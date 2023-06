Luis Suescún es un escritor caleño, que se crió en Bogotá, estudió Comunicación en el Politécnico Grancolombiano y se ha hecho un espacio como escritor independiente en Colombia desde hace tres años.



Este año, participó por segunda vez en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo), con el lanzamiento de cuatro libros, un taller de escritura, un recital poético y otras charlas.

Junto con el equipo de AG Editorial lanzó al mismo tiempo los libros: ‘Eternal Blues: 101 poemas’, ‘Las Monedas del Barquero: 101 cuentos’, ‘Tres relatos de Suescún’ y ‘Carne de Astronautas: Sol Inferno’.



“El autor despliega todo su rango narrativo, desde la novela, la poesía y, por supuesto, el cuento, terreno en donde es ampliamente conocido por su trilogía de los ‘Relatos Macabros’ (2021) que se ha convertido en una pieza obligada para los fanáticos del terror y la fantasía”, indicaron en un comunicado.

Sus relatos son esencialmente -y en su mayoría- de terror. Uno de los libros con el que ha tenido más éxito, con cuatro reimpresiones, es ‘Relatos Macabros’; ‘La semilla del vampiro’ también ha recibido buena acogida entre los lectores, quienes -según comenta- son público de todas las edades.



Para ser independiente, creó su propia línea editorial dentro de una agencia de comunicaciones que maneja, AG Editorial.



Cuenta que inició el oficio juicioso como escritor hace unos díez años, hace tres empezó a publicar y desde entonces han visto la luz once libros con sus respectivas reimpresiones, muchos han sido del gusto de la crítica y ha recibido varios premios y menciones por su trabajo. Como por ejemplo, fue finalista de Cuentos de Terror Perú, en 2018; fue escogido para Bogotá en 100 palabras, en 2016; obtuvo el primer puesto en el Festival de las Ánimas, entre otros. En total ha recibido 15 premios de literatura.

“Me he sentido muy cómodo siendo independiente pero no me cierro a trabajar con editoriales. Acá, tú tienes que hacerlo todo: dedicarte a escribir, cargar tus libros, ir a las ferias y pararse en un escenario a leer”, dice sobre su oficio.



Con frecuencia, acude a distintas ferias alrededor del país, lee sus relatos en voz alta, con toda la convicción y verosimilitud, saluda personalmente a cada uno de sus lectores y suele compartir en redes sociales las fotos que se toma con ellos.



“Siento que en Colombia las cosas son más difíciles que en otros países porque la parte cultural es más difícil en Colombia. También pasa que las personas no leen. Siento que en otro país las cosas podrían funcionar mucho más por los índices de lectura. Sin embargo, es una especulación ya que no es un campo que conozca de primera mano”, agrega.

Suescún intenta crear una literatura para toda la familia, lo cual también lo ha ayudado en las ventas. “Mis relatos tienen una belleza tremenda”, dice con orgullo. En sus textos se puede ver cómo “se inventa a sus propios monstruos y criaturas”, muchos de estos ambientados en lugares tradicionales, o comunes, de Colombia.



“Poco o nada tiene que ver con la sangre, sino con la tradición colombiana; más que el tema del terror, es alterar la percepción de las cosas”, señala. “Es una narrativa disfrutable para todas las edades”, recalca.



También, asegura que siempre ha tenido “una lógica de estar contando historias”, desde que sus abuelos le narraban cosas en la niñez.



“El éxito de la adultez es hacer lo que hacías cuando eras niño, a mi me da mucha felicidad estar haciendo obras”, concluye.

El catálogo de Suescún, que ya suma once libros, está disponible en la tienda oficial de AG Editorial: tienda.suescun.blog.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

