Más escritores hispanoamericanos se unen para acompañar por Internet

La industria editorial sigue cerrando filas en su campaña #YoMeQuedoEnCasaLeyendo #YoMeCuido, para acompañar a los millones de personas en su confinamiento por culpa de la pandemia del coronavirus.



Así como otras editoriales lo han hecho, Penguin Random House invitó a un primer grupo de autores de sus diferentes sellos para que lean fragmentos de sus obras o hablen de ellas.

Esta es la programación para estos días:



Viernes 3 de abril



- 2:00 p.m. Instagram Live @eloymorenoescritor. Eloy Moreno lee cada día uno de sus cuentos del libro 'Cuentos para entender el mundo' en su canal de IG.



- 3:00 p.m. Instagram Live. Miguel Gane (@miguelgane) – Claudia Morales (@arbolibroscol; @almadebolero). El autor español conversará sobre su última novela: 'Cuando seas mayor' (Suma de Letras).



Sábado 4 de abril



- 11:00 a.m. Club de lectura en twitter moderado por Pere Estupinyà sobre el libro 'Sapiens' de Yuval Noah Harari (Editorial Debate), la obra de referencia mundial sobre el pasado, presente y futuro de nuestra especie. (@megustaleer)



- 5:00 p.m. Instagram Live @vanessadelatorre. La Periodista y presentadora Vanessa de la Torre conversará sobre su libro: 'Historias de amor en campos de guerra' (Grijalbo).



Domingo 5 de abril



- 11:00 a.m. Arturo Pérez-Reverte abrirá el bar de Lola para presentar 'La cueva

del cíclope'. Tuiteos sobre literatura en el bar de Lola (2010-2020) (Alfaguara). @perezreverte



Martes 7 de abril



- 11:20 a.m. Club de Lectura Juan Gómez-Jurado @juangomezjurado. El autor español conversará sobre sus recientes libros: 'Reina Roja' (Ediciones B) y 'Loba negra' (Ediciones B).



- 6:00 p.m. Instagram Live. Franja libros cruzados: Jacobo Celnik @jacobocelnik conversará con Felipe Martínez sobre sus libros: 'Melómanos' (Aguilar) y 'Frontera' (Alfaguara).



Miércoles 8 de abril



- 3:00 p.m. Instagram Live. Elisabet Benavent (@betacoqueta ) habla con Isa Cantos (@megustaleerco). Con más de un millón de ejemplares vendidos de sus libros, Elísabet Benavent es una de las escritoras españolas más reconocidas en Hispanoamérica.