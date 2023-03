Esta vez, cinco años después, La Ramona hará su show el domingo 26 de marzo en el escenario Johnnie Walker a las 3:15 p. m. . Ha trabajado para que su voz se escuche fuerte, como cree que deberían escucharse las voces de todas las mujeres.

En este tiempo, asegura que ha ejercitado el músculo de la composición. Ahora, aunque hay momentos en los que se siente más inspirada que otros, se dedica a explorar lo que tiene por decir.



Confiesa que su amor creciente por los ritmos urbanos del rap o el hip hop la invitan a explorar nuevas colaboraciones.



Ejemplo de ello es su última canción ‘Te tengo y no te tengo’ en la que canta en compañía del artista cubano, Yotuel.

¿Cuáles son sus miedos y expectativas para el FEP?



Miedos… Que llueva (risas). Expectativas, que el show que estamos armando, que además está de lujo, salga como lo estamos planeando. Estoy segura que así será. Por ahora, nervios felices de que llegue el día y la hora de encontrarme con todo el público.

¿Qué ha sido lo más difícil en este proceso que ha seguido su carrera musical?

Ser una artista independiente: no tener una firma con una disquera es súper difícil. Es una carrera muy costosa desde lo económico hasta la inversión de tiempo y disposición.



Muchas veces es una carrera que desgasta porque tienes que estar todo el tiempo metiendo tu energía. No te puedes dar un segundo de descanso. Pasa, en general, que los artistas no se permiten estar tristes, ni en otro mood (modo) que no sea el del entretenimiento. Hasta que uno aprende que puede ser un artista muy humano y que si ese público te entiende, ahí encontraste un lenguaje muy bello.

Su padre es amante de la música, su madre es artista. ¿En qué momento descubrió que este era su camino?



Toda la vida he estado enamorada de la música y del arte. Por eso estudié arte. Por eso tomé la decisión de no convertir la música en algo académico, sino que lo voy a mantener como un hobbie siempre, porque ese es mi lugar seguro.



Entonces tomé la ilustración y la pintura y lo volví académico. Tanto así que en un punto dije: “Me va a tocar dejar de hacerlo un rato porque ya le cogí cosa”, cuando se vuelve trabajo cansón, como corporativo… Tomé esa decisión en el 2014, más o menos, pero realmente me lancé con toda en el 2017.

¿Cómo se nutren esas dos pasiones de la música y las artes plásticas?

'Brio', que lanzó en 2017, es su canción con más reproducciones en Spotify. Foto: Cortesía La Ramona

Conquisté algunas cosas que quería en el mundo del diseño editorial y empecé con la música de lleno y allí encontré cómo ilustrar el universo de La Ramona. Empecé a incluir las figuras y las formas en la música.



Además, toda la merch (mercadeo) y todo lo visual está hecho por mis propias manos; excepto una portada que me la hizo Angélica, que es la ilustradora del FEP de este año.

¿Qué otras cosas, además de la música, son actividades sanadoras?

La jardinería. Soy adicta a las plantas y cada día más. Encontré en ellas medicina, terapia, tranquilidad… Todos los días me dedico un poquito a ellas, no son pocas.

¿Qué falta por hacer a nivel local para que más mujeres se abran camino en la música?

Que sigamos avanzando como sociedad. No es que no haya talento femenino, hay un montón. Todavía estamos bastante controladas por el patriarcado. Cada día menos, pero es un proceso muy largo. Creo que es por ese lado: seguir cambiando las mentes que manejan los espacios culturales.

¿Se considera feminista?

Yo he pasado por muchas etapas. Últimamente he empezado a recibir mensajes de feministas radicales en los que me dan a entender que no aceptan a las mujeres trans como mujeres, ni sus derechos.



Esto es toda una conversación, pero yo trabajo con la comunidad LGBTIQ+, me siento parte de ella, de alguna manera me gusta saber que tengo un espacio y una voz para defender los derechos de todes. Cuando veo a algunas feministas peleando con otras mujeres que lo único que están haciendo es pedir derechos humanos, me parece que empieza una contradicción. Esa es mi forma de pensar, no estoy diciendo que eso sea una verdad absoluta.



Soy de defender los derechos humanos, evidentemente los de las minorías y, por supuesto, los de las mujeres, pero abordando esa diversidad que hay dentro del “ser mujer”.

¿Tiene algún ritual antes de subir al escenario?

Hago una meditación, que también calienta la voz, que son ciertas notas con algunos mudras (posiciones de las manos). Mientras yo lo hago, toda la banda también se calma, porque se generan unas armonías bonitas. También le doy un abrazo a la familia y a los integrantes de la banda. Tal vez, a veces, un shot de brandy pa’ salir con todo el poder.

¿Qué le inspira para componer?

Los sueños para mí son poderosos. Me he despertado más de una vez en la mitad de la noche diciendo “juepucha, tengo que grabar esta melodía”. Por ejemplo, así me pasó con ‘Te vas’, que es una canción que le dediqué a mi abuela.



Aunque no se podría resumir a una cosa, es un universo. Es un proceso de autoconocimiento para que, ojalá, se deriven conexiones colectivas. Todos sentimos cosas muy similares y no nos damos cuenta hasta que las expresamos.

¿Con qué otros artistas le gustaría colaborar?

Tengo una lista de artistas (risas); pero pensando en sueños enormes, amaría hacer colaboraciones con Kali Uchis, Damon Albarn, incluso con Tame Impala.



Ahorita estamos en conversaciones con Rap Bang Club. He conocido un montón de artistas urbanos, más hacía el hip hop o al rap. Es muy interesante que siempre haya energía entre ese mundo y mi voz. Acá entre nos, yo tengo un sueño súper frustrado que es ser rapera (risas), pero creo que se me da mejor cantar. Entonces, más bien, le dejo ese lado a los y las maestras del rap.

PAULA VALENTINA RODRÍGUEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO