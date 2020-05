Siberia: un lugar fantasmal en Cundinamarca en clave novelada

Inspirado por la imagen de la cementera Samper, primera compañía en explotar la piedra caliza en Colombia durante más de cincuenta años hasta su cierre en el año 1998, el escritor bogotano Juan Nicolás Donoso escribe 'Siberia', historia que explora los recuerdos infantiles de un hombre marcados por la mudanza familiar y la fábrica de cemento.

Abandonar su casa y el paisaje de la metrópoli bogotana hace que el protagonista experimente con otro paisaje donde la neblina, el frío, el silencio, la soledad, lo onírico y lo sobrenatural invaden poco a poco su imaginario ante el miedo a lo desconocido.

“Siberia era un lugar helado, donde no se oía un solo ruido. Pronto la casa se llenó de cajas abiertas y de muebles que, al no estar completamente armados, lucían devastados. Poco a poco mi mundo adquirió la apariencia de un lugar de paso (…) Los objetos, familiares cuando adornaban nuestra anterior casa, ahora parecían pertenencias ajenas que otra familia hubiera abandonado ante la prisa por huir. Con el paso de los días, el trayecto desde la ciudad hasta Siberia me parecía menos real y más una película proyectada en la ventana del carro”.



Si bien la familia retratada por el autor en la novela da indicios de perfección, el niño experimentará a lo largo de la trama otros abandonos: el del padre –por asuntos de trabajo– y el de la madre –ante su cuestionamiento por la maternidad y el matrimonio–. De ahí que esta infancia y los padres no sean idealizados. De alguna manera, a través de la oscuridad de Siberia, este hombre, que evoca su niñez, podrá iluminar con sabiduría los recuerdos, aunque algunos sean dolorosos. Quizás un ejercicio literario de perdonar las tinieblas dejadas por la infancia que en teoría debería remitirnos a la felicidad plena, pura e inocente.



El lenguaje preciso y metafórico hace que 'Siberia' sea una novela poética, su lectura transita más allá de la historia para traspasar las barreras de los sentidos. En algún momento el lugar se transforma en el verdadero protagonista y el niño se convierte en el guía que ayudará a descubrir la geografía de esta Siberia bogotana.



Por otro lado, la atmósfera lírica de la prosa transporta al lector, de forma inconsciente, a las reminiscencias del pueblo fantasma de Comala en 'Pedro Páramo', el clima invernal –que nunca abandona las páginas– a la Siberia de Rusia; la imposición del progreso y el fracaso de la modernidad contra el medioambiente rememoran a Chernóbil: “En Siberia las cosas habitaban en silencio. Todo se petrificaba bajo la luz blanca e intensa y la falta de horizonte expandía la temporalidad de los días. A veces venteaba, pero los árboles apenas se mecían. De lejos, eran como personas condenadas a morar al interior de una fotografía”.

Editado Animal Extinto Foto: cortesía del autor

Algo importante para destacar es el desarrollo que hace Donoso de lo fantástico. El niño comenzará a ver fantasmas, también en sus siestas descubrirá que puede hacer viajes astrales: “Había dado los primeros pasos en ese aprendizaje durante las siestas en la sala, cuando nos visitaba la niña con el delantal del internado. Para no angustiarme, extendía mis sentidos, pues era la única forma de trasladarme a otros lugares. Al comienzo era solo un desplazamiento auditivo, todo el tiempo era consciente de que mi cuerpo seguía acostado junto al de Anastasia. Sin embargo, en la soledad de mi cuarto, aprendí a elevarme por encima de mi cuerpo. Iniciaba con un aislamiento sonoro, una sábana de silencio que caía suave sobre mí”. Este elemento contrasta con la religiosidad de la nana del niño, Encarnación, quien todo el tiempo hace referencias a pasajes de la Biblia.



Hoy, la fantasmal localidad de Siberia –cercana al pueblo de La Calera (Cundinamarca)– es un lugar abandonado, en ruinas y lleno de maleza; de hecho, a su alrededor giran leyendas urbanas sobre fenómenos sobrenaturales.



'Siberia', el quinto título de la colección El solitario de Animal Extinto, fue ganadora de la beca para proyectos de editoriales independientes de Idartes. Por su parte, Juan Nicolás Donoso (1977) se formó en artes plásticas y filosofía y en el año 2016 publicó su primera novela, 'Coprófago Paradise' con Caín Press.



DULCE MARÍA RAMOS*

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

* Periodista literaria hispano-venezolana