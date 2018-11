'Me encanta J. Blavin', dice el famoso Dj Martin Garrix

Hace tres años que un holandés de 22 años llamado Martin Garrix encabeza la lista de la revista Dj Magazine en la que se le reconoce como el mejor dj del mundo. En tan solo un año, Garrix pasó del puesto 40 (2013) al cuatro (2014), luego al tres (2015) y después de eso, nadie, ni siquiera su ídolo, Dj Tiesto, ha logrado destronarlo del primer puesto de la lista.



El próximo 10 y 11 de noviembre, el joven se presentará en el Coliseo Ditaires en Medellín y en el Centro de Eventos Autopista Norte de Bogotá, respectivamente. Será su segunda vez en Colombia luego de su participación en el Estereo Picnic de 2017.



Como antesala a su presentación, Garrix habló con EL TIEMPO.





¿Cuáles son sus expectativas con esta nueva visita a Colombia?

Creo que será muy divertido. Las multitudes en Sudamérica siempre son grandes. Demasiada energía, demasiados rostros felices. Entonces espero tener un buen momento con gente genial.



Hablando de su carrera, ¿por qué escogió ser músico?

No fue necesariamente una elección, todo llegó de manera natural. He estado siempre rodeado por la música. Desde pequeño eso fue algo muy importante en nuestra familia. En algún punto empecé a experimentar con música electrónica y me gustó tanto que me gasté mucho tiempo haciéndolo. Después de eso, básicamente, todo se fue dando.



¿Qué ha significado trabajar con Tiesto, su ídolo?

Es increíble. Nos divertimos mucho juntos en el estudio y él me ha enseñado muchísimo. Es un gran mentor y estoy realmente agradecido de poder trabajar con él. Es una locura para mí pensar que la persona que admiraba es ahora un buen amigo.



¿Y cómo ha sido la experiencia con artistas como Dua Lipa, Khalid o Usher?

Todos ellos tienen voces increíbles y únicas y estoy muy orgulloso de las canciones que tenemos.

Esta canción llegó a ser Disco de oro.

¿Algún artista colombiano que le guste?

¡Me encanta J Balvin!



¿Encuentra inspiración en otros géneros para su crear su música?

Sí. Escucho mucho de diferentes géneros y algo que pueda inspirarme. También amo trabajar con artistas de otros géneros. Te permite aprender de otros.



Hace dos años que tiene su propia productora, ¿qué fue lo más difícil de crearla?

Empecé STMP RCRDS para financiar a jóvenes talentos creando una plataforma donde todos puedan expresar su creatividad. Empezar algo siempre tiene sus retos, por supuesto, pero cada cosa se ha ido dando muy bien y estoy feliz con lo que hicimos.



Usted pertenece a una nueva generación de artistas, ¿cuál es su opinión sobre la industria musical actual?

Pienso que hay mucho talento ahí afuera y es bueno que la gente de todo el mundo tenga la oportunidad de ser reconocido sin la industria.



¿Cómo se siente antes de un concierto?¿Tiene algún ritual?

No tengo ninguna ritual. Siempre me emociono mucho, siento la adrenalina moviéndome; claro, algunas veces me pongo un poco nervioso.





ANA HINCAPIÉ

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA

EL TIEMPO