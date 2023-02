Colombia ha vivido tres dolorosas desmembraciones a lo largo de su historia republicana: la de la Gran Colombia, que enterró de manera definitiva el sueño bolivariano de una sola patria integrada por lo que hoy son Colombia, Ecuador y Venezuela; luego la separación de Panamá, ocurrida en 1903, cuando, para “tomarse” el canal interoceánico, Estados Unidos apoyó la independencia del istmo colombiano, y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (La Haya) de noviembre de 2012 que reconoció la soberanía de Nicaragua sobre 76.000 km2 de mar Caribe que pertenecían a Colombia.

Este libro trata sobre el último caso y la responsabilidad en el manejo del proceso que condujo a este doloroso recorte de nuestro patrimonio marítimo. También, plantea algunas salidas y soluciones a futuro, que ojalá sean examinadas y discutidas sin el inmediatismo mediático que caracterizó las anteriores.



Muchos analistas internacionales se preguntan cómo fue posible que Colombia pudiera mantener su institucionalidad en medio de un conflicto armado que

duró más de medio siglo. Esta posibilidad nació de unos consensos no escritos

entre las distintas fuerzas políticas sobre asuntos de alta sensibilidad nacional.



Los acuerdos tácitos permanecieron vigentes hasta finales del siglo pasado, cuando aún no existían posiciones ideológicas indiscutibles como hoy. La preservación del orden público, la estabilidad macroeconómica y la política exterior estuvieron protegidos por estos acuerdos nacionales que conllevaban el compromiso de no “hacer política” con ellos.



Este sano patrón de conducta también fue abandonado en el caso, muy lamentable, del diferendo con Nicaragua, que le costó al país, por disposición de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, la pérdida de una importante superficie de su mar Caribe.



En 2014, en los días más críticos del episodio, cuando ya se sabía del contenido

desfavorable de la sentencia contra Colombia que pronunciaría la Corte de La

Haya, con el expresidente César Gaviria propusimos a los colegas de la Comisión

Asesora de Relaciones Exteriores1 que refrendáramos el carácter de política de

Estado del proceso de defensa de los intereses marítimos de Colombia frente a Nicaragua que habíamos adelantado desde nuestros gobiernos. Lamentablemente, los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana rechazaron esta invitación y se apresuraron a cuestionar el manejo del litigio que le había dado hasta entonces

el expresidente Juan Manuel Santos, una actitud mezquina que les costará en el

juicio que deberá hacer la historia sobre las responsabilidades de los distintos gobiernos, durante el presente siglo, en el manejo del litigio.



Después del repaso detallado del proceso, he pensado, coincidiendo con una declaración que dio el expresidente Santos en ese momento, pidiendo que se hicieran públicas las actas de las Comisiones Asesoras de Relaciones Exteriores que se habían ocupado del tema, lo que alteró de manera sospechosa al expresidente Andrés Pastrana. Estoy convencido de que Santos tenía razón y que hemos debido someter a un seguimiento público las deliberaciones que nos llevaron por el camino equivocado en la defensa de los intereses de Colombia en La Haya. Tratándose de un episodio fundamental en la defensa de la soberanía colombiana, lo mejor para la historia y el manejo futuro del diferendo será que cada expresidente asuma sus propias responsabilidades durante su cuatrienio. No tengo la pretensión en este libro de convertirme en juez de mis colegas, simplemente aportar algunos elementos de juicio para juzgar las decisiones que tomamos en el proceso que nos costó la dolorosa pérdida de una considerable porción de nuestro mar Caribe.



Espero que las conclusiones de este examen autocrítico nos sirvan a futuro para no cometer las mismas equivocaciones en temas de importancia nacional.

El calvario del litigio

'El calvario de La Haya' es publicado por Intermedio Editores. Foto: archivo particular

¿Cuándo surgió el diferendo con Nicaragua?



La disputa empezó mucho antes de que Managua presentara su demanda ante la Corte de La Haya el 6 de diciembre de 2001, por medio de la cual reclamaba la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los orígenes del litigio se remontan a la disolución de la federación de las Provincias Unidas de Centroamérica en 1838, cuando Nicaragua empezó a actuar como Estado independiente. Desde entonces, cuestionó la Real Orden de 1803 que dictaba anexar al virreinato de Santafé o Nueva Granada las islas de San Andrés y la costa Mosquitia, situada en territorio continental nicaragüense. El Tratado Esguerra-Bárcenas, firmado en 1928, fue un pacto sobre este viejo desacuerdo. Incluso, se podría decir que, normalmente, el diferendo nació el día en que se firmó este tratado que, en apariencia, solo en apariencia, zanjaría todas las diferencias limítrofes marítimas.



En 1969 el gobierno de Carlos Lleras Restrepo planteó de forma expresa y pública una primera discrepancia limítrofe frente a Nicaragua a través de su canciller, Alfonso López Michelsen, al reclamar al Gobierno de Nicaragua de Anastasio Somoza por la concesión otorgada a la empresa Western Caribbean Petroleum para la exploración petrolera en el área de la isla de Quitasueño, perteneciente a Colombia según el tratado de 1928.



En su respuesta a la nota de protesta colombiana, el canciller nicaragüense, Lorenzo Guerrero, reclamó por primera vez los derechos de su país sobre la plataforma continental en el mar colombiano, que desconocían, de forma abierta, el carácter limítrofe del meridiano 82, convenido desde 1928 para dividir el mar entre los dos países. Esto explica por qué algunos expertos han señalado a 1969 como la “fecha crítica” del enfrentamiento limítrofe entre los dos países, con la perversa intención de atribuir su responsabilidad al gobierno liberal de Lleras Restrepo.



Una década más tarde, con la llegada al poder del sandinismo en Nicaragua, se protocolizó esta ruptura. La Corte de La Haya consideró en su primer fallo que

su competencia se había activado desde 1980 cuando Managua desconoció de

manera unilateral la validez del Tratado Esguerra-Bárcenas.



Mientras todo esto sucedía, en Colombia dos grupos se enfrascaban en un peligroso debate sobre el “carácter” del meridiano 82: el liderado por el expresidente Misael Pastrana Borrero, quien sostenía que el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 había zanjado todas nuestras diferencias limítrofes al convenir con Nicaragua el meridiano 82 como línea divisoria marítima, posición que sería compartida por los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe (Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, 2003), y otro grupo, liderado por el expresidente Alfonso López Michelsen, en el cual yo me incluía, sostenía que el meridiano solo se podía considerar como un punto de referencia para repartir las islas del mar Caribe, mientras que la propiedad colombiana de San Andrés, Providencia y Santa Catalina resultaba indiscutible por razones históricas definidas en la Cédula Real de 1803. Sosteníamos también que la condición del meridiano como referente limítrofe no se podía hacer extensiva a la delimitación de las áreas submarinas y de plataforma continental, porque estas figuras no existían normativamente cuando se firmó el tratado, aparecieron décadas después, en los años cincuenta, con el nacimiento del Derecho del Mar y la denominada “Proclama Truman”. La tesis sostenida y defendida por el expresidente López Michelsen, con la claridad dialéctica que siempre lo caracterizó, se impondría en el fallo de La Haya de 2012.



Durante mi gobierno, enfrentados a lo que entonces era apenas una posibilidad de litigio jurídico, empezamos a organizar una estrategia de defensa de los intereses colombianos en caso de una posible insistencia por parte de Nicaragua, que incluía la posibilidad de llegar a una negociación bilateral, opción que también defendía el expresidente López.



Para concretar las hipótesis defensivas, integramos una Comisión exploratoria de Juristas Internacionales (en adelante comisión de expertos internacionales). Con

el mismo propósito, en septiembre de 1994 el Gobierno solicitó al doctor Carlos

Holguín Holguín, internacionalista de amplio recorrido en misiones diplomáticas

como negociador y profesor universitario, y al excanciller Julio Londoño que proyectaran distintos escenarios para gestionar las diferencias limítrofes con Nicaragua.



En 1996 se conformó un grupo de trabajo coordinado por el internacionalista Germán Cavelier, que contaría con la asesoría del expresidente López Michelsen en representación del Gobierno. Las relaciones entre Cavelier y López no eran buenas, y tampoco mejoraron –como yo esperaba– durante el tiempo que trabajaron juntos. El grupo solicitó inicialmente la opinión de los internacionalistas y profesores Neville Maryan Green y Sir Arthur Watts, de Gran Bretaña, Prosper Weil de Francia y Santiago Torres Bernárdez de España.



Los asesores descartaron de entrada que la Corte aceptara declarar la nulidad del tratado Esguerra- Bárcenas como lo pretendía Nicaragua de forma unilateral. También, anticiparon que la Corte no aceptaría una petición de retiro de su competencia por parte de Colombia, que fue el camino equivocado que escogieron, ya iniciado el proceso, los gobiernos de los expresidentes Pastrana y Santos para soslayar las demandas presentadas por Nicaragua en La Haya.



El grupo recomendó, con sabiduría, no caer en el falso dilema tierra o mar al concentrar la defensa en los intereses colombianos –para ellos indiscutibles– sobre

San Andrés y Providencia, descuidando los que teníamos sobre el océano. También, coincidieron en señalar que el escenario de “mayor riesgo” para Colombia estaba en que el diferendo llegara a la Corte, donde, según ellos, teníamos todo por perder y muy poco por ganar, y concordaron en su análisis con la tesis del expresidente López Michelsen, de que si esto llegaba a suceder, nuestro talón de Aquiles sería la discusión sobre el carácter del meridiano 82 como límite marítimo.



Recomendaron, como alternativa, defender a San Andrés y Providencia con sus cayos como una unidad archipielágica, tesis que coincidía con la propuesta del internacionalista Enrique Gaviria Liévano, y asumir, en caso de la judicialización del diferendo, una posición “activa”, tomando la iniciativa contra Nicaragua. Esta última podía consistir, según ellos, en una denuncia contra Nicaragua por el desconocimiento del Tratado de 1928, o en una reconvención en el caso de que fuera Nicaragua la que nos denunciara.



Los expertos avalaron el trabajo realizado hasta ese momento por distintos gobiernos al suscribir tratados de límites con los países vecinos de Nicaragua con los cuales Colombia tenía límites marítimos. Sobre la negociación bilateral directa, manifestaron que sería una alternativa más segura que la defensa judicial, siempre y cuando la negociación no fuera utilizada como un ejercicio para preconstituir pruebas en caso de un posible litigio.



En la carta posterior del profesor Prosper Weil a Germán Cavelier (Anexo III), quien tuvo el acto de gallardía de hacernos llegar una copia al expresidente López y a mí antes de su fallecimiento, conceptuaba que las aproximaciones realizadas por nosotros para abrir, de buena fe, un espacio de negociación con Nicaragua no tenían efecto vinculante alguno, y se podían considerar simples gestos de política exterior de buena vecindad.



(Además: ‘Me preparé toda la vida para contar a Julio César’: Santiago Posteguillo)



En la breve reunión de empalme que tuve con el expresidente Andrés Pastrana en 1998 le mencioné el informe sobre esta baraja de alternativas de salida para el caso de La Haya sin entrar en mayores detalles. Aunque el expresidente ha manifestado no recordarlo, en el encuentro de empalme que sostuvo el excanciller Camilo Reyes con el nuevo ministro, Guillermo Fernández de Soto, se hizo explícita mención del aporte de los juristas internacionales.



Recuerdo que entonces me tranquilizó saber que el nuevo gobierno había confirmado al excanciller Julio Londoño Paredes como agente de Colombia para el diferendo. Londoño, con dedicación apostólica, estuvo al frente de todo el proceso de defensa de Colombia en la Corte y participó en el diseño de las distintas estrategias de defensa.



Con el tiempo he llegado a pensar que el expresidente Pastrana y su Canciller niegan haber sido informados sobre el estudio de los internacionalistas porque saben que, de haberlo tenido en cuenta a tiempo, les habría servido para trazar desde el comienzo una estrategia de defensa de los intereses colombianos mucho más oportuna y eficaz que la que adoptaron cuando Nicaragua hizo efectiva su demanda. Empero, el reconocimiento, aunque tardío, sí se hizo, en varias reuniones de posteriores Comisiones Asesoras de Relaciones Exteriores. (...)



ERNESTO SAMPER PIZANO

CORTESÍA INTERMEDIO EDITORES



(1)La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es un cuerpo consultivo con el que cuenta el presidente de turno para el manejo de la política exterior. De esta forman parte los expresidentes, un secretario nombrado por el gobierno y representantes del Congreso. Sus decisiones no tienen carácter vinculante, pero se ha consolidado como una instancia de apoyo y consulta en momentos de crisis, cuando está en juego la soberanía o defensa nacionales, o para lo concerniente a límites o fronteras.