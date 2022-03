Luego de dos días de emociones encontradas tras la desoladora noticia de la muerte de Taylow Hawkins, que opacó y entristeció la primera noche, la tercera jornada del festival avanza de forma tranquila.



La emoción y la alegría fueron los protagonistas de la noche, que dejó los ánimos muy altos; los ritmos urbanos y la electrónica, principalmente, fueron los que pusieron a bailar y a cantar en el segundo día de festival, y entre los sucesos se destacaron los homenajes que algunos artistas le rindieron al fallecido baterista de Foo Fighters.

Este domingo 27 de marzo, a las 2:30 p. m., el festival arrancó con Paula Pera y el fin de los tiempos, quién presentó sus canciones íntimas y nostálgicas, y W.Y.K., una banda que mezcla funk, jazz y rap. Durante la noche, la presencia de artistas fue muy variada y los ánimos de la gente volvieron a subirse al máximo.



La estadounidense Laura Pergolizzi, LP, hizo una presentación impecable en la que deleitó a los asistentes con su potencia vocal y con la manera en la que conectó con el público, que se vio muy emocionado al cantar y aplaudir al ritmo de sus canciones.



Dentro de su show, dedicó un espacio para rendir homenaje a Taylor Hawkins y le cantó la canción Angels. Ella, sin duda, fue de las más destacadas y aplaudidas de la noche.



A$ap Rocky lideró la cuota urbana y puso a rapear a los fanáticos en el escenario principal. El rapero no solo cantó, sino que en el escenario tuvo un show con fuentes de fuego y presentó la bandera de Colombia.



Doja Cat fue toda una celebridad que enloqueció a los asistentes. Con sus particulares y atrevidos movimientos, la cantante brilló en el escenario.



Además de cantar sus canciones que se han popularizado en TikTok, dedicó un espacio de su show para rendir homenaje a Taylor Hawkins.



"Quiero que hagamos un momento de silencio por alguien que murió en los últimos días. Taylor Hawkins, de los Foo Fighters, ha muerto. Estaba en este festival... Se supone que debía estar aquí, pero no pudo hacerlo. Quiero que todo el mundo haga un momento de silencio, pues esta es una tragedia y creo que se lo debemos a él, a su banda, a su familia y a sus amigos", dijo, y una imagen de la banda se proyectó en el escenario.



Segundos después, se escuchó la canción My Hero, una de las más icónicas de los Foo Fighters. Después, la cantante se puso una bandera de Colombia y le quiso hacer un homenaje al país: “This is for you”. Se sentó en la batería y la tocó por unos segundos.

Así cerró la décimo primera jornada del festival Estéreo Picnic, que regresó luego de dos años de pandemia y que será recordado, además, por el fallecimiento de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters minutos antes de presentarse en el evento.