Estéreo Pícnic: un espacio para transgredir fronteras

La primera vez que le ofrecieron a Alci Acosta, la leyenda del bolero, ser parte del Festival Estéreo Pícnic –uno de los eventos musicales más importantes del país y habitual cita de jóvenes–, aceptó sin dudarlo. Pero la pandemia impidió que la cita se cumpliera. La segunda vez, en el retorno de 2022, al maestro se le cruzaban las fechas con un evento familiar y no pudo asistir. Pero este año, en el que empezará a despedirse de los escenarios, será la vencida.





Por eso, en el cartel de la decimosegunda edición del esperado Festival –o como lo ha llamado Julio Correal, ‘el Coachella latinoamericano’–, su nombre resuena porque compartirá escenario junto a las estrellas más rimbombantes de géneros musicales que le son distantes:



Por primera vez en Colombia estarán figuras como la leyenda del new wave Blondie, el ícono mundial contemporáneo Billie Eilish; estrellas del género urbano como Rosalía, Bizarrap y otras célebres bandas del multifacético ‘Pantone’ sonoro global como Drake, The Chemical Brothers, The 1975, Lil-Nas X y más de 110 artistas. “Queríamos un festival en el que, si tienes 50 años, puedas encontrar algo que te encante, pero también si tienes 18”, explica a EL TIEMPO Sergio Pabón, director del festival (FEP).



Del 23 al 26 de marzo, en el Campo de Golf Briceño 18, de Sopó, a las afueras de Bogotá, se abrirá un portal a ‘un mundo distinto’ en el que las diferencias musicales se romperán.