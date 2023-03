“Oh, oh, oh, oh, I'm fallin' so I'm taking my time on my ride”, es lo que suena en el escenario ‘Johnnie Walker’ del Festival Estéreo Picnic (FEP). Las pantallas, muestran cómo Tyler Joseph, vocalista de Twenty One Pilots (TOP), pasa las vallas de seguridad para subirse a una tabla de plástico que está sosteniendo el público: el sueño de toda estrella de rock.

Twenty One Pilots Foto: Jerson Cruz

El primer día del evento se caracterizó por la euforia de sus asistentes, que usaban ropa colorida y maquillajes fosforescentes. La lluvia no fue un impedimento para que los fanáticos de bandas como TOP, Tame Impala o The 1975 se quedaran en los escenarios principales: ‘Adidas’ y ‘Johnnie Walker’ esperando a que salieran los artistas.



Luego de que Blink-182 cancelara su presentación en el evento -porque al baterista de la agrupación, Travis Barker, lo operaron de un dedo luego de un accidente-, los organizadores compartieron que TOP iba a ser el nuevo ‘headliner’ (cabeza de cartel) del jueves 23 de marzo.



“No se suponía que estuviéramos acá en el festival, pero estamos muy honrados de estar en este escenario. Esperamos que esta presentación sea todo lo que esperaban”, dijo el vocalista, antes de tocar ‘All the small things’ en homenaje a Blink-182.



Festival Estéreo Picnic Foto: César Melgarejo

Durante su presentación, interpretaron éxitos como ‘Heathens’, ‘Stressed out’ y ‘Shy away’. Además, en la mitad del concierto, un trompetista tocó la introducción de canciones colombianas famosas como ‘Hips don’t lie’, de Shakira; ‘Mi gente’, de J Balvin; y ‘La rebelión’, de Joe Arroyo.



A pesar de que su presentación no estaba prevista, dieron toda su energía en el escenario. El espectáculo de luces y fuegos artificiales resaltaron durante esa hora y media en la que acompañaron a los asistentes del festival con su música. Además, Interactuaron con un público alegre por tenerlos nuevamente en el FEP.

¿Cómo se vivió la apertura del Estéreo Picnic?

The 1975 durante su presentación en el Festival Estéreo Picnic Foto: Angie Rodríguez

"Por fin se nos dio el milagrito. Años poniéndole las velas a esto y funcionó", fueron las palabras de Lika Nova, la segunda agrupación musical en presentarse en el Estéreo Picnic. El festival inició con Ana Sanz y el conjunto de artistas que conforman Llilli a las 4 p. m.



Cada escenario y agrupación destacó por diferentes factores como la música, los ritmos, la interacción con el público y las luces. Por ejemplo, la presentación de Cigarettes After sex fue lenta, con ritmos suaves. Asimismo, el entusiasmo del público fue diferente al que recibió a Wallows o a The 1975.



“El inicio del set de The 1975 fue muy bueno. Yo trabajo en audio profesional y lo miro desde un punto de vista muy técnico. Esta intro fue de un nivel muy alto porque no son espectáculos fáciles de ejecutar. De hoy, me pareció lo mejor de lejos”, le dijo a EL TIEMPO, Diego Cárdenas, uno de los asistentes del festival.



Las luces se apagaron. Empezó el saxofón, luego la batería. De repente, Matthew Healy empezó a cantar. En medio de su primera canción, sacó un cigarrillo y lo fumó en los silencios de la letra.

Desde el Caribe, la dominicana Carmen Cambiazo (The Change) inauguró los ritmos más urbanos del FEP. Foto: César Melgarejo

"Hola, les voy a cantar una de mis canciones favoritas”, dijo tras haber interpretado tres piezas musicales. ‘Oh Caroline’ sonó. Durante el resto de la presentación, Healy tocó piano, guitarra, bailó en el escenario y hasta le dio el ‘feliz cumpleaños’ a George Daniel, baterista de la banda.



Por otro lado, Sofi Tukker fue uno de los grandes actos de la inauguración. El performance de baile y colores y el talento de esta pareja neoyorquina trajo al Festival toda la euforia del género del house. La banda puso a bailar la macarena, aplaudir y tocarse los pies en el clásico juego “Yo digo” o en este caso “Sofi dice”.



El dúo deslumbró con la sensualidad y el carisma que caracteriza su puesta en escena. “Es muy especial para nosotros estar aquí. Estuvimos antes de la pandemia, esperamos este momento por años y se siente muy bien”, señaló la artista.

Cigarretes After Sex, banda de indie rock estadounidense. Foto: César Melgarejo

La jornada fue frenética, pues el público corría de un escenario a otro para ver a sus artistas favoritos. Los trayectos eran largos y por eso antes de que algunas bandas acabaran su presentación, la mayoría de personas salían del lugar para llegar a tiempo a los otros conciertos de bandas locales, internacionales o toques de DJ en Club -escenario de tecno- y Templo Budweiser -escenario de reggaetón-.

La movida 'techno' y su interrupción por amenaza de tormenta

Una mujer está sentada en la Luna. Esto se ve al fondo del Club Budweiser como parte de la decoración de la carpa de música electrónica. Justo en frente, los Dj se toman la consola.



La maleta verde fluorescente de uno de los asistentes resalta entre las luces que se mueven al ritmo de los ‘beats’ de Marco Shuttle. Idealmente, la carpa no debería parar sus sonidos, pero tuvo una interrupción por la amenaza de tormenta eléctrica que hizo que se aplazara la presentación por 20 minutos.



El público retomó la calma y disfrutaba de la música, pero cuando la colombiana Paula Vélez llegó, todos empezaron a gritar. Tras unos minutos de compartir el escenario con Shuttle, empezó a tocar sus beats.

En el hip hop, ha$lopablito mantuvo con la mano arriba a la gente del escenario Flemmin Hot Foto: César Melgarejo

Más tarde, la voz de Sara Rodas, vocalista de la banda paisa que llevó los ecos del New Wave Mr. Bleat, fue una de las primeras que se escuchó en el campo de Briceño tras la calma de la lluvia mientras invitaba a los asistentes a ver el arcoíris.



En el escenario contiguo, aparecía unos minutos después una de las bandas más disruptivas y atractivas en el hip hop bogotano: ‘Ha$lopablito’, quien mantuvo las manos arriba de los creyentes del Festival Estéreo Pícnic.



De repente, salió el anuncio que les daba la entrada: “no nos hacemos responsables por la guachafita”. Uno de los invitados que más celebró el público fue Ruzto, miembro de la icónica banda colombiana Aerophon.

¿Qué pasó con el uso de sustancias alucinógenas en el festival?

Durante los espectáculos, el personal de salud corría con camillas en las que cargaban personas inconscientes, probablemente por el abuso de sustancias psicoactivas. En general, la respuesta de primeros auxilios fue efectiva y rápida.



En diálogo con Échele Cabeza, la organización que regula el consumo de sustancias psicoactivas, a las 8:30 pm habían atendido a un promedio de 1.500 o 2.000 personas en información y análisis de sustancias.



“La sustancia que más se ha analizado ha sido éxtasis y lo hemos hecho con colorímetros para verificarla. También tenemos una máquina que nos permite revisar cuáles de sus componentes pueden poner en riesgo la vida de la gente”, explicó Vanessa Morris, coordinadora del proyecto ‘Échele cabeza cuando se dé en la cabeza’.



También agregó que lo que más les preocupa es el consumo de 'tusibi', que es un cóctel de varias sustancias como ketamina, mdma (éxtasis), catinonas, opioides y benzodiacepinas. “No sabemos la cantidad que tiene cada sustancia. Además, esta sustancia tiene ketamina, que es un depresor del sistema nervioso y, mezclado con alcohol, puede generar la pérdida de la consciencia y llegar a un cuadro depresivo”.



Cabe aclarar que no hay que confundir este nocivo coctel con la sustancia del 2CB, la cual genera efectos como la alteración de la percepción de la realidad y otros estimulantes. El 'tusibi' se refiere a dicha mezcla de sustancias cuya receta está sujeta a la voluntad de quien lo prepara sin ninguna regulación y que en muchas ocasiones contiene otro tipo de sustancias peligrosas.



Según la coordinadora, esta organización se mantiene en diálogo constante con el servicio de primeros auxilios. “Controlamos situaciones que se puedan manejar previamente antes de que colapse el sistema frente a una intoxicación o sobredosis”.

La percepción de algunos asistentes

Fanáticos de diferentes partes del mundo y del país pudieron disfrutar de más de 24 eventos reunidos en el Festival Estéreo Picnic. Es el caso de Ana Maldonado y Marcelino Rosi, una pareja que tiene como ritual asistir a cada festival de este tipo en Bogotá. Reconocen que en esta edición “hay más oferta artística. Además, las pantallas y el sonido mejoraron considerablemente”.



“He venido al Estéreo Pícnic desde el 2013. Lo que me hace seguir viniendo es mi amor por la música. El evento ha evolucionado en actividades y aunque no he ido a muchas, sé que la gente sí lo disfruta. Es chévere pasar y verlos felices”, dijo María Juliana Guzmán, asistente.



Por su parte, Diego Cárdenas criticó la logística del evento. “Era muy difícil saber dónde estaban ubicadas las cosas, por ejemplo, los baños. También creo que hay que impulsar a los emprendimientos locales y darle presencia a eso. Aparte de ir a los escenarios y por algo de comer, no hay un valor agregado muy grande en el Festival”.

Las lluvias no detuvieron el Festival. Foto: César Melgarejo

En los próximos tres días, se presentarán artistas de todos los géneros: rock, pop, baladas y también de muchas nacionalidades. Este viernes, las mayores expectativas están en Blondie, Rosalía, Drake, Jerry Rivera y Mora.



Si va a asistir, no olvide llevar botas o bolsas para cubrir sus zapatos por si llueve y prográmese para ver a sus bandas. Tenga en cuenta que la mayoría de los escenarios están alejados y tendrá que recorrer distancias de aproximadamente 10 minutos.

ANGIE RODRÍGUEZ

PAULA RODRÍGUEZ

GABRIELA HERRERA