Volvimos. Más de 110.000 personas asistimos a la reciente edición del Festival Estéreo Picnic (FEP), el evento musical más importante del país y uno de los más relevantes de América Latina. Fueron tres días en los que la magia de la gente cantando y bailando, los abrazos y los besos, el rock, el hip hop y hasta el vallenato, crearon un verdadero mundo distinto. La presencialidad volvió y la vida como la conocíamos hace dos años parecía que estuviera en curso.



Los artistas nacionales e internacionales regresaron a Bogotá para deleitar con su música a quienes estábamos ávidos de música en vivo. Esto fue una confirmación de que se está reactivando la industria. Y no es para menos. El primer trimestre fue una curva ascendente en la reactivación de la música en vivo: el exitoso concierto de Miley Cyrus, las cinco fechas de Morat, el festival La Solar, en Medellín, Alejandro Fernández, entre otros.



El FEP fue un éxito. Páramo Presenta permitió que todo estuviera a la altura de otros festivales de música en el mundo. Pese a los momentos de crisis, típicos de un evento de este tamaño y tras el estancamiento por la emergencia sanitaria, la sensación que dejó entre los asistentes y la opinión pública en el país fue buena.



La muerte de Taylor Hawkins nos tomó por sorpresa a quienes estábamos en el lugar. Tras el grandioso ‘show’ de Nile Rodgers, se conoció un comunicado informando el hecho. Sergio Pabón salió al escenario principal y dio a conocer la noticia. Entre tanto, miles de personas que esperaban a Black Pumas se enteraron a través de periodistas y redes sociales. Los gritos de impotencia y las lágrimas cambiaron el ambiente. Todo fue confuso y la energía cambió.



La presentación de Eric Burton y Adrian Quesada comenzó unos veinte minutos después de la hora inicial. Fue un reto total, pero consiguieron apaciguar el llanto. Se presentaron en la noche más triste y el mundo tenía puestos los ojos sobre lo que sucedía. Black Pumas dio un espectáculo respetuoso y adecuado para la situación. Sus letras sirvieron de catarsis para los asistentes.



Durante ese día, se presentaron bandas nacionales como Piel Camaleón, Briela Ojeda y Diamante Eléctrico, quienes encendieron la chispa durante la tarde, mientras la mayoría llegaba al campo de golf Briceño 18. La banda de rock Idles puso a vibrar el FEP. Fue la descarga perfecta. El músico y productor Nile Rodgers dio una presentación como sabe hacerlas: clásica, impecable y con toda la magistralidad. La Pacifican Power llevó el pacífico al festival y puso a mover pañuelos a los asistentes.



Más tarde, después de lo sucedido con Taylor Hawkins, el escenario principal se convirtió en un sitio de homenaje. La noche se cerró con el dance y la electrónica de Kaytranada, y el techno y house de Claptone.





En el segundo día, las personas seguían conmocionadas por lo de Foo Fighters, pero asistieron en masa. Ríos de personas llegaron desde temprano al lugar. Para muchos, ir también representaba un homenaje a Hawkins. “El espectáculo debía continuar por él y por los que amamos la música”, nos dijo una mujer a la entrada del festival.



No todos los artistas mencionaron al baterista de Foo Fighters en sus presentaciones, algo que sorprendió. Pavlo, Armenia, Las Áñez, Edson Velandia y los Gaiteros de San Jacinto fueron la cuota colombiana que cautivó a los asistentes desde temprano. La argentina Delfina Dib y el mexicano Ed Maverick dieron unos ‘shows’ impresionantes. Jungle también cautivaron y sorprendieron: fue la mejor presentación en el atardecer.



La sorpresa llegó con C. Tangana. ‘Pucho’ es un 'showman' completo. Le gusta y le va bien el escenario. El nivel de producción de su equipo y el de Páramo para adecuar el escenario fue impresionante. Nos metió a todos en una película. La escenografía, los movimientos, las luces, los comentarios, el manejo de cámaras fueron espectaculares.



Fatboy Slim fue otro de los que hizo un espectáculo mayúsculo. El lugar estaba lleno. La vibra, la conexión con el público y la música puso a otro nivel el cierre del segundo día del Estéreo Picnic.



Una de las críticas más sonadas fue para J Balvin. El cantante de reguetón volvió a la ciudad, pero no sorprendió. “Fue una buena fiesta, pero un concierto muy flojo”, se escuchaba entre la multitud. Más de 30.000 personas estaban reunidas en el escenario principal, pero no se aprovechó. Además fue confuso el ‘homenaje’ a La Etnnia, el grupo de rap bogotano.

Martin Garrix llevó un espectáculo que ratificó por qué es uno de los ‘dioses’ de la electrónica. Logró un viaje entre sus temas más escuchados durante la última década. La bogotana Ela Minus también aceleró las palpitaciones. Es una de las grandes revelaciones de la industria colombiana y se ha abierto camino en Estados Unidos. Lo que hizo en Estéreo Picnic confirma que es una artista de alcance internacional con propuestas interesantes.



Crudo Means Raw tuvo un concierto extraño. Muchas personas lo esperaban y cantó varios de sus éxitos. En medio de su presentación dijo: “No me sigan a mí, sigan a Dios”, algo que quedó en el aire y que fue cuestionado por muchos, sobre todo porque el comentario no encajó del todo en la secuencia que plasmó. Rindió homenaje a Taylor Hawkins y le dio espacio a los percusionistas de La Legión. No obstante, ese paréntesis dejó aún más difuso a qué le estaba apuntando con su concierto.



El Binomio de Oro, que debía haber sido asignado a un escenario más grande, fue uno de los cierres esperados. Todas las clásicas del vallenato sonaron. Dos intérpretes nuevos, de Santander y Antioquia, fueron presentados. Israel Romero, el ‘pollo’, cofundador de la agrupación, también estuvo presente. Al otro lado del campo de golf, el canadiense Caribou, uno de los genios de la electrónica reciente, puso a bailar a miles.

El tercer día también fue de asistencia masiva. La autorización de entrada para quienes tenían ingreso el viernes y la reprogramación de Marina para el domingo por problemas de logística permitieron que muchos regresaran al Estéreo Picnic.



La tarde estuvo ambientada por Babelgam, Bruses —que ha logrado reconocimiento por TikTok—, Mala Bengala y Margarita Siempre Viva. El comienzo de la noche fue magnífico gracias al cantautor brasileño Pablo Vittar y al estadounidense Machine Gun Kelly: fueron contrastes, pero lograron una explosión de energía y liberación de dopamina entre el público.



La cantante LP también causó emociones. Su música es diferente al ‘mainstream’, pero logra cautivar. Hubo problemas con una de las pantallas en el escenario en el que se presentaba, pero eso no eclipsó su voz, sus silbidos y su actitud. No fue ajena al público y logró mantener una conexión con los asistentes. El argentino Wos también causó impresiones: fue una descarga potente.



A$ap Rocky aumentó la producción de endorfinas entre el público. Aunque no logró llenar el escenario principal como se esperaba, su espectáculo fue magnífico y bastante bueno. Turnstile también fue una de las presentaciones más aplaudidas. Para muchos fueron los mejores del Estéreo Picnic: pusieron a cantar, saltar y a disfrutar a muchos jóvenes.



Doja Cat, quien estaba envuelta en una polémica con sus fanáticos de Paraguay, llevó un ‘show’ con coreografías preparadas y una puesta en escena con todos los juguetes. Es una ‘barbie girl’ que disfruta el escenario. La cantante, que se ha dado a conocer por TikTok, se ganó los aplausos de los bogotanos.



The Strokes volvieron a presentarse en Estéreo Picnic. Y aunque varios disfrutaron el espectáculo, pero no fue el mejor. La actitud de Julian Casablancas, sus comentarios, que no solía hacerlos con frecuencia, hicieron que muchos abandonaran el sitio. “No entienden nada de lo que me dicen, entonces no importa”, dijo en varios momentos. Además, no podía terminar las frases completas. Entre los asistentes quedó una sensación rara y poco aplaudida, igual de controversial a su presentación en 2017.

Nina Kraviz fue uno de los grandes cierres del festival. Su talento la ha llevado a tocar a varios de los escenarios más importantes del mundo y en Estéreo Picnic puso a bailar y a sentir techno: transportó a varias dimensiones a los asistentes. Sus mezclas, el manejo de luces y la creación de un espectáculo coherente ayudaron a terminar la noche del último día.



Una de las sombras de esta edición fueron los cambios de escenarios y de horarios de algunos artistas, sobre todo porque muchas veces se comunicaban por redes sociales, pero la señal en el lugar no permitía que todos estuvieran conectados y al tanto. Los anuncios se hicieron muchas veces sobre la hora de los conciertos, lo que puso a correr a varios que estaban esperando a sus artistas favoritos.



Ese lío con la conexión a Internet también dificultó la transmisión en tiempo real de lo que sucedía tras conocerse la muerte de Taylor Hawkins. Quizás, para las próximas ediciones, se pueda intentar solucionar esto que ocurre en varios eventos masivos.



Lo impresionante es que ante los cambios de última hora, el manejo de crisis desde Páramo fue bastante bueno. Tuvieron respuesta a todas las novedades y sacaron adelante un espectáculo potente. La evolución a la que han llevado Estéreo Picnic ha sido impresionante. El mensaje de este año sobre la diversidad y la igualdad, con una bandera gigante de la comunidad LGBTQI+ y los ‘baños para todes’, más los artistas del cartel, fue un acierto rotundo y acorde al discurso que siempre han tenido.



Además, el festival, como en años anteriores, se convirtió en una vitrina para marcas y emprendimientos. Es una reactivación completa de muchos sectores, no solo el musical, y eso es para aplaudir. Julio Correal me dijo en una charla hace poco: “Es el Coachella latinoamericano”. Y no se equivoca. Qué bueno es contar con eventos de este nivel en el país. ¡Por muchas más ediciones de buena música, amigos, fiesta y experiencias!

DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ

Periodista de Reportajes Multimedia

