Billie Eilish, una de las grandes voces femeninas del momento en el mundo, estará presente en marzo del 2023, en el Estéreo Picnic. Entre el cartel de artistas del fin de semana que val del 23, al 26 de marzo próximo, estarán también el célebre rapero Drake y la agrupación The Chemical Brothers.



Como es costumbre, el Estéreo Picnic, se toma su tiempo para ir revelando sus platos fuertes. Esto debido a que el festival que creó una comunidad de seguidores incondicionales, a los que llama "creyentes", con justa razón, puesto que incluso son capaces de comprar las entradas sin conocer la lista de estrellas que verán en los días de fiesta musical.

Ellos, como parte de la experiencia, están pendientes de cada revelación dada por el Festival. Por ejemplo, los nombres de las cabezas del cartel musical de la próxima edición, programada para marzo del 2023.

El encuentro anunció primero la presencia de las bandas Blink-182 y los raperos estadounidenses Wu-Tang Clan. Y en este 11 de octubre, anunció el resto del cartel en el que destacaban los nombres de Eilish y Drake.

De los primeros anunciados, cabe recordar que Blink-182 es un grupo icónico y pionero del punk estadounidense. Fundado en 1992, ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo. Traerá al escenario del Estéreo Picnic los éxitos de álbumes como Chersire Cat, su disco debut, con el que irrumpieron en la escena, cargado de éxitos.

Con la presencia de Eilish, de apenas 20 años, el Estéreo Picnic se anota un hit, puesto que es una de las artistas top del momento. El público celebrará oír en vivo canciones como Bad Guy, Bury a Friend, Oxytocin u Ocean Eyes.

El cartel del Estéreo Picnic

El listado de artistas anunciados es el siguiente: Drake, Billie Eilish, Blink-182, The Chemical Brothers, Tame Impala, Rosalía, Lil Nas X, Morat, Wu-Tang Clan, The 1975, Blondie, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Moderat, Ryan Castro, Tove Lo, Jerry Rivera, Trueno, Fred Again... Alci Acosta, Cut Copy, Tokischa, Gorgon City, L'Impératice, Conan Gray, Purple Disco Machine, Aurora, Wallows, Dominic Fike, Cigarretes After Sex, entre otros.

Además figuran: Bizarrap, Polo & Pan, Melanie Martínez, Devendra Banhart, Elsa y Elmar, Omar Apollo, Modest Mouse, Sofi Tukker, Nora En Pure, Sen Senra, Mabiland, Mitú, Bandalos Chinos, Frente Cumbiero, Villano Antillano, Elkin Robinson, Juliana Jesse Baez, The Change, Louta, Dawer x Damper, Alex Ferreira, Salt Cathedral, Mr. Bleat, Nidia Góngora, La Ramona, Nicolás y los Fumadores, No Rules Clan, Lee Eye, HA$lopablito y más.

