La cantante británica Mel C aseguró que sería un "sueño absoluto" para (el ya disuelto grupo de pop) Spice Girls poder tocar en el popular festival de música de Glastonbury en su próxima edición.



En declaraciones a la emisora BBC Radio 4, la intérprete reveló además que tenía "una buena sensación" de que la diseñadora de moda y exintegrante de la banda Victoria Beckham se uniría también a la formación si les ofrecieran participar en la cartelera.



Mel C, de 48 años, en su día conocida como la 'Spice Deportista' (Sporty Spice), participó como DJ en una sesión celebrada en el escenario Williams Green de Glastonbury.

Sobre su experiencia, reconoció que "no esperaba que fuera a ser tan potente y que tanta gente se volviera loca, fue una introducción maravillosa al festival".



La cantante destacó el hecho de que ese festival ofrece siempre "algo para todo el mundo, ya que hay tantos estilos musicales diferentes".



Preguntada acerca de la posibilidad de poder tocar con la banda en la próxima edición del certamen, Mel C admitió que "es el sueño, el sueño absoluto, nos encantaría hacerlo. Lo he hablado con las chicas -por las otras Spice Girls, Emma Bunton, Mel B, Geri Halliwell y Victoria Beckham- y es el escenario más importante del mundo, tenemos el mejor festival de música de todo el mundo justo aquí", dijo.

Tras un parón forzoso a causa de la pandemia, el evento musical, con capacidad para 200.000 personas, cuenta este año con artistas como Paul McCartney, Billie Eilish y el rapero Kendrick Lamar, que tocarán en el escenario Pyramid, y también estará Diana Ross, toda una leyenda, que hará lo propio el domingo.



Habrá más de ochenta artistas y grupos en esta edición, entre los que destacan asimismo Foals, Lorde, High Flying Birds (de Noel Gallagher), Olivia Rodrigo, Wolf Alice o Years & Years.



La organización ha expresado su intención de llegar a todas las edades, con nuevos artistas como Arlo Parks, Doja Cat, Easy Life, Fontaines DC y Griff, a los que se unirán viejas glorias como Pet Shop Boys, Crowded House, Primal Scream y Supergrass.



