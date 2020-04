Una de las Hermanitas Calle, aún en estado crítico de salud.

Hace unas horas se conoció que Lina Barrientos, cantante del grupo de música popular Hermanitas Calle, aseguró que su examen de coronavirus salio negativo.



En entrevista con la emisora Blu Radio, la artista afirmó que este examen confirmó que ya estaba recuperada del virus.



Mientras tanto, Barrientos también contó que su compañera musical, Fabiola Calle, continúa bajo observación médica por problemas respiratorios del covid-19.

En los últimos días, Lina Barrientos compartió la noticia que estaba recuperada del coronavirus que contrajo después de haber estado en Estados Unidos con Fabiola Calle.



Sin embargo, faltaba otro examen que confirmara totalmente su estado de Salud.



“Según la artista, la segunda prueba salió negativa y por eso su caso está en la lista de los 111 recuperados de coronavirus que se reportan en Antioquia, donde se registran 260 contagiados por la pandemia”, escribió el medio compartiendo la entrevista.



Además, la cantante añadió que Fabiola Calle continúa en la unidad de cuidados intensivos, luego de que esta había presentando mejoras, pero sus pulmones no respondieron apropiadamente.



"Me dieron unas instrucciones y me dijeron que sigo en cuarentena, como todos los colombianos. Ahora estamos a la espera de la recuperación de Fabiola, reunidos en oración por ella que sigue en cuidados intensivos”, dijo.



Luego del 16 de marzo, cuando llegaron a Medellín, las cantantes comenzaron a sentir malestares como fiebre, dolor de cabeza y malestar general, y al ir al médico les recomendaron confinamiento mientras se esperaban los resultados de los exámenes.

Cultura EL TIEMPO

​@CulturaET