticas y comentarios negativos sobre la presentación del rapero.

Blondie en el Festival Estéreo Picnic 2023



Una de las bandas más esperadas por todo el mundo era Blondie. Pasaron 25 minutos en una inquietante espera hasta que la legendaria Debbie Harry salió en escena junto a la banda. Iba con un traje rosado adornado con una capa blanca de flores que en su respaldo se leía la frase: “Dejar de follar el planeta”. “Qué chimba”, fueron las primeras palabras de esta estrella y la gente estalló en gritos. La banda sorprendió con un invitado especial: Systema Solar. No fue extrañeza para los más fanáticos ya que el grupo de ‘electrocaribe’ colombiano trabajó en la canción de apertura Sugar on the Side, de su álbum Ghosts of Download.



Finalmente, la invitación de la noche tuvo el color latino. El merengue de Jerry Rivera y el reguetonero Mora despidieron el segundo día del Festival con sus grandes éxitos. Para David, quien viajó desde República Dominicana, en Mora vivió su momento favorito del evento. “Creo que le dio mucha energía a esa noche”, señala.

Cuando la escena urbana, el bolero y el techno se abrazaron

El grupo de hip hop Wu-Tang Clan se fue uno de los actos principales en la noche del sábado.

“Es nuestra primera vez en Colombia, pero ustedes son la mejor audiencia que hemos tenido en Suramérica", gritó RZA, miembro del legendario grupo de hip hop Wu-Tang Clan, uno de los más esperados en todo el cartel del Festival 2023. Y es que ese era un concierto soñado para todo fanático del género.



Uno de los momentos más emotivos sin duda fue el homenaje al rey del bolero, Alci Acosta. El maestro de 84 años se despedirá de los escenarios. “Alci Acosta fue espectacular, a mi mama le encanta Alci, yo crecí escuchándolo y verlo en vivo fue atacada llorando toda la tarde, me pareció lo mas lindo del mundo”, cuenta Estefania, asistente.



El ‘Rey del bolero’ estuvo a la altura de los demás artistas que asistieron al Festival Estereo Picnic 2023. ‘No Renunciaré’, ‘La Copa Rota’ y ‘La Cárcel de Sing Sing’ fueron algunas de las canciones con las que deleitó a sus fanáticos.

BZRP le ofreció a su público una compilación de sus 'music sessions' más reconocidas.



The Chemical Brothers podría ser nominado a uno de los mejores shows del Festival. El dueto, considerado los papás de la electrónica, conmovieron, liberaron y emocionaron a los cientos de fanáticos con su show de techno psicodélico: una conversación brillante entre la música y los efectos visuales. “Mi momento favorito fue The Chemical Brothers. Para mí, la música electrónica significa mucho, yo soy Dj y me parece muy bonito que existan sonidos que se puedan grabar con computadores”, señala Santiago, asistente. Y agrega: “En estos momentos siento que me da un propósito en la vida. Estaba muy emocionado por ver a The Chemical”.



Sobre la movida techno, el fanático señala que la oferta musical del escenario de Club Budweiser fue muy buena a lo largo de los cuatro días. “Me parece muy bien que haya habido una colaboración entre las discotecas locales de Bogotá, de techno, como del distrito de chacinero y Páramo. El ambiente estuvo mucho menos pesado ahí que en el Domo (el espacio de electrónica del Festival en su edición 2022)”.



Bizarrap fue una de las principales atracciones de esta edición. Las voces de Eladio Carrión, Nicky Jam y Villano Antillano sonaron junto a los ritmos del artista argentino. Sin duda, la sesión más esperada y aclamada fue la que grabó recientemente con Shakira. “Una gran amiga, te quiero mucho, Shaki”, dijo el argentino.



La cuota de reguetón la cumplió el paisa Ryan Castro, quien se presentó a la 1 a. m. en el escenario 'Flamin' Hot. El artista salió a la tarima montando una bicicleta de manubrio alto, que conducía con una mano mientras sostenía el micrófono en la otra y saludaba al público. Fue tal la acogida de los asistentes por 'el cantante del ghetto' que la carpa que cubre al público no dio abasto y cientos de personas tuvieron que ver Castro a la distancia y por fuera del espacio mar.

El cierre del FEP: lo queer, el diamante y más pop

Billie Eilish durante su presentación

Después de que Elsa y Elmar envolviera el festival con el ‘pop espiritual’ y la dulzura de su voz, siguió una serie de grandes estrellas internacionales que conmovió y llenó de energía al agotado público.



La colombo-estadounidense Kali Uchis llevo el soul al Festival y fascinó con la interpretación de los clásicos del reguetón. La sensualidad y provocación que generó su puesta en escena generaron algunos de los momentos más 'picantes' de la presentación. Cabe mencionar que la artista estuvo a punto de cancelar el show el día anterior por situaciones de salud mental, pero luego se retractó. Sin embargo, los asistentes pudieron notar cierta alteración emocional en sus gestos.



Uno de los grandes íconos internacionales queer Lil-Nas X hizo su aparición con extravagancia.

Lil Nas X

“Hola, me estoy congelando y no puedo respirar”, comentó Lil con respecto a la altura de Bogotá y la temperatura. ‘Call me by your name’, en español: llámame por tu nombre, fue el éxito con el que abrió el concierto.



‘Old Town Road’, la colaboración con Billy Ray Cyrus, rompe el silencio. El cantante se tira en el suelo, quedando sobre sus rodillas; hace con sus manos un par de puños, como si agarrara algo en frente de él y empieza a mover su cuerpo haciendo ondas, con sensualidad. A su alrededor, cerca de diez bailarines siguen el espectáculo planeado y hacen armonía con los excéntricos movimientos del joven de 23 años.



La rapera puertorriqueña, primera artista transgénero en entrar a la Top 50: Global de Spotify, mantuvo en euforia a los asistentes. El momento de mayor estupefacción fue para muchos el beso con dos de sus bailarines. La artista que se ha convertido en un ícono trans presentó un show disruptivo y sensual que tocó temas, tabú para ciertos grupos conservadores, como el tusi, el poliamor, el rol de la mujer y lo no binario. Al final de su presentación, señaló: “Soy de las putas, de las devastadas, siempre de ustedes, que no se les olvide".

Conan Gray se presenta en el Lollapalooza de Argentina

La amplia fanaticada de la banda bogotana Morat también se hizo presente en el último día. “Esta noche nos sentimos especialmente orgullosos de ser bogotanos. Este festival es increíble y siempre soñamos ser parte de el. Queremos darle la bienvenida a esos que no conocen nuestra música”, dijo Juan Pablo Isaza, miembro de la banda de pop. Con decenas de drones, Morat llevó lo audiovisual a otro nivel, pues el cielo fue el lienzo en el que pudieron mostrar imágenes en movimiento y figuras que cambiaban según la canción. La más recordada es la forma que se hizo al finalizar la presentación: su logotipo (una 'M' en un rombo) que, además, venía acompañado de fuegos pirotécnicos .



Finalmente, el concierto más esperado del Festival dio inicio: el diamante Billie Eilish, siete premios Grammy, dos American Music Awards, dos Guinness World Records y más. Muy puntual, como suele ser, apareció saltando en la tarima con un frenético cambio de luces blancas y rojas que dejaban divisar apenas su silueta. En una presentación que llevó a la euforia y a la más profunda nostalgia, la estrella cantó con su hermano, tomó la bandera de Colombia sobre su espalda, habló del tenaz frió capitalino. “Hace mucho frío y tengo asma. No puedo respirar. Ustedes tienen superpoderes", refiriéndose a los rolos que soportaban ese frío diariamente.



Más adelante, entre ojos llorosos la cantante observaba a los colombianos, quienes acompañaron con coro y llanto la tenue melodía que se escondía en su melancólica voz. Al final, Billie se despidió con 'Happier Than Ever', una canción que en sus propias palabras "Es la canción de su vida".

Las quejas del Festival

Aunque la propuesta musical fue en su mayoría emocionante, los temas logísticos aquejaron a la mayoría de asistentes. Algunas de sus quejas tenían que ver con la distribución y el desplazamiento dentro y fuera del Festival: distancias lejanas, suelo completamente embarrado, salidas de una hora de espera por los cuellos de botella que se formaban.

Hubo unos casos atípicos, nunca nos lo imaginábamos y era pepas en las que encontrábamos una mezcla de viagra y cafeína, bastante mortal para el corazón, fue muy curioso FACEBOOK

TWITTER

Por otro lado, en la mayoría de días, los baños no tenían agua y no estaban en las mejores condiciones. También refieren que la distribución de los artistas por escenario no estaba bien en algunos escenarios: “Algunos artistas muy grandes no los ponen en el principal, Rosalía en el Adidas o Tame impala, se aprieta mucho, estamos más incómodos”.



Pero por otro lado, hay algunas quejas por la falta de tolerancia entre los asistentes. “Hemos tenido problemas de que estamos muy adelante para ver al artista y gente que quiere ver al siguiente artista nos empuja, en un momento amenazaron con pegarnos. Eso fue en el de Blondie, que luego iba Drake”, señaló Catalina, asistente.



“Siento que hay un problema con los festivales en Latinoamérica en general y es que a veces no piensan en los artistas que están poniendo en un escenario en particular. A veces el escenario principal se realiza de manera muy comercial, y podría organizarse de una manera más cohesiva en términos de géneros, fanaticadas, ambientes que busquen promover, para evitar este tipo de problemas”, señala santiago.



Sin embargo, lo más preocupante eran los casos de inseguridad. A lo largo de los cuatro días, se presentaron distintas denuncias a través de las redes sociales principalmente por hurto a lo largo del campo de golf Briceño 18.



De acuerdo con el balance de resultados, se capturaron cuatro personas por delitos de hurto a personas y falsedad en documento público. También se recuperaron 50 equipos móviles, avaluados en 60 millones de pesos, de los cuales se han devuelto 10 celulares a sus propietarios.



De acuerdo con el Teniente Coronel Juan Felipe Mantilla Elizalde, comandante de la zona Sabana Norte, se expulsaron a 13 personas y la imposición de 9 comparendos por “diferentes comportamientos contrarios a la convivencia”.



Incautaron de 86 botellas de licor que iba a ser comercializado de manera irregular. En temas de tránsito, 5 vehículos y 13 comparendos por comportamientos como estar mal estacionados, bloquear la vía, conducir en estado de embriaguez y no hacer uso de los puentes peatonales.



Respecto al consumo, la Policía también informó que se incautaron aproximadamente 150 dosis de sustancias estupefacientes entre poper, tusi, extasis, cocaina y marihuana que estaban intentando ser distribuidas al interior del evento.

Hubo trancones de más de tres horas.

No obstante, Cristian Gordillo, coordinador logistico de Echele Cabeza, le explica a EL TIEMPO que durante el Festival estuvieron en contacto constante con la Policia. “La Policía la tenemos acá al lado ya que nuestro tema es de salud publica, así que ellos aceptaban. Conocieron el proyecto, habían personas de la policía que si llegaban a ver una mujer vulnerable por excesos de sustancias, nos la traían a la carpa entonces fue una bonita alianza la que tuvimos con la policía”,



La organización atendió a un estimado de 1000 personas para análisis de sustancia pero en su impacto, cifran a más de 2800 personas impactadas durante los cuatro días del Festival: “1000 personas que nos entregaron su sustancia pero cuando les damos el resultado, toda la información se la damos a un grupo de amigos que justamente va a consumir. Con esto, evitamos intoxicaciones a más de 200 personas”.



Entre las sustancias más recibidas, fue el éxtasis fue el principal en un 68%, también está el LSD (19%), Tusi (6%) Perico (4%) y Nexus (2CB) (3%). Una anomalía que encontraron durante el Festival fueron algunos adulterantes nunca antes vistos. “Hubo unos casos atípicos, nunca nos lo imaginábamos y era pepas en las que encontrábamos una mezcla de viagra y cafeína, bastante mortal para el corazón, fue muy curioso”, señala Gordillo.



No obstante, los casos más críticos que debieron ser llevados a primeros auxilios no superaron los 10. Para el resto de personas que llegaban en situaciones vulnerables, estuvo la sala de reposo y las principales razones fueron el exceso de alcohol, de hongos y alucinógenos. “Cuando se exceden en dosis factores como el clima, ruido, cantidad de personas, hace que no pueda disfrutar un buen viaje. Esta zona de recuperación es alejarlo un poco de los estímulos, dar fruta para nivelarse, cobijas por lo térmico ayuda mucho, no necesitan atención medica si necesitan estar apartadas para que no estén en un estado vulnerable”, explica.

La mayoría de artistas utilizaron luces para complementar sus espectáculos, ofreciéndoles una experiencia única al público.

El Festival Estéreo Picnic prometió su apuesta por un mundo distinto musical pero para algunos, puede estar alejándose de su objetivo inicial. “He venido a tres. En mis preferencias personales la calidad no ha mejorado y siento que han sido varias decisiones que buscan apelar a varios gustos musicales, pero siento que el FEP empezó siendo más independiente. Entiendo que los tiempos cambian pero en la oferta musical no creo que haya mejorado”, concluye Santiago.



Desde ya, muchos quedan con la sensación de querer regresar y otros, con mayores dudas. Lo único que se sabe del siguiente Estéreo Picnic es que Blink182 es la primera banda confirmada.

