Mauro Castillo es un símbolo de la perseverancia, un desafiante del destino. A los dieciocho años, mientras estudiaba economía en la Universidad del Valle, perseguía un sueño silencioso: ser músico. Ensayaba técnica vocal en las tardes junto con un grupo de niños y leía partituras musicales en las noches. Tiempo después, abandonó los números y se graduó como tenor de ópera y trombonista y ganó tres concursos Petronio Álvarez.

A finales de 2001 hizo parte del grupo Niche junto al maestro Jairo Varela, y un año después interpretó a Wilson Manyoma en la telenovela El Joe, la leyenda.



Hoy, veinticinco años después, es reconocido internacionalmente por su personaje de Félix en la película de Disney inspirada en la cultura colombiana, Encanto, y por ser el primer afrocolombiano en figurar, junto con Carolina Gaitán, en el primer lugar de la lista Billboard con la canción We Don’t Talk About Bruno, que interpretó, vestido de trópico y alegría, en la ceremonia de los pasados Premios Óscar.



EL TIEMPO habló con Castillo sobre su participación en la cinta de Disney, la experiencia de cantar en la ceremonia de los Óscar y sus proyectos artísticos.



¿Cómo se enteró de que cantaría en los Óscar?



Me enteré en la mitad del rodaje del video de mi nueva canción, Chacha Me, en Medellín. Fue una alegría tremenda porque en los Óscar nunca se había visto la interpretación de dos canciones de una misma película. No esperaba que pasara. Iba a asistir a los premios, pero con este ingrediente especial ya la historia era diferente.



¿Qué anécdota podría contarnos de esa noche?



Después de escucharme cantar me felicitaron muchos actores afros, como Wesley Snipes (protagonista de la saga de Blade). Es inolvidable para mí haber compartido con esos artistas que nos han inspirado a todos. Will Packer, el productor de la ceremonia de los Óscar, me dijo que estaba muy bien, y la gente de la producción en el Dolby Theatre decía que yo tenía algo muy especial en mi ser, por esa alegría tan única y genuina.



Al día siguiente de la ceremonia se hizo viral un video en el que usted le está cantando a una niña con síndrome de Down, ¿cuál es la historia detrás de ese video?



Ese día estaba en Warner Bros. Studios, en Hollywood, en una reunión con un par de ejecutivos, y quise tomarme una foto en una fachada de la serie 'The Big Bang Theory'. Junto a mí había un carro con un grupo de turistas, donde estaba la niña que se quedó mirándome. Entonces, ella y su papá se bajaron del vehículo y uno de los ejecutivos le dijo: “¿Usted sabe que él ayer cantó en los Óscar la canción de Bruno?”. Y el papá me preguntó: “¿Nos podemos tomar una foto?”. Y yo les dije: “No, ¿cómo así que solamente una foto después de todo lo que la niña hizo para estar aquí?”. Fue un momento mágico. El papá subió el video y se volvió viral. Fue muy lindo porque cuando terminé de cantar, ella me dijo que me invitaba a su cumpleaños, y nos hicimos amigos. Es genial compartir eso desde el corazón. No es la primera vez que me pasa, solo que esta vez me agarró una cámara.



¿Cómo llegó usted a formar parte del elenco de 'Encanto'?



Entiendo que era un proceso mundial. Estaban buscando gente cercana a la cultura latina, mucho mejor si eran de Colombia. A mi mánager le dijeron que se trataba de personajes afros para una producción animada de Disney, y yo ya había visto que había salido el teaser, el de la mariposita con Colombia tierra querida (...). Después hice una primera audición muy colombiana, en inglés, y les canté...

¿Qué interpretó?



Creo que la canción del maestro (Antonio María) Peñalosa, 'Te olvidé'. Con tres “Te olvidé”, el gringo queda loco (risas).

¿Qué pasó después?



Después del casting pensé: “Estoy seguro de que voy a llegar por lo menos al tercer filtro”. Pasó un mes. Vos sabés que uno hace las pruebas y se olvida de eso. Tenés que olvidarte de esa vaina, porque si no, te enloquecés. Después tuve el segundo casting con los directores: Jared Bush, Byron Howard y Charise Castro. Y yo me quedé pensando: “Claro, estos son los de Zootopia (la cinta de Disney en la que participó Shakira), ¡ay, Dios mío, qué es esto!”. La segunda audición fue muy rara, porque ya había algunos esbozos de Félix, el personaje que luego interpreté, y me preguntaron: “¿A vos te gusta?, ¿te sentís identificado?”. Entonces pensé: ‘¿Será que ya me escogieron?’. Pasó un mes y no me decían nada. Los últimos tres días no pude dormir. Llamé a la oficina de casting en Colombia y les dije: “Qué pena, pero pregunten, porque ya no puedo dormir”. Y una de las encargadas de la oficina me respondió: “Yo tampoco” (risas). Yo pensaba: ‘Si quedo, salgo corriendo sin ropa por el patio’. Al otro día me quedé dormido por la tarde y cuando me desperté vi las llamadas y los mensajes: “¡¡¡Hola, Mauro, te felicito, quedaste!!!”.



¿Qué significó para usted ser parte de esta producción?



Yo siempre quise estar en una película animada de Disney. El premio especial es que estuviera inspirada en la cultura colombiana. Fue muy importante para mí representar a esos cinco millones de afrodescendientes, por lo menos autorreconocidos. Es esperanzador, porque es una oportunidad para mi carrera y para la cultura, finalmente.



El primero de febrero, la canción 'We Don’t Talk About Bruno' ocupó, en la lista Billboard, el número uno, y se mantuvo durante cuatro semanas, ¿cuál es su sentir ante este logro?



Nunca antes en la historia de Billboard un artista afrocolombiano había estado ahí. Ahora Carolina y yo somos los colombianos que más semanas hemos durado en la lista de esta publicación. Esto es histórico. Es como ganar un Mundial de fútbol cada semana. Es grande. Tiene implicaciones enormes. Abre muchas puertas. Demuestra que trabajando y pensando se puede llegar a otros lugares del arte y de la industria. Yo siempre he creído en lo que hago y en hacer cosas distintas. A veces he sentido que nadie me entiende. Pero hay que creer en la intuición y en la educación. Mucha gente dice que no es necesario estudiar para alcanzar los objetivos, esto es falso porque vos podés hacer algo bueno y llegar al éxito una vez, pero cuatro veces no lo puedes mantener, porque no tenés la capacidad de entender los sistemas de lo que estás haciendo. La educación es lo que te permite entender la estructura.

¿En qué punto se encuentra su carrera y hacia dónde va?



En mi carrera, hasta ahora, soy una de las voces de la película más escuchada en la historia de Disney, según la plataforma Goat (Greatest of All Time) de la revista Billboard. Y ahora vienen muchos shows, mucho Chacha Me. Le vamos a dar duro internacionalmente a la canción, que inicialmente se hizo en dos idiomas. La compuse en inglés y luego hice una versión en español. Pronto saldrá en italiano y en portugués, por la creciente atención mundial acerca de los nuevos ritmos de la cultura colombiana y latina.



CLARA INÉS GONZÁLEZ

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

