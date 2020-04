Esa bendita manía de anteponer la palabra 'Tema' a todo es un error

En Memorias de una pandemia dice: “Una idea ocupa mi mente: ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Tomo una bocanada de aire intentando volver en sí”. Por favor, autora, correctores y editores, recuerden que “en sí” es tercera persona, “ella intenta volver en sí”. Para la primera persona hay que decir “en mí”, “… intentando volver en mí”. Lo que sí es válido es “estoy ensimismado”, que no debe corregirse por “estoy enmimismado”. El verbo es “ensimismarse” y se conjuga de manera regular para las primeras personas, “yo me ensimismo”, “yo me ensimismé”, “si yo me ensimismara”..., y para la segunda, “tú te ensimismaste”, “si te ensimismaras así”, “que no te ensimismes otra vez”… Como también para el plural, “nos ensimismamos”, “os ensimismasteis”.

Verlo en persona



En la revista Bocas se lee: “Verlo así en primera persona me hizo cambiar la vida”. Comentario: Uno escribe o habla en primera persona. Eso sucede cuando usa el pronombre “yo” y los verbos con las desinencias correspondientes a ese pronombre, “Yo me encontraba en París, cogí mi mochila y me fui para Aviñón”. También son primera persona las formas verbales correspondientes al pronombre “nosotros”, “Abordamos el avión a las 8, llegamos a las 9 y nos quedó tiempo para ir al palacio de los papas a las 11”. Se dice que se habla o escribe en primera persona por contraste con la tercera (“él” o “ella”), “Elías prefirió quedarse”, “Ella lo esperará en su casa”. Lo de “verlo en primera persona” es simplemente “verlo en persona”.



Quejas



Asdrúbal Nieto Cárdenas me pide que les recuerde a periodistas de radio y televisión que no es correcto hablar del “tema del narcotráfico”, el “tema de la corrupción”, etc. Entonces, muchachos, está bien “el tema de la corrupción ha sido materia de varios discursos”, pero no “la alcaldesa quiere acabar con el tema de la corrupción”, cuando lo que se quiere decir es simplemente “la alcaldesa quiere acabar con la corrupción”. “Tema” no es sinónimo de ‘problema’. Ahórrense “el tema”.



Leonor Camacho me envía estos dos titulares de La República: “ABC sobre cómo se hace la devolución del IVA en el país” y “ABC para hacer una buena cata de vino en casa”, y me pregunta si no es vergonzoso el error. Atención, redactores y editores, la palabra “abecé” es la que se debe usar en estos casos. Su significado es ‘conjunto de rudimentos o principios de una disciplina o ciencia’. El primer título hubiera quedado mejor así: “Abecé de la devolución del IVA en el país”, y el segundo, “Abecé de la cata de vino en casa”.



Fernando Ávila

Experto en redacción y creación literaria

@fernandoavila52

Preguntas: feravila@cable.net.co