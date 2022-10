Aunque hace varias semanas se conoció el cartel de artistas que harán parte de la próxima edición del Festival Estéreo Picnic, este lunes 31 de octubre se conoció la programación de cada uno de los cuatro días del evento.



El FEP 2023 se llevará a cabo del 23 al 26 de marzo de 2023 en el campo de golf Briceño 18, en Bogotá. A partir de hoy, los interesados podrán comprar boletas individuales de acuerdo con el día que más les interese.



Jueves 23 de marzo:

​Blink-182, Tame Impala, The 1975, Cut Copy, Melanie Martínez, Wallows, Cigarettes After Sex, SOFI TUKKER, Purple Disco Machine, 100 gecs, Juliana, Ha$lopablito, The Change, Mr. Bleat, Lika Nova, Higuita en Chanclas, llilli, Ana Sanz.



Viernes 24 de marzo:

​Drake, Rosalía, Blondie, Tove Lo, Jerry Rivera, Fred again, Aurora, Devendra Banhart, Omar Apollo, xxxxxx, Sen Senra, Mitú, Mabiland, Louta, Nidia Góngora, Salt Cathedral, Tropicana Club, Ev, Ana MAría Vahos, Amantina, Neck Talase.



Sábado 25 de marzo:

The Chemical Brothers, Wu-Tang Clan, Bizarrap, Armin Van Buuren, Moderat, Ryan Castro, Trueno, Alci Acosta, Gorgon City, L'Impératrice, Elkin Robinson, Alex Ferreira, Frente Cumbiero, Dawer x Damper, No Rules Clan, Junior Zamora, Santiago Navas (Lives Set), La Perla, Semblanzas del Río Guapi, Flor de Jamaica, Felipe Orjuela, Mugre Sur.



Domingo 26 de marzo:

​Billie Eilish, Lil Nas X, Morat, Jamie xx, Kali Uchis, Tokischa, Conan Gray, Dominic Fike, Polo & Pan, Elsa y Elmar, Modest Mouse, Nora en Pure, Bandalos CHinos, Villano Antillano, La Ramona, Jesse Baez, Nicolás y Los Fumadores, Lee Eye, Lalo Cortés, Vale, La Banda del Bisonte, Pilar Cabrera, Marta Rivera.

A partir de este 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre a las 8:59 a. m. las personas puedes comprar entradas individuales y upgrades de 3 a 4 días en preventa exclusiva para clientes del Grupo Aval a través de www.entradasamarillas.com.



La venta con cualquier método de pago será habilitada el 2 de noviembre desde las 9:00 a. m.



