‘Cada álbum es una capa de mí que voy quitando’: Esteman

“Somos amor libre, libres para amar, libres para no pensar y libres para improvisar”. Así dice el coro de la canción que lleva el mismo nombre del disco 'Amor libre', el más reciente álbum de Esteman.

Esteban Mateus (Bogotá, 1984) se graduó en Arte en la Universidad de los Andes y el país lo conoció en 2009, cuando su canción 'No te metas a mi Facebook' se volvió viral en redes sociales. “Esteman es una especie de personaje camaleónico con múltiples personalidades y manifestaciones artísticas”, cuenta el bogotano.

Este año, Esteman lanzó 'Amor libre', su tercer álbum de estudio, que cuenta con 12 canciones en las que habla, por primera vez, sobre su orientación sexual y narra una historia de amor entre dos hombres. Luego de presentar el Amor Libre Tour en Ecuador y México, este viernes Esteman se presentó en el Teatro ABC de Bogotá y hoy hará parte del concierto en apoyo al paro nacional ‘Un canto x Colombia’. EL TIEMPO habló con el artista sobre su recorrido musical y sus próximos proyectos.



¿Siempre estuvo el gusto por la música?



Sí claro, desde niño para mí la música, el baile y la actuación lo eran todo. Estuve en academias de canto, en teatro musical y estudié actuación en Francia. Luego regresé a estudiar Antropología y de ahí me pasé a la carrera de Arte. No estudié música porque siempre tuve interés no solo por lo musical, sino también por lo plástico y escénico.



'No te metas a mi Facebook' salió hace una década. ¿Cómo recuerda ese momento?



Algo que ni siquiera pensé, fue un trampolín que me llevó a hacer mil cosas más. Ha sido un proceso muy bonito, de mucho crecimiento, de altos y bajos, y de ponerme el reto de pasar al siguiente nivel y no quedarme en la zona de confort. Sobre todo lo describo como un proceso de irme descubriendo cada vez más, de ir quitando capas. Al principio no hablaba de mí, no hablaba de quién era Esteban, era más el personaje.

Fue un proceso que no hubiera podido hacer sin todos estos años en los que fui agarrando una coraza para hoy en día poder estar acá sentado hablando de que soy gay FACEBOOK

TWITTER

¿Había algún plan trazado en ese momento?



No había un plan más que hacer un disco y montar una banda. Empecé a producir las primeras canciones con Mauricio Rengifo, con las ganas de hacer música que no fuera más de lo mismo de lo que ya estaba pasando en la escena musical. Siempre queriendo que mi proyecto musical tuviera una identidad particular. Fue un proceso improvisado, sin estrategia o mánager.

Diez años y tres álbumes después, ¿cómo ha sido esa evolución?



Cada álbum es una capa de mí que voy quitando. 'Primer acto' es un disco que nace desde las ganas de hacer un proyecto que rompiera los esquemas del pop en Colombia. Luego, en 'Caótica belleza', me doy la posibilidad de tener una mirada más social, un álbum más latinoamericano que me llevó a tocar en otras partes.



'Amor libre' es la base para mostrarme más humano, haciendo un disco más pop, con canciones pegajosas, pero más político. Aquí muestro mucho más quién soy, sin miedo a mostrar una historia de amor, que puede ser universal, pero que se cuenta desde dos hombres. Fue un proceso que no hubiera podido hacer sin todos estos años en los que fui agarrando una coraza para hoy en día poder estar acá sentado hablando de que soy gay. También era importante pensar que en la música del país, a nivel masivo, estos temas nadie los había tocado.

¿Cómo fue la construcción de 'Amor libre'?



Cuando llegué a vivir a México, hace 3 años, empecé a escribir canciones. Escribí como 30. Hice sesiones de composición y me funcionó mucho. Con productores y compositores estadounidenses escribimos 'Amor libre', y ellos me preguntaban quién era yo y qué me movía en la música, llegando a algo tan sencillo como el amor libre, que es la libertad de ser uno mismo, entenderse uno como persona con sus particularidades y desarrollarse libremente.



Este es un disco que me cambió la vida. Me tomó varios años llegar a este punto. El gran reto era que salí del clóset, pero no me gustaría que dijeran que mi música es solo para la comunidad LGBT+, todo lo contrario, soy una voz para esa comunidad, pero le canto a todo el mundo.

"Amor libre es la base para mostrarme más humano, haciendo un disco más pop, con canciones pegajosas", asegura el bogotano. Foto: Andrea Moreno - EL TIEMPO

Es un álbum que narra todas las etapas de una relación, desde 'Buscándote', 'Amor libre' y luego 'Fuimos amor'...



Sí. Me senté a escribir canciones de diferentes momentos de mi vida. Claramente con la idea, como lo dices, de hablar de una relación en diferentes etapas, y no solamente de la relación, sino de uno como persona y cómo puede tener diferentes miradas de su experiencia de amar. Y no todas las canciones están inspiradas en experiencias mías, por ejemplo, 'Sociedad' habla de una realidad que a mí no me tocó porque mi experiencia de salir del clóset fue muy bonita.



También tiene un mundo de baile muy presente, pero a la vez un mundo emocional muy fuerte, es una dualidad que hace que sea como desamor bailable.

En los videos musicales de este álbum muestra a dos protagonistas hombres en una relación. ¿Por qué este fue el momento indicado para hacerlo?



Porque antes no me sentía listo para hacerlo, no había llegado a ese nivel en el que uno está completamente convencido. Pero, sobre todo, por esta idea de contar una realidad como es y de proponerse mostrar lo bonita que puede ser una relación entre dos personas que se aman, en este caso ambas del mismo sexo. Eran esas ganas de hacer un 'statement', naturalizarlo, humanizarlo y ponerlo en los ojos de todos. Esto es lo que pasa entre dos personas que se aman y punto. Lo primero que uno empieza a recibir por parte de la industria o la disquera es ‘¿no tiene miedo?’ o ‘hay que ver porque es arriesgado’.

Ya estuvo en conciertos en Ecuador, México y se ha presentado en diferentes festivales de música. ¿Cómo ha recibido el público este álbum?

​

Este ha sido un disco que orgánicamente se ha movido muy bien y la gente lo ha recibido como un disco que apropian para su vida. No solamente es un disco que la gente canta porque las canciones son pegajosas, que a mí como artista no me gusta quedarme en eso, sino que realmente la gente puede usar las canciones de muchas formas.

Presentó también su disco en Bogotá, ¿cómo se sintió volver a casa?



Estoy muy contento, porque no solamente fue la presentación del disco, sino que fue un resumen de estos diez años de carrera. Fue uno de los 'shows' más completos que he hecho porque cantamos canciones desde mi primer álbum hasta ahora. Era el momento de cerrar el año con algo así.

¿Música nueva para el 2020?



Sí, ya estuve en un proceso nuevo de escribir canciones, similar a lo que hice con 'Amor libre'. Ya empecé a grabar dos canciones con Juan Pablo Vega, voy a producir otras con Adam Jodorowsky y voy a hacer una con Camilo Lara. Estamos planeando colaboraciones y la idea es sacar el otro año nueva música.

No puedo terminar sin preguntarle por Colombia y el momento que atravesamos como país...

​

Para mí este es un momento para despertar, para unirnos, crear mucha conciencia y dejar de ser indiferentes. A mí sí me gusta tomar una posición visible, que la gente pueda recibir algo a través de lo que uno hace y hacerlo a través de acciones que generen cuestionamientos, unión y nada de violencia.

¿Cree que es necesario que los artistas se manifiesten o compartan sus opiniones frente a temas políticos?

​

Sí, cada uno puede hacerlo a su manera. Nadie debe verse obligado a nada. Incluso en este grupo de artistas que nos vamos a presentar en el concierto por el paro hay opiniones encontradas, pero cada uno tiene su forma de ver las cosas y de eso se trata: de escuchar al otro y entender el por qué. Creo que sí es importante visibilizar lo que está pasando y sobretodo de no dejarlo en actos vandálicos, que no representan la voz real de lo que está pasando. Los actos simbólicos y las acciones artísticas son muy importantes porque no hablan desde la violencia ni de un encuentro verbal, sino que simplemente ponen algo para que la gente se cuestione. Eso es lo que queremos con el concierto.



ADRIÁN DAVID OSORIO RAMÍREZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO