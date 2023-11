Estéreo Picnic: ¿cómo fue la creación del festival musical más importante de Colombia?

Del 21 al 24 de marzo del 2024, los capitalinos y visitantes de la ciudad podrán disfrutar nuevamente de uno de los eventos más grandes de la música en Colombia, el Festival Estéreo Picnic.



Durante más de un década, este ha albergado a varios artistas de toda índole, tanto a nivel nacional como internacional. Donde se han destacado figuras como 'The Wekeend', 'Rosalía' y la legendaria 'Blondie'.

El FEP se ha caracterizado por hacer un llamado a su público con géneros de toda índole, aunque en especial la alternativa, con indie y rock, que los mismos creadores a veces se atreven a mezclar con los tambores de las costas colombianas y los 'beats' del hip hop y la electrónica en un solo lugar.



Una experiencia que ha creado escenarios alucinantes dentro del cártel, donde se genera la posibilidad de albergar a espectadores distintos y que estén dispuestos a escuchar géneros variados.



Así lo dejó claro la lista de artistas de este 2023, donde los fanáticos corearon los icónicos temas de 'Twenty One Pilots', a la vez que también lograron cantar la baladas más románticas de Alci Acosta, entre otros.

El origen de lo alternativo en un solo lugar

De acuerdo con el portal especializado 'Olarte Moure', la idea de hacer un festival de música para un público distinto que no había visto eventos de larga duración con artistas del escenario independiente, ya fuera porque que no venían al país o simplemente no tenían el espacio para hacerlo, nació en 2009.



De la mano de las compañías 'Absent Papa' y 'T310', los creadores decidieron materializar su sueño, como fieles seguidores de la música, de traer a agrupaciones al país que no era tan conocidas por la cultura popular colombiana, pero tenían gran auge internacional y hacían parte de ese mundo alternativo.



"Teníamos ganas de hacer cosas con bandas que no venían, que nadie traía y queríamos ver acá. Empezamos a traer bandas que nos interesaban y que queríamos tener en Colombia y así iniciamos", afirmó uno de los creadores del FEP en entrevista con la 'Agencia Central de Noticias ACN, Concéntrika Medios' en 2017.

En conjunto las dos empresas llamaron a su nueva iniciativa 'Sueño Estéreo', que daba continuidad a su intención de organizar un festival de música de alto nivel en Colombia.



Quimera que logró su primera edición en 2010, y que con el paso del tiempo terminó transformándose en un espacio que no solo ofrece conciertos, sino también experiencias del entretenimiento, lo que hoy en día se conoce como el FEP.



El próximo marzo de 2024, el evento cumple su decimotercera edición con un 'line-up' de artistas que promete ser del asombro de los más fieles seguidores, los cuales serán revelados entre el 7 y 16 de noviembre, de acuerdo con MusicTrends Colombia.





