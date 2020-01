‘Solo sé que nada sé’, el poder de Sócrates

Con el poder de las nuevas tecnologías es cada vez más sencillo convertirse en un héroe que resuelve dudas, que hace preguntas, propone soluciones y reconoce el entorno en el que vive.

Pero este poder no depende de las nuevas tecnologías, sino del ingenio de las personas.



Así lo hizo Sócrates 2.500 años atrás, hasta convertirse en uno de los filósofos clásicos de la antigua Grecia y uno de los más importantes del mundo en la actualidad, pues sus teorías aún tienen vigencia.



Sócrates (Atenas, antigua Grecia, 470 a. C. Murió en la misma ciudad en el 399 a. C.) transformó la filosofía griega.



Pasó gran parte de su vida generando discusiones con diferentes personalidades en Atenas, intentando determinar si aquellos personajes sabían con certeza en qué consistían algunos de los valores de la sociedad, como la justicia, la belleza o la verdad.



Sócrates fue maestro de Platón. Sus padres fueron Sofronisco, que era cantero y a quien ayudó construyendo algunas estatuas, y de Fenáreta, cuyo oficio era ser comadrona. En su infancia y juventud recibió una educación tradicional: literatura,

música y gimnasia. Más tarde se familiarizó con la dialéctica y la retórica.



Ya en su vida adulta y al descubrir que no muchas personas sabían definir los pilares de la sociedad, realizó discusiones con sus discípulos para inspirarlos a conocer el valor de reconocer la justicia, el amor y la belleza, entre otros.



Sin embargo, durante su vejez se convirtió en el foco de la hostilidad de muchos ciudadanos, quienes veían la filosofía como uno de los destructores de la piedad y la moral.



Por esta razón fue condenado a muerte con envenenamiento con cicuta, que era uno de los métodos de esa época para morir, según lo decretaba la justicia.

Sócrates fue el padre de la filosofía política y de la ética, y sus teorías han sido principal fuente de los temas importantes de la filosofía occidental.



De su mano se conocerá de cerca el pensamiento de Occidente, la importancia de indagar los aspectos del mundo en el que vivimos y conceptos morales claves, como el bien y la justicia.



La colección

Sócrates es la entrega de esta semana de la colección Mis pequeños héroes, que se puede adquirir con EL TIEMPO a un precio de 19.900 pesos más el cupón que se publica este 4 de enero.



Esta colección recopila la vida de 30 héroes, en 30 salidas, que serán un ejemplo para los niños en áreas como la música, la literatura, las humanidades, la ciencia y el arte.



La vida de María Montessori en es el tomo de la próxima semana. Algunas de las historias que no se puede perder son las de Rigoberta Menchú, Jane Goodall y Gabriel García Márquez.



La colección tiene un costo total de 539.000 pesos. Los socios del Club Vivamos la pueden adquirir por 369.000 pesos llamando al 4266000 (opción 3) en Bogotá o a la línea gratuita 01 8000 110 990. También, ingresando a tienda.eltiempo.com/pequenos-heroes.