Estalla escándalo en el premio Grammy 

Los Grammy se preparan para celebrar el domingo la música y algunos de sus talentos actuales como Lizzo, Billie Eilish y Lil Nas X, pero la ceremonia se verá empañada por una batalla interna en la Academia de la Grabación, que incluye denuncias de abuso sexual y corrupción.

Deborah Dugan, la primera mujer en presidir la Academia de las Artes y Ciencias de la Grabación, presentó una explosiva denuncia por discriminación poco después de que fuera suspendida en el cargo.



Dijo que fue obligada a abandonar el puesto tras alertar sobre casos de acoso sexual en la Academia, así como irregularidades en la votación y otras faltas dentro de esta organización, una de las más influyentes de la música.



Dugan, obligada a tomar una licencia tras ser acusada de crear un ambiente de trabajo "tóxico e intolerable", culpó igualmente a su predecesor Neil Portnow de haber violado a una música extranjera que permanece anónima, una acusación que el exejecutivo tachó de "ridícula y falsa".



La tormenta se desarrolla en un marcado contraste con los esfuerzos de la Academia de la Grabación por reinventarse y apaciguar a los críticos que durante mucho tiempo han arremetido contra los Grammy por ser demasiado blancos y masculinos, y demasiado generosos con figuras ya consolidadas.



En su primera entrevista pública desde que tachó la Academia como un "club de caballeros" donde hombres poderosos se llenan los bolsillos y promueven una

cultura misógina con impunidad, Dugan dijo a la cadena ABC el jueves que "quería hacer un cambio desde dentro".



En su denuncia, introducida ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, señaló que artistas nominados se han sentado en las juntas de votación de sus posibles categorías.



Con todo, al ser consultada si los Grammys estaban "amañados", Dugan fue evasiva. "En cada paso que estaba tratando dar, respiraba profundamente y decía, 'OK, puedo hacer la diferencia, puedo arreglar esto, puedo trabajar con este equipo'".



El director de Premios de la Academia, Bill Freimuth, negó cualquier irregularidad en el proceso. "Las alegaciones espurias de que miembros o comités utilizan nuestro proceso para impulsar nominaciones de artistas son categóricamente falsas, engañosas y equivocadas", indicó en una declaración enviada a Variety.



Con todo y la tormenta interna, John Vilanova, profesor de la universidad de Lehigh University especializado en investigar raza y género en los Grammys, ve pequeños pasos hacia un cambio estructural en la Academia.



"No sé si llamarlo un cambio radical, el progreso en estas áreas raramente ocurre en línea recta. No es que un artista tiene que ganar, lo que queremos preguntar es si los Grammy representan realmente cómo suena y cómo está la industria musical".



Los nominados

Y este año, artistas jóvenes y debutantes en los premios dominan la lista de nominados. La efervescente rapera Lizzo, de 31 años, lidera las nominaciones con ocho, incluidas cuatro en las principales categorías, mientras que la iconoclasta Billie Eilish, de 18, y la sensación Lil Nas X, de 20, le siguen con seis cada uno.



El enigmático prodigio del R&B H.E.R., de 22 años, tiene cinco. Enfrentarán a potencias de la música como Ariana Grande y Beyoncé, así como a figuras alternativas como Lana Del Rey, Bon Iver y Vampire Weekend.



Entre los nominados latinos se destaca Maluma, que compite con su álbum 11:11 después de que fuera relegado del Grammy Latino. Bad Bunny y J Balvin también están en competencia, así como Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, Rosalía, Marc Anthony y Juan Luis Guerra y 4.40.



A menudo recordado por sus espectaculares presentaciones, los Grammys tendrán en el escenario a Lizzo, Eilish y Grande, así como a Lil Nas X y su éxito Old Town Road, junto a la estrella country Billy Ray Cyrus John Legend, Meek Mill y DJ Khaled -todos nominados este año- realizarán un homenaje al rapero Nipsey Hussle, asesinado a tiros el año pasado y que está nominado para tres premios póstumos.



