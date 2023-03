Faltan tan solo 14 días para que regrese uno de los festivales de música más importantes a la sabana de Bogotá.



Este año el Festival Estéro Picnic pondrá a vibrar a miles de corazones entre el 23 y el 26 de marzo en el campo de golf Briceño 18.

Dentro de los grandes artistas invitados al evento de este año están Twenty One Pilots, Drake, The Chemical Brothers, Billie Eilish, Morat, entre otros.



Esta será la programación y los escenarios para cada día:

Jueves 23 de marzo:

En el escenario Johnnie Walker:

-Lika Nova

-Wallows

-The 1975

-Twenty One Pilots



En el escenario Adidas:

-Llilli

-Mr. Bleat

-Cigarettes After Sex

-SOFI TUKKER

-Tame Impala



En el escenario Banco de Bogotá:

-Ana Sanz

-Juliana

-The Change

-Melanie Martínez

-Cut Copy



En el escenario Flamin Hot:

-Higuita en Chanclas

-ha$lopablito

-Mitú

-Purple Disco Machine



En el escenario Budweiser:

-David Noreña

-Marco Shuttle

-Paula Vélez

-DJ Nobu

-María José

-Dax J

La agrupación Twenty One Pilots ya había participado en versiones anteriores del festival. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Viernes 24 de marzo:

En el escenario Johnnie Walker:

-Nidia Góngora

-Mabiland

-Tove Lo

-Blondie

-Drake



En el escenario Adidas:

-Neck Talese

- Ana María Vahos

-Devendra Banhart

-Aurora

-Rosalía

-Fred Again..



En el escenario Banco de Bogotá:

-Clandes

-Tropicana Club

-Willow

-Sen Senra

-The Rose

-Mora



En el escenario Flamin Hot:

-Amantina

-Ev

-Salt Cathedral

-Louta

-Jerry Rivera



En el escenario Budweiser:

-Bruno Anthony

-Sonido Tupinamba

-FGSG

-Chez Damier

-Fillippo

-Niebla

-Felix De Housecat



La cantante Rosalía, durante su concierto en el Movistar Arena, en Bogotá. Foto: Bryant Mauricio Roa

Sábado 25 de marzo:

En el escenario Johnnie Walker:

-Semblanzas del Río Guapi

-Elkin Robinson

-L’Impératrice

-Bizarrap

-The Chemical Brothers



En el escenario Adidas:

-Flor de Jamaica

-La Perla

-Alci Acosta

-Trueno

-Wu-Tang Clan

-Armin Van Buuren



En el escenario Banco de Bogotá:

-Mugre Sur

-Junior Zamora

-Dawer x Damper

-Alex Ferreira

-Gordon City

-Moderat



En el escenario Flamin Hot:

-Felipe Orjuela

-Santiago Navas (Live Set)

-No Rules Clan

-Frente Cumbiero

-Ryan Castro



En el escenario Budweiser:

-TraTraTrax Soundsistema

-Bitter Babe

-Nick León

-Dengue Dengue Dengue

-Sophyaa

-John Talabot

-Fumaratto



Bizarrap seguramente pondrá a latir corazones con su sesión con Shakira. Foto: Instagram: @bizarrap

Domingo 26 de marzo:

En el escenario Johnnie Walker:

-La Ramona

-Modest Mouse

-Conan Gray

-Morat

-Billie Eilish



En el escenario Adidas:

-Pilar Cabrera

-Vale

-Elsa y Elmar

-Kali Uchis

-Lil Nas X

-Jamie xx



En el escenario Banco de Bogotá:

-La Banda del Bisonte

-Lalo Cortés

-Lee Eye

-Jesse Baez

-Villano Antillano

-Tokischa



En el escenario Flamin Hot:

-Marta Rivera

-Hot Milk

-Nicolás y los fumadores

-Bandalos Chinos

Midnight Generation

-Polo & Pan



En el escenario Budweiser:

-Sylvana

-J-Roux

-Gio Colonna

-Bora Uzer

-Lafrench Toast

-Sofía Estrada

-Nora En Pure

Billie Eilish será una de las encargadas en cerrar el festival. Foto: AFP

Conozca los horarios en post oficial del Festival:

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

