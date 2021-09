‘La guerra contra las mujeres es la gran tragedia contemporánea’

"La guerra contra las mujeres es una cuestión estructural y es, junto a la migración, la gran tragedia de nuestros tiempos", recalcó la autora de ‘El invencible verano de Liliana’, en el que relata el asesinato machista de su hermana -una estudiante de 20 años que fue estrangulada por su expareja en la década de 1990-, es un reflejo más del carácter desafiante de la escritora mexicana.

Oriunda del estado de Tamaulipas y catedrática de la Universidad de Houston (Texas), Rivera destaca por su prolífica obra, que abarca desde la ficción hasta el ensayo, el cuento y la poesía y entre la que sobresale su premiada novela 'Nadie me verá llorar' (1990).



“La muerte de mi hermana partió mi vida en dos, es un evento sobre el que estuve intentando escribir muchos años. La tardanza no fue solamente producto de mi duelo, sino que es resultado de los años que nos ha costado socialmente producir un lenguaje lo suficientemente humano para contar estas historias dignamente, sin justificar al perpetrador o culpar a la víctima".



Para ella, ahora la sociedad está lista para entender estas historias no como crímenes pasionales sino como ejemplo de violencias estructurales que hacen daño y golpean los cuerpos de las mujeres.



“El lenguaje hace una gran diferencia. El heteropatriarcal da pocas oportunidades para contar las historias de las mujeres. Como escritora, mi tarea ha sido curar ese lenguaje, subvertirlo y hacer todo posible para cuestionar sus tradiciones”.



Aunque reconoce que el campo de la literatura no escapa a las jerarquías patriarcales. Los premios y publicaciones más importantes siguen dominados por hombres.

"Antiguamente, argumentaban que no era algo sexista sino basado en la calidad literaria, pero es sospechoso que la calidad fuera tan arrolladora solo entre ellos".



Ante la pregunta: ¿Cómo revertir esa situación?, la escritora responde que “lo primero es reconocer a las que ya están ahí, y después asegurarnos que las nuevas generaciones tengan acceso a un campo donde todos sean partícipes, pero no va a ser un regalo, debe haber un constante señalamiento hacia esas puertas que deben estar abiertas", finaliza.



EFE

