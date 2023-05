Uno de los intérpretes más grandes que ha tenido el vallenato, Diomedes Díaz, nació el 26 de mayo de 1957. Y la fecha quedó enmarcada no solo en una canción así titulada: 26 de mayo y en un álbum del mismo nombre, sino en el hecho de que el llamado ‘Cacique de la Junta’ buscaba que sus lanzamientos musicales coincidieran con la celebración de su cumpleaños.

Y así, la fiesta fuera doble: el álbum nuevo de turno sonando sin parar, una y otra vez, en las emisoras de Valledupar, como le corresponde a la “capital mundial del vallenato”, y la infaltable caravana, con el artista encaramado en un vehículo alto, seguido de sus múltiples seguidores, a los que llamaba su “fanaticada” y que también se identifican aún como “diomedistas”.



Aún se recuerda como en esos tiempos de gloria, entre los años 80 y 90, la gente no iba a trabajar por estar festejando. Cuando Diomedes era el mayor vendedor de discos del país, recuerdan que se convertía en "día cívico" con motivo de su cumpleaños-caravana-lanzamiento. Así lo enfatizaba en su momento su casa disquera de siempre, Sony Music (antes CBS).



Pero después vino el declive, marcado por los días en la cárcel. Y ya fueron pocas las celebraciones multitudinarias que siguieron al regreso del ídolo vallenato a los escenarios. De hecho, sus últimos álbumes fueron lanzados en fechas distintas o sin el artista presente en Valledupar. Se hicieron caravanas, pero no recuperaron la magnitud de antes.



El último trabajo discográfico -La vida del artista- se lanzó en diciembre, pocos días -ni siquiera una semana- antes de su muerte el 22 de diciembre de 2013, hace ya nueve años.



Pero los seguidores, movidos por el sentimiento que permanece en su música, han seguido celebrando puntualmente el 26 de mayo. Por eso no es de extrañar que su exmanager, Joaquín Guillén lanzara en entrevista con El Pilón la iniciativa de que el cumpleaños de Diomedes Díaz se convierta en ‘día cívico’ en Colombia.

¿Qué es un 'día cívico' en Colombia?

En su entrevista, Guillén habla de recoger firmas dirigidas al Congreso de la República para que el célebre cumpleaños sea declarado Día Cívico Nacional.



“Voy a promover una campaña recogiendo firmas con todo el diomedismo para solicitarle al Congreso que el día 26 de mayo sea un día cívico nacional. Porque es que ya la gente lo hace cívico, porque en todas partes festejan, no solo aquí en Colombia, en todas partes se está festejando”, expresó el antiguo allegado de Diomedes.



Guillén afirmó también que un congresista del César -cuyo nombre no reveló- lo apoya en su intención de presentar la propuesta como proyecto de ley.



Pero, ¿qué es un día cívico? En la página serviciocivil.gov.co, dice lo siguiente: “En el ordenamiento jurídico colombiano los días festivos son de creación legal, a diferencia de los días cívicos que son creados por la máxima autoridad administrativa de cada entidad territorial ponderando en cada caso la necesidad de llevar a cabo una actividad de índole social o política o religiosa”.



Según esto, no hay un “Día Cívico Nacional”, cada cívico tiene lugar en un territorio específico, una ciudad, un municipio, a diferencia de los días festivos, que se establecen por ley. Y su efecto es otorgarles días de descanso a funcionarios públicos de la misma entidad que los determina.



Los días cívicos, en cambio, son creados por los alcaldes, por ejemplo cuando el alcalde de Cartagena declaró el viernes 11 de noviembre como día cívico, el año pasado, ya que el festivo correspondiente a ese día se trasladó al lunes siguiente. O están los ‘días cívicos’ que se suelen dar en Barranquilla durante las fechas del carnaval.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin